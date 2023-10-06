Российские артиллеристы нанесли удар по бронеавтомобилю с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне

В Херсоне в результате точного выстрела российской артиллерии был подбит бронированный автомобиль со старшими офицерами командования ВСУ на данном направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника штаба артиллерийского дивизиона 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» с позывным «Бандерас».
Российские военные с помощью БПЛА осуществляли наблюдение за объектом ВСУ в Херсоне. В один момент разведчики засекли выход из здания группы украинских офицеров, которые сели в бронированный автомобиль Toyota и вместе с машиной сопровождения двинулись в сторону городской промышленной зоны.
Как рассказал РИА Новости начальник штаба дивизиона, было установлено, что в бронеавтомобиле находятся высокопоставленные офицеры украинской армии. После этого была назначена точка встречи, то есть то место, в котором будет нанесено огневое поражение противнику.
Когда бронированный автомобиль вместе с микроавтобусом сопровождения ехал в сторону промзоны, последовал точный выстрел из российской гаубицы Д-20. В результате бронеавтомобиль ВСУ был подбит. Из микроавтобуса сопровождения выбежали военнослужащие, которые вытащили из подбитой «Тойоты» украинских офицеров и уложили их на обочине.
Пока еще нет информации, что именно за офицеры находились в бронированном автомобиле, есть ли среди них погибшие и сколько. В любом случае, такой удар по украинской бронированной машине можно считать вполне успешной акцией наших артиллеристов.