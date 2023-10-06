Командование норвежской армии назвало продуктивной встречу с представителями Погранслужбы РФ по вопросам охраны границы

Начальник оперативного штаба армии Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло встретился с руководителем Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым. Во время встречи стороны затронули вопросы, касающиеся приграничного сотрудничества.
В опубликованном на официальном портале ВС Норвегии сообщении подчеркивается, что встреча была охарактеризована конструктивным диалогом и профессионализмом с обеих сторон. Проведение таких встреч очень важно для обсуждения проблем и согласования общих целей и необходимых мер, направленных на пограничное сотрудничество, спасательное сотрудничество, а также управление рыболовством.
В сообщении ВС Норвегии также отмечается, что между сторонами по-прежнему существует согласие в вопросах, касающихся решения при помощи открытых каналов связи и действующими международными соглашениями возникающих на границе между странами в Баренцевом и Норвежском морях проблемами.
Встреча происходила на борту корабля береговой охраны норвежского флота в расположенном в северной части Норвегии муниципалитете Сер-Варангер.
Ранее сообщалось о вступлении в силу объявленного норвежскими властями запрета на въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в России. Введенный МИД Норвегии запрет распространяется на личный автотранспорт и распространяется в том числе на временный въезд на территорию королевства.