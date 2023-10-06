Президент Белоруссии: Зеленский уже понял, что западные партнеры его «кинули»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время сегодняшней рабочей поездки в Брестскую область сделал ряд заявлений, в том числе по ситуации на Украине. Тезисы речи белорусского лидера в общении с журналистами опубликованы на официальном сайте президента РБ.
Лукашенко считает, что США и дальше продолжат оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя не останавливать контрнаступление ни при каких условиях. Хотя уже очевидно, что успеха ВСУ не добились и добиться не сумеют по причине слишком прочной обороны, которую выстроили российские военные.
Президент напомнил, что конфликт на Украине был запланирован заранее. Эту страну Соединенные Штаты определили жертвой, пообещав максимальную поддержку. И украинские власти при режиме Зеленского согласились на эту роль. Однако сейчас, когда дела у Киева идут все хуже, Запад начинает сворачивать финансовую и военную поддержку Украины. По словам Лукашенко, глава киевского режима уже понял, что западные партнеры его «кинули».
Украинцам уже практически нечем воевать, в то время как российская армия все чаще от обороны переходит к контратаками и наступлению. Единственный выход для Зеленского сохранить остатки государства и жизни собственных граждан — это уже сейчас остановить конфликт, пойти на мирные переговоры с Москвой, в том числе принимая условия РФ.
Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом
— уверен белорусский лидер.
Однако Западу совершенно не интересна судьба Украины. Вашингтон и его приспешники готовы и дальше разжигать этот конфликт, повышая градус его эскалации. Лукашенко считает, что «американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия». В эту стратегию укладывается решение США предоставить Киеву ракеты дальнего действия, способные поражать цели в глубине территории РФ.
Вы представляете: на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, президент России и военные будут на это спокойно смотреть?
— задал риторический вопрос президент Белоруссии.
Для действующего американского руководства неудачи ВСУ не добавляют авторитета, особенно остро это встает перед грядущими президентскими выборами в США. Поэтому администрация Байдена ищет разные варианты выхода из этого тупика, в том числе рассматривается возможность полного прекращения поддержки Киева. В принципе, судя по происходящему в Конгрессе, этот процесс уже начался, заключил Лукашенко.