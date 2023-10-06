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Командование норвежской армии назвало продуктивной встречу с представителями Погранслужбы РФ по вопросам охраны границы

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Командование норвежской армии назвало продуктивной встречу с представителями Погранслужбы РФ по вопросам охраны границы

Начальник оперативного штаба армии Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло встретился с руководителем Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым. Во время встречи стороны затронули вопросы, касающиеся приграничного сотрудничества.


В опубликованном на официальном портале ВС Норвегии сообщении подчеркивается, что встреча была охарактеризована конструктивным диалогом и профессионализмом с обеих сторон. Проведение таких встреч очень важно для обсуждения проблем и согласования общих целей и необходимых мер, направленных на пограничное сотрудничество, спасательное сотрудничество, а также управление рыболовством.

В сообщении ВС Норвегии также отмечается, что между сторонами по-прежнему существует согласие в вопросах, касающихся решения при помощи открытых каналов связи и действующими международными соглашениями возникающих на границе между странами в Баренцевом и Норвежском морях проблемами.

Встреча происходила на борту корабля береговой охраны норвежского флота в расположенном в северной части Норвегии муниципалитете Сер-Варангер.

Ранее сообщалось о вступлении в силу объявленного норвежскими властями запрета на въезд на территорию страны автомобилей, зарегистрированных в России. Введенный МИД Норвегии запрет распространяется на личный автотранспорт и распространяется в том числе на временный въезд на территорию королевства.
Использованы фотографии:
Wikipedia/juergend2
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3 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:59
    +2
    Вангую, что не мы на встречу напросились, чего-то не так в норвежском королевстве, раз есть вопросы.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:12
      +1
      Upon.Норги только что приняли бюджет с космическим профицитом ,но есть нюанс.
      Плюс тесное взаимодействие в рыбной отрасли.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:04
    +2
    С начала года в Норвегию вьехало чуть более 1000 россиян на личных автомобилях.Кому уж невтерпёж без норвежской водки по 50 $ за 0,5 литра могут ехать на автобусах.бензин в Норвегии самый дорогой в Европах.Фото встречи выложил ранее.