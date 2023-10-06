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Российские артиллеристы нанесли удар по бронеавтомобилю с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

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Российские артиллеристы нанесли удар по бронеавтомобилю с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

В Херсоне в результате точного выстрела российской артиллерии был подбит бронированный автомобиль со старшими офицерами командования ВСУ на данном направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба артиллерийского дивизиона 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» с позывным «Бандерас».


Российские военные с помощью БПЛА осуществляли наблюдение за объектом ВСУ в Херсоне. В один момент разведчики засекли выход из здания группы украинских офицеров, которые сели в бронированный автомобиль Toyota и вместе с машиной сопровождения двинулись в сторону городской промышленной зоны.

Как рассказал РИА Новости начальник штаба дивизиона, было установлено, что в бронеавтомобиле находятся высокопоставленные офицеры украинской армии. После этого была назначена точка встречи, то есть то место, в котором будет нанесено огневое поражение противнику.

Когда бронированный автомобиль вместе с микроавтобусом сопровождения ехал в сторону промзоны, последовал точный выстрел из российской гаубицы Д-20. В результате бронеавтомобиль ВСУ был подбит. Из микроавтобуса сопровождения выбежали военнослужащие, которые вытащили из подбитой «Тойоты» украинских офицеров и уложили их на обочине.

Пока еще нет информации, что именно за офицеры находились в бронированном автомобиле, есть ли среди них погибшие и сколько. В любом случае, такой удар по украинской бронированной машине можно считать вполне успешной акцией наших артиллеристов.
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:20
    +1
    Не столь важно, в бронированных Тойотах ефрейторы не ездят.Езда на машинах примиум класса у ЛБС противопоказана,только на Таврии.
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 15:21
    0
    Надо было попытаться захватить языка.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:23
    0
    В любом случае, такой удар по украинской бронированной машине можно считать вполне успешной акцией наших артиллеристов.
    Это так, но.....управляемым Краснополем поди?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:23
    +1
    А сколько было слов об устаревшей и бесполезной Д-20. А оно вона как. Молодцы артиллеристы. Теперь будем ждать информацию кто был дичью на этой охоте.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:27
    0
    Можно на поминки сходить. Покушать, горилки попить.)