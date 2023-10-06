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Глава Евросовета сообщил о предстоящей встрече президента Азербайджана и премьера Армении

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Глава Евросовета сообщил о предстоящей встрече президента Азербайджана и премьера Армении

Лидеры ряда европейских стран и чиновники ЕС не оставляют попыток возобновить переговорный процесс между Баку и Ереваном, что стало почти невозможно после возврата территории Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.


Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался посетить 5 октября саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), где должны были состояться переговоры в пятистороннем формате с участием премьер-министра Армении, канцлера Германии, президента Франции и председателя Евросовета. В Баку такое решение объяснили отказом европейских миротворцев пригласить на встречу президента Турции, а также антиазербаджанской и проармянской позицией Парижа. Планировалось, что стороны обсудят в Гранаде некоторые аспекты дорожной карты урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

После этого глава Пятой республики Эммануэль Макрон, что называется, повернулся на 180 градусов и заявил о неприемлемости введения санкций против Азербайджана. Неизвестно, высказывания Макрона повлияли на решение Алиева или что-то другое, но глава Евросовета Шарль Мишель сообщил перед началом саммита ЕПС, что президент Азербайджана и премьер Армении готовы провести встречу в Брюсселе. Возможно, Алиев согласился на проведение переговоров еще и потому, что в них теперь не будут участвовать Берлин и Париж.

Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении

— заявил председатель Европейского совета.

Впрочем, подобные встречи Алиева и Пашиняна по ситуации в Карабахе и нормализации отношений двух стран с участием высокопоставленных представителей ЕС, все тех же лидеров Франции и Германии ранее проводились уже неоднократно. Ни к чему конкретному, кроме стандартных заявлений европейцев о «достигнутом прогрессе», они не приводили.

Очевидно, что в текущей ситуации шансы на достижение конкретных договоренностей между Баку и Ереваном по установлению мирных отношений еще более ничтожны. По сути, именно действия европейцев, сильно постаравшихся по указке Вашингтона вытеснить Россию из переговорного процесса по Нагорному Карабаху, привели к переходу региона под контроль Баку и массовому исходу почти всех местных армян.
Использованы фотографии:
Сайт ЕС
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:57
    0
    Армения, в лице Пашиняна получила по факту, что заслужила, а вот у Алиева, в лице Азербайджана, дела еще не все сделаны, поэтому в ЕС и суетятся. Пустые хлопоты, у султана другие планы.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:15
      0
      Алиев опять победил. Он сказал на встречах не будет Макрона или встречи вообще не будет.
      Так что вот так!
      Понимаете Макрон пытается перевернуть карты, как будто не Армения оккупировала Азербайджана а Азербайджан Армению. Говорит о чистках армян, когда они сами уехали. Но при этом молчит о беженцах азербайджанцах. Алиев же не любит общаться с балаболами. Вот добился , никакой Франции и Германии. Только представитель ЕС, Армяния и Азербайджан всё! А если там будет Франция и Германия (проармянские страна и тюркофобы) тогда пусть и Турция будет на встрече. Они отказались, соответственно и Алиев отказался от встречи и положил на них.

      Вот так с этими двуличными надо общаться.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:59
    0
    Некоторые аспекты дорожной карты урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха

    ***
    — Вокруг Нагорного Карабаха на карте сплошной Азербайджан ,,,
    ***
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Вокруг Нагорного Карабаха на карте сплошной Азербайджан ,,,

      Это бумеранг. Касса. За которую армяне платят в 10 кратном обьеме и это только начало. Впереди их ждут репарации.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:00
    0
    А Алиев дал согласие ,или это бла- бла - бла?
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:22
      0
      Цитата: tralflot1832
      А Алиев дал согласие

      если там не будет президента Франции и Германии, Алиев встретится, а если там будет это шайка, он опять откажется от встречи! Кстати Алиев уже 2-ой раз посылает их.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:05
    0
    и оба лидера согласились приехать на эту встречу.
    recourse "Вот и встретятся два одиночества, разожгут у дороги костер. А костру разгораться не хочется. Вот и весь разговор" request
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:25
      0
      Цитата: Mavrikiy
      "Вот и встретятся два одиночества

      Мы Азербайджанцы не одиноки. С нами и Россия и Турция и Израиль и Пакистан. А с армянами французы, которые против санкций в отношении Азербайджана)
      разожгут у дороги костер.

      всё что нужно было сжечь уже сожгли. Теперь надо думать о мире (конечно после возврата Зенгезура) в противном случае там ещё 4 серия назначается
  5. ВячеSeymour
    ВячеSeymour Сегодня, 15:19
    +1
    Война не окончена ... Мирный договор , если будет заключён , решит много проблем . Но , у Азербайддана ещё осталось пять анклавов на территориии окружённой Арменией. Если они будут возвращены в результате переговоров , то хорошо ; если нет ... -Алиев умеет играть в " долгую"...очередная атака на Армению неизбежна !
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:27
      0
      Цитата: ВячеSeymour
      очередная атака на Армению неизбежна !

      Совершенно правы. Зенгезурскому коридору быть! Хотят этого армяне или нет, коридору быть. Там стоит его подпись и этим будут пользоваться Азербайджанская дипломатия.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:21
    0
    Вроде Алиев уже "послал" и Пашиняна, и Мишеля с Баррелем вместе с Урсулой в "Гранаду", отказавшись ехать на этот шабаш.
    Да и назначить место подписания безоговорочной капитуляции Пашиняна Алиев сможет выбрать без посредничества Еврочиновников.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 15:24
      0
      Цитата: Дилетант
      Вроде Алиев уже "послал" и Пашиняна, и Мишеля с Баррелем вместе с Урсулой в "Гранаду"

      Не вроде а послал и к Вашему сведению 2-ой раз. Чем больше Франция и Германия будет вести себя двулично и выставлять себя как туркофобами, тем больше Алиев их будет посылать!

      Цитата: Дилетант
      Да и назначить место подписания безоговорочной капитуляции Пашиняна Алиев сможет выбрать без посредничества Еврочиновников.

      Подпишет он или нет, ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ. Мы уже в Карабахе и в Карабахе нет армянских солдат. Там теперь Азербайджан рулит.