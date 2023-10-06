Президент Абхазии рассказал об обещании российского лидера поддерживать республику в военной сфере

Всё это воспринято позитивно, над этим надо работать денно и нощно

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал своему абхазскому коллеге оказывать поддержку республике в сфере обороны и безопасности. Об этом рассказал сам президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи глав двух государств в Сочи.Как отметил Бжания, Абхазия имеет все основания рассчитывать на помощь России в вопросах военной безопасности. Глава абхазского государства подчеркнул, что Путин отнесся очень внимательно ко всем поднятым во время встречи в Сочи вопросам.По словам Бжания, он говорил с российским президентом и об участии республики в инициируемых Россией интеграционных процессах, а также о возможной перспективе присоединения республики к Союзному государству России и Белоруссии.- подчеркнул президент Абхазии.Напомним, что ранее состоялись переговоры президентов двух государств в российском городе Сочи. Власти Абхазии настроены на сохранение государственного суверенитета республики, но при этом допускают возможность присоединения страны к Союзному государству России и Белоруссии.Однако это потребует определенных шагов и со стороны Минска, который пока не признал независимость Абхазии. Для того, чтобы принять республику в состав Союзного государства, само собой, потребуется и признание ее суверенитета со стороны белорусских властей.