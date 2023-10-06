Украинские СМИ сообщили, что спецназ ВСУ проводил операцию против ЧВК «Вагнер» в Судане

В прошлом месяце американский телеканал CNN сделал сенсационное предположение о том, что за атаками на «Силы быстрой поддержки» (RSF) Судана и якобы помогающей им ЧВК «Вагнер» (официальных подтверждений нет) весной текущего года могут стоять украинские спецслужбы.
Один из источников на Украине якобы заявил журналистам телеканала о том, что операцию против мятежников проводила «не суданская армия». При этом сами американские эксперты заметили на видео с атаками FPV-дронов черты, «схожие с украинским стилем».
В то же время редакция CNN так и не смогла привести неоспоримых доказательств участия украинских спецслужб в суданской операции. При этом официальные власти Судана заявили, что не верят в заявления американских журналистов, а в Вашингтоне сильно удивились такому повороту событий.
Между тем, по прошествии более чем двух недель, информацию от американских коллег подтвердили украинские СМИ со ссылкой на источник в ГУР.
В материале говорится, что украинский спецназ действительно участвовал в операции против ЧВК «Вагнер» и RSF в Судане.
В качестве доказательства даже приводятся кадры работы снайперов, перестрелка с ополчением и работа FPV-дронов.
О том, чем завершилась операция, а также о ее целях ничего не сообщается.