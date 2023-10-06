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Telegram-каналы сообщают о наступлении российской армии в Харьковской области

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Telegram-каналы сообщают о наступлении российской армии в Харьковской области

По информации ряда Telegram-каналов на Купянском направлении в Харьковской области и Сватово-Кременском участке в ЛНР началось наступление российской армии. В настоящее время продолжается массированный артиллерийский обстрел объектов противника в районе сахарного завода.


Трасса Купянск - Шевченково находится под плотным огнем артиллерии ВС РФ. ВСУ несут внушительные потери. Сообщается о значительном количестве убитых и раненых боевиков киевского режима. Из-за плотного огня артиллерии противник не может провести эвакуацию своих получивших ранения военнослужащих с поля боя.

По всей линии фронта наносятся удары по позициям ВСУ, огневым точкам, скоплениям техники и складам боеприпасов и горючего украинской армии. Эта информация также подтверждается украинскими каналами.

На Сватово-Кремененском участке линии боевого соприкосновения продолжается движение подразделений российской армии в сторону оккупированного ВСУ населенного пункта Боровая, а именно на Новолюбовку и Петровское. На некоторых участках фронта российским войскам удалось продвинуться на расстояние более километра. Также сообщается, что в районе Гуляйполя в небе над Запорожской областью был сбит очередной украинский истребитель.

Ранее сообщалось, что в Харькове был нанесен ракетный удар по пункту дислокации воюющих на стороне киевского режима иностранных наемников в отеле REIKARTZ.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Обычный
    Обычный Сегодня, 14:53
    -2
    А тем временем в шумерии по вечерам происходит вот такое в каждой мазанке.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:00
      +1
      Вот на это он надеялся(точнее окружавшие в уши дули).Но пошло что то не так...Да и нахрен нужны такие поклонники..По статье.Хорошо бы.Посмотрим ,у кого в наступлении получается так же как и в обороне..На последние несколько месяцев
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 15:12
      -1
      Обычный-лучше бы он с оружием в руках помогал,отстреливая местных националистов и всук!
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:26
      +1
      На фото, портрет ВВП- как то блестит. Наверное, салом натирают.)
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:10
    0
    Движение вперёд это хорошо. Надеюсь, что начало конца укровермахта не за горами.
  3. Новик225
    Новик225 Сегодня, 15:14
    +1
    увидел на карте рядом с Боровым еще и Пески-Радьковские. У меня там дед похоронен. Умер в сентябре 1943 года от ран в госпитале, который был в здании школы этого поселка. Хорошо, что успели к нему съездить на могилу в мае 2013 года. Тогда на братской могиле были цветы и венки, все было ухожено. Что теперь там?
    Даст Бог - скоро опять сможем поехать.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:15
    +1
    Ранее сообщалось, что в Харькове был нанесен ракетный удар по пункту дислокации воюющих на стороне киевского режима иностранных наемников в отеле REIKARTZ.
    Нужно 2-3 ракеты...
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 15:28
    0
    Будем надеяться, что началось! Парням удачи и с максимально возможными минимальными потерями!