По информации ряда Telegram-каналов на Купянском направлении в Харьковской области и Сватово-Кременском участке в ЛНР началось наступление российской армии. В настоящее время продолжается массированный артиллерийский обстрел объектов противника в районе сахарного завода.Трасса Купянск - Шевченково находится под плотным огнем артиллерии ВС РФ. ВСУ несут внушительные потери. Сообщается о значительном количестве убитых и раненых боевиков киевского режима. Из-за плотного огня артиллерии противник не может провести эвакуацию своих получивших ранения военнослужащих с поля боя.По всей линии фронта наносятся удары по позициям ВСУ, огневым точкам, скоплениям техники и складам боеприпасов и горючего украинской армии. Эта информация также подтверждается украинскими каналами.На Сватово-Кремененском участке линии боевого соприкосновения продолжается движение подразделений российской армии в сторону оккупированного ВСУ населенного пункта Боровая, а именно на Новолюбовку и Петровское. На некоторых участках фронта российским войскам удалось продвинуться на расстояние более километра. Также сообщается, что в районе Гуляйполя в небе над Запорожской областью был сбит очередной украинский истребитель.Ранее сообщалось, что в Харькове был нанесен ракетный удар по пункту дислокации воюющих на стороне киевского режима иностранных наемников в отеле REIKARTZ.