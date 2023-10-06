Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Белоруссии: Зеленский уже понял, что западные партнеры его «кинули»

13
Президент Белоруссии: Зеленский уже понял, что западные партнеры его «кинули»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время сегодняшней рабочей поездки в Брестскую область сделал ряд заявлений, в том числе по ситуации на Украине. Тезисы речи белорусского лидера в общении с журналистами опубликованы на официальном сайте президента РБ.


Лукашенко считает, что США и дальше продолжат оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя не останавливать контрнаступление ни при каких условиях. Хотя уже очевидно, что успеха ВСУ не добились и добиться не сумеют по причине слишком прочной обороны, которую выстроили российские военные.

Президент напомнил, что конфликт на Украине был запланирован заранее. Эту страну Соединенные Штаты определили жертвой, пообещав максимальную поддержку. И украинские власти при режиме Зеленского согласились на эту роль. Однако сейчас, когда дела у Киева идут все хуже, Запад начинает сворачивать финансовую и военную поддержку Украины. По словам Лукашенко, глава киевского режима уже понял, что западные партнеры его «кинули».

Украинцам уже практически нечем воевать, в то время как российская армия все чаще от обороны переходит к контратаками и наступлению. Единственный выход для Зеленского сохранить остатки государства и жизни собственных граждан — это уже сейчас остановить конфликт, пойти на мирные переговоры с Москвой, в том числе принимая условия РФ.

Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом

— уверен белорусский лидер.

Однако Западу совершенно не интересна судьба Украины. Вашингтон и его приспешники готовы и дальше разжигать этот конфликт, повышая градус его эскалации. Лукашенко считает, что «американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия». В эту стратегию укладывается решение США предоставить Киеву ракеты дальнего действия, способные поражать цели в глубине территории РФ.

Вы представляете: на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, президент России и военные будут на это спокойно смотреть?

— задал риторический вопрос президент Белоруссии.

Для действующего американского руководства неудачи ВСУ не добавляют авторитета, особенно остро это встает перед грядущими президентскими выборами в США. Поэтому администрация Байдена ищет разные варианты выхода из этого тупика, в том числе рассматривается возможность полного прекращения поддержки Киева. В принципе, судя по происходящему в Конгрессе, этот процесс уже начался, заключил Лукашенко.
Использованы фотографии:
Сайт президента Белоруссии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:19
    0
    Вы представляете: на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, президент России и военные будут на это спокойно смотреть?
    — задал риторический вопрос президент Белоруссии.

    Судя по нынешним виртуальным красным линиям может даже и смотреть не будут.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:21
    +2
    У Александра Григорьевича "чуйка" что надо, плюс политический опыт и ещё куча информации от КГБ. Так что наркоман и вправду, начинает о чем то догадываться.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 16:51
      +2
      Цитата: Южноукраинец
      Так что наркоман и вправду, начинает о чем то догадываться.

      Но это ему уже не поможет. Его кончат:
      - британский конвой;
      - уставшие от крови военные;
      - любой, кто опознает беглого...
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:11
      0
      Он же не настолько тупой, что бы начинать. Даже если в начале он на что то надеялся, то давно все понял. Как и то, что сойти с поезда живым ему не дадут. Он играет тем, что есть, пытаясь хоть что то выторговать, пока Украина нужна Западу.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:22
    0
    По словам Лукашенко, глава киевского режима уже понял, что западные партнеры его «кинули».

    Кинули в смысле приёма в НАТУ и ЕС, в том, что будут давать бабло и оружие безлимитно, а в том, что будут поддерживать до последнего украинца не кинули, а будут поддерживать.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:23
    +5
    Лукашенко торопится, о прекращении поддержки говорить пока рано, но всё к этому идёт.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:29
    +3
    Да уж , по сравнению с прошлым годом его опустили ниже плинтуса в привокзальном тувалете, надеюсь очень скоро....
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 16:31
    -6
    вот не пойму Лукашенко действительно такой недалекий или в чем-то есть смысл такое говорить?
  7. Сидр_Петрович
    Сидр_Петрович Сегодня, 16:32
    0
    А кинуть вполне могут позже, амерам не привыкать, когда поймут что толку особо не будет
  8. Мэйр
    Мэйр Сегодня, 16:33
    -3
    Конечно понял дали ни 200 млрд,а 190.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:37
    +1
    украинские власти при режиме Зеленского согласились на эту роль

    Да ничего они не соглашались - их вообще привели к власти исключительно с этой целью.. А дальше - да кто их спрашивал-то уже?
  10. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:10
    0
    Их кинут тогда, когда они заканчиваться начнут. А пока мобилизационный ресурс остается, никто их не кинет.
  11. Nesvoy
    Nesvoy Сегодня, 17:48
    0
    Кто там кого кинул? Сами себе успокоение нашли? Все их будут подерживать.