Капитализм стал для России страшнее Второй мировой войны

Развалины Волгоградского тракторного завода, оптимизированного к 2017 году
Власть богатых
Чёрный октябрь (Чёрный дом. Как Ельцин подавил народное восстание) подвёл итог разрушению СССР и советской цивилизации. Ельцин совершил государственный переворот в интересах складывающейся плутократии (с греч. «власть богатых») и олигархии (с греч. «власть немногих»), компрадорской буржуазии, которая процветает на распродаже народных богатств. Плюс интересы коррумпированного чиновничества, этнических кланов, паразитирующих на стране и ОПГ. Процветает и либеральная интеллигенция, бомонд, который обслуживает интересы правящего класса. Поэтому артисты и прочие лицедеи в РФ были приближены к элитке, кроме исключений, которые не продавались.
Народу обещали джинсы, колбасу, жвачку (построить сытое общество потребления) и свободу от совка (советского тоталитаризма). Однако 30 лет власти крупного капитала, плутократов, олигархов и банкиров показали, что это «свобода» от власти, собственности и социальной справедливости. В 2022 году рухнула и иллюзия безопасности. Впервые со времён Второй мировой войны территорию России обстреливают орудия и миномёты, атакуют ракеты, самолёты и беспилотники.
Понятно, что небольшая группа людей, буквально несколько процентов от всего населения, выиграли от развала СССР, капиталистического режима, разбавленного элементами феодализма и уголовщины, создания общества потребления, которое стало для России обществом истребления и самоистребления.
Так, по данным Росстата, только 8 % зарабатывает или получает подушевой доход свыше 100 тыс. рублей в месяц. Это настоящая буржуазия. Среди этих 8 % богатых и очень богатых (то есть подушевой доход от миллиона рублей и выше в месяц) не более 1,5 % процентов. Ей принадлежит более 50 % народного богатства страны. При этом 78 % населения России живёт в состоянии разной степени нищеты и бедности (Африканизация России).
Те немногие, кто смог разбогатеть и при этом не оказался на кладбище во время «лихих 90-х», смогли перебраться на вожделенный Запад, приобщиться к «красивой жизни», либо перевезти туда детей, семьи, любовниц и любовников. Часть продолжает «работать» в России, создав «запасные аэродромы» где-нибудь во Флориде, Лазурном берегу Франции или Дубае.
Потери страны
За это время страна потеряла 26 млн человек и 40 % народного хозяйства, как оценило издание «Равенство». Это разница между фактическими показателями и возможными (альтернативными), которые сложились бы при советских темпах роста 1980-1989 гг.
По прогнозу Госкомстата от 1990 г., в РСФСР к 2023 г. могло жить более 172 млн человек. В настоящее время в РФ живёт 146 млн (без новых регионов). То есть потеря населения – 26 млн человек. Это прямые потери. Исследователи знают, что есть косвенные – от абортов, ухудшения качества жизни большей части народа – питание, физическая культура, стрессы, деградация и коммерциализация системы здравоохранения, усвоение западных стандартов потребления и принципов жизни (гедонизм, малодетность и бездетность, рост числа извращенцев) и т. д. Так демографические потери России возрастают в 2-3 раза.
При этом потери доходов населения – 41 %. Располагаемые доходы 80 % россиян (без богатых) в 2022 г. составили 25,9 тыс. рублей в месяц. При советских темпах роста и уровне неравенства они бы стали 43 тыс. рублей. К этому стоит добавить достижения советского социализма: бесплатное образование (лучшее в мире, либо на уровне лидеров), здравоохранение, социальное обеспечение, бесплатное жилье, система безопасности, низкий уровень преступности, низкий уровень социальных болезней и т. д.
Потери экономики за 30 лет – 40 %. В 1985 г. рост замедлился аж до 2,3 %, что стало поводом для «перестройки», то есть разрушения СССР. Но даже при таких темпах роста ВВП был больше, чем в 1990 г., в 2,1 раза, а не на жалких 26 %, как по факту. Экономика России составила бы 7,7 трлн долларов, а не 4,6 трлн. Мы были бы в мировых лидерах по экономике, уступая только США, Китаю и Индии. Это при сохранении тех небольших темпов роста.
Потери производства за 30 власти «ответственного бизнеса» составили 66 %. Потери сельского хозяйства – 44 %. Раньше потери сельского хозяйства были выше. Но аграрный сектор в последнее десятилетие на подъёме. Но это не сказывается на русской деревне, которая как вымирала, так и вымирает. Это связано с развитием крупных агрохолдингов, которые вывозят за границу зерно, мясо, масло и т. д. При этом цены на продукты питания растут и растут. Всё больше народа работает «за еду».
Аналогичные расчёты показывают, что потери населения РСФСР в 1941-1945 гг. составили 20 млн человек, а хозяйства – 44 %. Это в условиях самой жестокой из мировых войн, при политике истребления военнопленных и гражданских лиц гитлеровцами, зачистки жизненного пространства для «высшей расы». Но тогда была разрушена западная и часть центральной части России. Восточная часть СССР-России быстро развивалась. А после освобождения от оккупации, советская власть быстро и эффективно (на Западе думали, что Россия будет восстанавливаться намного дольше) восстановила всё разрушенное.
Таким образом, оскал звериного капитализма стал для России и её народа страшнее нашествия гитлеровских «белокурых бестий». Россия рухнула на более низкую ступень общественного развития (местами вплоть до нового феодализма), пережила экономическую и демографическую катастрофы (Приговор Русской цивилизации). Ныне мы уже на грани государственной и цивилизационной катастрофы по сценарию 1917 либо 1991 гг.
Как отмечал русский историк В. Ключевский:
«История ничему не учит, а только наказывает за незнание своих уроков.»