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Днем 6 октября в небе над Запорожской областью РФ был уничтожен истребитель воздушных сил ВСУ. Об этом сообщил политик Владимир Рогов – лидер движения «Мы – вместе с Россией!», действующего в российской Запорожской области.
Как отметил Рогов, истребитель ВСУ сбили в районе Гуляйполя. Этот город все еще находится под контролем украинских формирований. Подробности об уничтожении вражеского самолета Рогов пообещал сообщить в ближайшее время.
Отметим, что российские войска продолжают уничтожать военную технику и вооружение противника на различных направлениях. В том числе, средствами ПВО ВС РФ уничтожаются вражеские летательные аппараты – как пилотируемые самолеты и вертолеты воздушных сил Украины, так и беспилотники. Уничтожение вражеского истребителя имеет большое значение, так как Украина не может похвастать большим количеством боевых самолетов, каждый борт у ВСУ на счету.
Сейчас ВС РФ ведут ожесточенные бои с украинскими формированиями на целом ряде направлений. Одно из наиболее важных направлений – Запорожское, где украинские формирования уже пятый месяц пытаются наступать на Ореховском участке фронта, но так и «топчутся» в районе сел Работино и Вербовое, будучи не в силах прорваться дальше из-за мощной российской обороны.
В результате боев на Запорожском направлении украинские войска несут большие потери – как в технике, в том числе западного производства, так и в личном составе. Это заставляет многих западных военных экспертов сомневаться в дальнейших перспективах контрнаступления ВСУ.