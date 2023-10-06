Вооруженные силы Российской Федерации в течение последней недели продолжали отражать атаки украинских формирований и наносить удары по позициям ВСУ и объектам военного назначения Украины. Это следует из опубликованной Министерством обороны Российской Федерации традиционной сводки специальной военной операции.
С 29 сентября по 6 октября 2023 года ВС РФ нанесли 14 массированных ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по целям военного назначения на контролируемых киевским режимом территориях. В результате ударов были уничтожены склады боеприпасов, в том числе для РСЗО HIMARS, склады крылатых ракет «Storm Shadow» и «Scalp», мастерская крупноузловой сборки, в которой собирали ударные и разведывательные БПЛА «Фурия» и «Punisher».
Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили более 405 боевиков, 5 танков и бронемашин, 15 автомобилей и 15 артиллерийских орудий. На Краснолиманском направлении нашими войсками были уничтожены или ранены более 430 боевиков ВСУ, кроме того украинские формирования потеряли 13 бронемашин, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.
Продолжались всю неделю бои и на Донецком направлении, включая район Артемовска. Здесь ВСУ потеряли более 1745 боевиков убитыми и ранеными, лишились 18 танков и бронемашин, 27 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и 1 РСЗО «Град». На Южно-Донецком направлении противник потерял 755 боевиков, 8 танков и бронемашин, 19 автомобилей и 11 артиллерийских орудий.
Несмотря на высокие потери, ВСУ пытаются по-прежнему атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Но такая стратегия приводит лишь к новым и новым потерям. В боях на этом направлении украинские формирования потеряли более 320 боевиков, 14 бронемашин, 20 автомобилей и 25 артиллерийских орудий. Наконец, на Херсонском направлении потери противника составили до 235 человек убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли 6 артиллерийских орудий и 17 автомобилей.
На различных направлениях силами авиации ВКС и ПВО ВС РФ были сбиты в течение недели 4 украинских военных самолета. На Черном море морская авиация уничтожила 2 катера и 13 диверсантов ВСУ. В различных районах проведения спецоперации ВС РФ в течение недели уничтожили или подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы 320 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Таким образом, за минувшую неделю ВСУ потеряли около 4000 человек убитыми и ранеными, а также лишились большого количества военной техники и артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов.