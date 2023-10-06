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Украинские СМИ сообщили, что спецназ ВСУ проводил операцию против ЧВК «Вагнер» в Судане

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Украинские СМИ сообщили, что спецназ ВСУ проводил операцию против ЧВК «Вагнер» в Судане

В прошлом месяце американский телеканал CNN сделал сенсационное предположение о том, что за атаками на «Силы быстрой поддержки» (RSF) Судана и якобы помогающей им ЧВК «Вагнер» (официальных подтверждений нет) весной текущего года могут стоять украинские спецслужбы.


Один из источников на Украине якобы заявил журналистам телеканала о том, что операцию против мятежников проводила «не суданская армия». При этом сами американские эксперты заметили на видео с атаками FPV-дронов черты, «схожие с украинским стилем».

В то же время редакция CNN так и не смогла привести неоспоримых доказательств участия украинских спецслужб в суданской операции. При этом официальные власти Судана заявили, что не верят в заявления американских журналистов, а в Вашингтоне сильно удивились такому повороту событий.

Между тем, по прошествии более чем двух недель, информацию от американских коллег подтвердили украинские СМИ со ссылкой на источник в ГУР.

В материале говорится, что украинский спецназ действительно участвовал в операции против ЧВК «Вагнер» и RSF в Судане.

В качестве доказательства даже приводятся кадры работы снайперов, перестрелка с ополчением и работа FPV-дронов.




О том, чем завершилась операция, а также о ее целях ничего не сообщается.
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10 комментариев
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  1. air wolf
    air wolf Сегодня, 19:34
    +4
    А почему нам не помогают чёрные братья, могли бы принести их головы ..
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:02
      0
      От куда сша взяли наемников значееия не имеет. Если есть англоговорящие, чернокожие украинцы. То и там могут быть украинцы в составе. Там же явно безопастнее и выгоднее чем идти в контрнаступ.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 19:34
    +6
    Украинские СМИ сообщили —

    ***
    — А вот сосед говорит ...
    — Ну так и вы говорите! ...
    ***
  3. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 19:39
    +1
    Ну такая себе перемога,но для поднятия настроения вислоухим грамодянам сойдёт...
  4. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 19:39
    +1
    И как эти кадры из сети доказывают что это украинский спецназ?
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:54
    +1
    Ну в каждой дырке затычка. Наверно динозавров тоже украинский спецназ приручил.
    При Ватерлоо они же победили Наполеона.
    Ну а при Каннах само собой.
    У Ганнибала только на украинский спецназ надежда была. Не подвели тарасы и мыколы.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:55
    -1
    В Судане идёт бойня между армией, RSF и силами Дарфура,там чёрт ногу сломит.Вчера предотвращена таможней попытка вывоза из порт Судана 112 кг золота.Вот это ближе к теме ,чем занимаются СБУ в Судане.RSF тоже очень успешно используют беспилотники в украинском стиле выбивая командный состав.Всё на основе СМИ Судана.Там просто валят друг друга напропалую ,не забывая и гражданских .Вроде уже 4 сила подключилась ИГИЛ*- это у них надолго.
  7. Бром4ег
    Бром4ег Сегодня, 20:18
    0
    То есть гур действует по согласованию с Суданским правительством? У нас есть дипотношения с Суданом?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:52
      0
      Успокойтесь ,там трое властие и у всех своё правительство- АК 74.
  8. Gado
    Gado Сегодня, 21:01
    0
    Что за бред начали публиковать на ВО?! Украинцы и до Судана добрались уже?! ...... Многоточие нецензурно.