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Президент Белоруссии: К середине 2024 года армия страны будет иметь все необходимое для современной войны

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Президент Белоруссии: К середине 2024 года армия страны будет иметь все необходимое для современной войны

К середине 2024 года вооруженные силы Белоруссии получат в полном объеме все современное вооружение. Об этом заявил во время поездки в Брестскую область президент Белоруссии Александр Лукашенко.


По словам главы белорусского государства, Минск полностью усвоил уроки современной войны. В частности, сделаны выводы относительно перевооружения армии, оснащения ее современными средствами связи, разведки и наблюдения.

К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита

- подчеркнул глава белорусского государства.

Лукашенко отметил, что Белоруссия сейчас не занимается наращиванием своих войск у польской, латвийской и литовской границ с целями нападения на территории этих стран НАТО. Но для обеспечения обороны белорусского государства Минску приходится действительно укреплять свои подразделения, расположенные вблизи государственной границы. Это необходимо, подчеркнул Лукашенко, для того, чтобы в любой момент белорусская армия могла перейти в наступление в случае возникновения такой потребности.

В последний год Минск уделяет особое внимание совершенствованию возможностей своих вооруженных сил. Это связано с продолжающейся специальной военной операцией на Украине и с нарастанием милитаристских настроений и агрессивных действий в соседних с Белоруссией странах Североатлантического альянса.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Белоруссии
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10 комментариев
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 15:02
    -2
    точно,
    к середине 2024 года ВС РФ пополнятся еще 2-мя армейскими корпусами аккурат из ВС РБ
    а республика Беларусь войдет в состав РФ
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:06
      +1
      Они то каким боком к нашей армии?.Пусть выполняют свои задачи по трем направлениям,на севере,западе и юге Белоруссии.
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 15:09
        0
        Батька не вечный так что Беларусь всё равно войдёт в состав РФ
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 15:12
          0
          С какой радости белорусские капиталисты согласятся лечь под российских капиталистов? Ещё Цезарь говорил, "Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме." Все эти разговоры про браство, прошлое, дедов и тп, это для обычных людей, а главное деньги!
          1. Romario_Argo
            Romario_Argo Сегодня, 15:20
            0
            просто проведут референдум в РБ
            98% граждан Белоруссии точно выскажутся за вхождение в состав РФ
            одни плюсы = дороги, инфраструктура, больницы, поликлиники, пенсии, пособия на детей и т.д.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:18
          +1
          У меня родственники в Могилевской области и в Минске.В разговорах еще до СВО у них было опасение попадание под зависимость и раздербане того что есть у них в экономике.И это простые люди,не руководство.Не сильно то они хотят вернутся в Россию.И это люди как советской еще закалки,так и более молодые.И это касается весьма болезненной для нас темы-мы не можем предложить удачного примера развития страны.
        3. dump22
          dump22 Сегодня, 15:22
          0
          Батька не вечный


          Верно. Но батька чуть помоложе и здоровее ВВП. И главное - у него есть наследник его власти!
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:09
    -3
    По словам главы белорусского государства, Минск полностью усвоил уроки современной войны.
    recourse Скромнее, батька.... Еще яичко не снес, печку не топил, а уже за стол зовет поляков кушать. request
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:14
    0
    Сейчас так быстро всё меняется, что не сказать какая она эта современная война.
  4. dump22
    dump22 Сегодня, 15:18
    0
    Это необходимо, подчеркнул Лукашенко, для того, чтобы в любой момент белорусская армия могла перейти в наступление в случае возникновения такой потребности.


    Все-таки готовимся пробивать Сувалкский коридор?!
    Или я просто неправильно батьку понял?