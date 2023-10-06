Бывший агент ЦРУ назвал одной из главных причин высоких потерь ВСУ российские атаки с флангов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ошибочную тактику, пытаясь вклиниваться в российскую оборону. В результате они получают атаки российских войск с флангов и несут высокие потери. С таким заявлением в эфире Youtube-канала Redacted выступил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, военный аналитик Ларри Джонсон.По мнению отставного американского разведчика, украинские формирования несут огромные потери, поскольку в попытках наступать на российскую оборону получают удары с флангов и отступают на исходные позиции. Выстроенные ВС РФ оборонительные линии Джонсон сравнил с «эластичным жгутом».Военный эксперт считает, что положение Украины продолжает ухудшаться. Ведь высокие потери влекут за собой и полноценный демографический кризис. Если учесть, что миллионы украинцев в свое время покинули страну, то есть риск, что в стране скоро просто не останется мужчин, отмечает аналитик.Ведение войны такими способами просто опустошит Украину, заявляет Ларри Джонсон. При таком высоком уровне потерь просто некому будет заводить детей, так как не будет отцов, убежден бывший сотрудник ЦРУ США. Однако украинский режим не желает принимать реальность и продолжает принудительную мобилизацию своих граждан на фронт и их последующую «утилизацию» в бессмысленных «контрнаступах», не приводящих ни к каким результатам.