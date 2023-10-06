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Президент Абхазии рассказал об обещании российского лидера поддерживать республику в военной сфере

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Президент Абхазии рассказал об обещании российского лидера поддерживать республику в военной сфере

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал своему абхазскому коллеге оказывать поддержку республике в сфере обороны и безопасности. Об этом рассказал сам президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи глав двух государств в Сочи.


Как отметил Бжания, Абхазия имеет все основания рассчитывать на помощь России в вопросах военной безопасности. Глава абхазского государства подчеркнул, что Путин отнесся очень внимательно ко всем поднятым во время встречи в Сочи вопросам.

По словам Бжания, он говорил с российским президентом и об участии республики в инициируемых Россией интеграционных процессах, а также о возможной перспективе присоединения республики к Союзному государству России и Белоруссии.

Всё это воспринято позитивно, над этим надо работать денно и нощно

- подчеркнул президент Абхазии.

Напомним, что ранее состоялись переговоры президентов двух государств в российском городе Сочи. Власти Абхазии настроены на сохранение государственного суверенитета республики, но при этом допускают возможность присоединения страны к Союзному государству России и Белоруссии.

Однако это потребует определенных шагов и со стороны Минска, который пока не признал независимость Абхазии. Для того, чтобы принять республику в состав Союзного государства, само собой, потребуется и признание ее суверенитета со стороны белорусских властей.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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11 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:10
    +2
    Интересно,в Абхазии есть какие-то предприятия оборонной промышленности?Может быть что-то нужное для нашей армии там выпускать?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:17
      -1
      Цитата: Бережливый
      Интересно,в Абхазии есть какие-то предприятия оборонной промышленности?Может быть что-то нужное для нашей армии там выпускать?

      Нет и никогда не было. В Абхазии и пролетариата нет и никогда не было. Если бы не коррупция, то можно было бы сделать из этого благословенного Богом края новый Сингапур.
      1. Озирис
        Озирис Сегодня, 16:41
        +1
        В пригороде Сухума сохранилась и продолжает работать уникальная сейсмологическая лаборатория - одна из 5 лабораторий на территории на просторах бывшего СССР
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 17:10
          0
          Цитата: Озирис
          В пригороде Сухума сохранилась и продолжает работать уникальная сейсмологическая лаборатория - одна из 5 лабораторий на территории на просторах бывшего СССР

          Да. Это пролетариат там работает?
          З.Ы. Есть даже серьёзный «СУХУМСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ». Когда-то по работе пересекался, но и там нет пролетариата.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:10
      +1
      ЕС выразил серьёзную обеспокоенность созданием ВМБ ВМФ России в Очамчире Республики Абхазия.А нам фиолетово, давно пора нам это сделать .
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:14
    +2
    ***
    — Надо бы Абхазии с выращивания мандаринов на выпуск гранат перейти ...
    ***
    1. Bad_gr
      Bad_gr Сегодня, 16:27
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ***
      — Надо бы Абхазии с выращивания мандаринов на выпуск гранат перейти ...
      ***

      И кто у станков стоять будет ?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:12
        0
        Цитата: Bad_gr
        И кто у станков стоять будет ?

        Нужно выращивать. Это задачка не на год и не на 10.
  3. Элизиум
    Элизиум Сегодня, 16:24
    -1
    Власти Абхазии настроены на сохранение государственного суверенитета республики, но при этом допускают возможность присоединения страны к Союзному государству России и Белоруссии

    А смысл в этом присоединении? Кроме мандаринов нет ничего. В роли иждивенца, которого надо защищать, кормить, обогревать, но этот иждивенец будет считать себя независимым государством, не зависящим от российских законов?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:20
      +2
      Цитата: Элизиум
      А смысл в этом присоединении? Кроме мандаринов нет ничего.

      Ну, цеха по пошиву формы можно организовать, а по большому счёту нужно применить к Апсны ленинский план индустриализации. Через 2 поколения всё наладится, если удастся победить коррупцию.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:53
    +1
    Всё это воспринято позитивно, над этим надо работать денно и нощно
    - подчеркнул президент Абхазии.
    Ну так работай, бездельник. request