Президент Белоруссии: К середине 2024 года армия страны будет иметь все необходимое для современной войны

К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники , ударные в том числе, активная защита

К середине 2024 года вооруженные силы Белоруссии получат в полном объеме все современное вооружение. Об этом заявил во время поездки в Брестскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам главы белорусского государства, Минск полностью усвоил уроки современной войны. В частности, сделаны выводы относительно перевооружения армии, оснащения ее современными средствами связи, разведки и наблюдения.- подчеркнул глава белорусского государства.Лукашенко отметил, что Белоруссия сейчас не занимается наращиванием своих войск у польской, латвийской и литовской границ с целями нападения на территории этих стран НАТО. Но для обеспечения обороны белорусского государства Минску приходится действительно укреплять свои подразделения, расположенные вблизи государственной границы. Это необходимо, подчеркнул Лукашенко, для того, чтобы в любой момент белорусская армия могла перейти в наступление в случае возникновения такой потребности.В последний год Минск уделяет особое внимание совершенствованию возможностей своих вооруженных сил. Это связано с продолжающейся специальной военной операцией на Украине и с нарастанием милитаристских настроений и агрессивных действий в соседних с Белоруссией странах Североатлантического альянса.