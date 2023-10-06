Президент Белоруссии: Зеленский уже понял, что западные партнеры его «кинули»

Поэтому сейчас надо остановиться. В противном случае никто на эту тему разговаривать через несколько месяцев не будет ни с украинцами, ни с Западом

Вы представляете: на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что, думаете, президент России и военные будут на это спокойно смотреть?