Глава Евросовета сообщил о предстоящей встрече президента Азербайджана и премьера Армении

Я принял решение пригласить обоих лидеров в Брюссель в конце октября, и оба лидера согласились приехать на эту встречу. Мы намерены проделать большую работу для нормализации отношений Азербайджана и Армении

Лидеры ряда европейских стран и чиновники ЕС не оставляют попыток возобновить переговорный процесс между Баку и Ереваном, что стало почти невозможно после возврата территории Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался посетить 5 октября саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), где должны были состояться переговоры в пятистороннем формате с участием премьер-министра Армении, канцлера Германии, президента Франции и председателя Евросовета. В Баку такое решение объяснили отказом европейских миротворцев пригласить на встречу президента Турции, а также антиазербаджанской и проармянской позицией Парижа. Планировалось, что стороны обсудят в Гранаде некоторые аспекты дорожной карты урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха.После этого глава Пятой республики Эммануэль Макрон, что называется, повернулся на 180 градусов и заявил о неприемлемости введения санкций против Азербайджана. Неизвестно, высказывания Макрона повлияли на решение Алиева или что-то другое, но глава Евросовета Шарль Мишель сообщил перед началом саммита ЕПС, что президент Азербайджана и премьер Армении готовы провести встречу в Брюсселе. Возможно, Алиев согласился на проведение переговоров еще и потому, что в них теперь не будут участвовать Берлин и Париж.— заявил председатель Европейского совета.Впрочем, подобные встречи Алиева и Пашиняна по ситуации в Карабахе и нормализации отношений двух стран с участием высокопоставленных представителей ЕС, все тех же лидеров Франции и Германии ранее проводились уже неоднократно. Ни к чему конкретному, кроме стандартных заявлений европейцев о «достигнутом прогрессе», они не приводили.Очевидно, что в текущей ситуации шансы на достижение конкретных договоренностей между Баку и Ереваном по установлению мирных отношений еще более ничтожны. По сути, именно действия европейцев, сильно постаравшихся по указке Вашингтона вытеснить Россию из переговорного процесса по Нагорному Карабаху, привели к переходу региона под контроль Баку и массовому исходу почти всех местных армян.