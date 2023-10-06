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Минобороны РФ назвало недельные потери ВСУ на основных направлениях в зоне спецоперации

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Минобороны РФ назвало недельные потери ВСУ на основных направлениях в зоне спецоперации

Вооруженные силы Российской Федерации в течение последней недели продолжали отражать атаки украинских формирований и наносить удары по позициям ВСУ и объектам военного назначения Украины. Это следует из опубликованной Министерством обороны Российской Федерации традиционной сводки специальной военной операции.


С 29 сентября по 6 октября 2023 года ВС РФ нанесли 14 массированных ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по целям военного назначения на контролируемых киевским режимом территориях. В результате ударов были уничтожены склады боеприпасов, в том числе для РСЗО HIMARS, склады крылатых ракет «Storm Shadow» и «Scalp», мастерская крупноузловой сборки, в которой собирали ударные и разведывательные БПЛА «Фурия» и «Punisher».

Потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили более 405 боевиков, 5 танков и бронемашин, 15 автомобилей и 15 артиллерийских орудий. На Краснолиманском направлении нашими войсками были уничтожены или ранены более 430 боевиков ВСУ, кроме того украинские формирования потеряли 13 бронемашин, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.

Продолжались всю неделю бои и на Донецком направлении, включая район Артемовска. Здесь ВСУ потеряли более 1745 боевиков убитыми и ранеными, лишились 18 танков и бронемашин, 27 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и 1 РСЗО «Град». На Южно-Донецком направлении противник потерял 755 боевиков, 8 танков и бронемашин, 19 автомобилей и 11 артиллерийских орудий.

Несмотря на высокие потери, ВСУ пытаются по-прежнему атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Но такая стратегия приводит лишь к новым и новым потерям. В боях на этом направлении украинские формирования потеряли более 320 боевиков, 14 бронемашин, 20 автомобилей и 25 артиллерийских орудий. Наконец, на Херсонском направлении потери противника составили до 235 человек убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли 6 артиллерийских орудий и 17 автомобилей.

На различных направлениях силами авиации ВКС и ПВО ВС РФ были сбиты в течение недели 4 украинских военных самолета. На Черном море морская авиация уничтожила 2 катера и 13 диверсантов ВСУ. В различных районах проведения спецоперации ВС РФ в течение недели уничтожили или подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы 320 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Таким образом, за минувшую неделю ВСУ потеряли около 4000 человек убитыми и ранеными, а также лишились большого количества военной техники и артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:49
    -5
    Вывод можно делать только в сравнении.Остается надеятся,что у нас потери,как по словам Самого Главного.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вывод можно делать только в сравнении.Остается надеятся,что у нас потери,как по словам Самого Главного.

      Слова того, Чьё Имя Называть Низззззя единогласно подтверждаются десятками источников (командиры, военкоры, эксперты, в тч. зарубежные) .
      А вот цифры потерь ВФУ от Конашенкова не могут быть точными, но по их колебанию (400...800 в сутки) можно приблизительно судить об интенсивности боёв.
      Лень, но если кто-то диаграмму нарисует, буду не против.
  2. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 16:06
    -3
    Если сложить все потери ВСУ в танках, о которых отчитывается наше МО с начала СВО, то их количество будет в несколько раз больше, чем суммарное количество украинских танков до 24.02.22 и западных поставок
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 16:15
      +3
      Цитата: Mixweb
      Если сложить все потери ВСУ в танках, о которых отчитывается наше МО с начала СВО, то их количество будет в несколько раз больше, чем суммарное количество украинских танков до 24.02.22 и западных поставок

      Их активно восстанавливают, по крайней мере те, что удается вытащить с поля. Советская техника, особенно, очень ремонтопригодная.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:29
      -1
      Цитата: Mixweb
      Если сложить все потери ВСУ в танках, о которых отчитывается наше МО с начала СВО, то их количество будет в несколько раз больше, чем суммарное количество украинских танков до 24.02.22 и западных поставок

      Здесь нет к-ва техники на хранении:
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 17:52
        0
        Особенно удивляет количество "военных самолетов".У каждого "летака" есть двигатель(а то и не один),и имеет ресурс.И запчасти в основном в России.Да и у планера есть усталость.Это не танк.Приварил заплатку и в бой! hi
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:15
    0
    главное что бы РФ победила всех врагов своих !
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:29
      -1
      Цитата: opuonmed
      главное что бы РФ победила всех врагов своих !

      Я тоже за всё хорошее против всего плохого.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 17:43
      0
      Напомните пожалуйста, со ссылочкой, кого наш Верховный Главнокомандующий называл врагами РФ?