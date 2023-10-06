Главком ВСУ опубликовал кадры посещения штаба украинских войск на Запорожском направлении

На линии фронта, в расположении воюющих подразделений, побывали главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и начальник генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Об этом сообщают украинские медиа и сам главком в своем аккаунте в социальной сети.Главком ВСУ опубликовал кадры посещения штаба подразделений группировки войск «Таврия», которая задействована на Запорожском направлении, где осуществляется главное контрнаступление украинских формирований. В своем аккаунте в социальной сети генерал написал, что с командованием подразделений анализировались наиболее вероятные угрозы со стороны российской армии, а также определялись дальнейшие действия.Залужный признал, что оперативная обстановка на фронте постоянно меняется. Но распространяться относительно текущей ситуации и дальнейшего развития событий украинский главком не стал. Вероятно, дела на Запорожском направлении идут не очень хорошо для украинских формирований.За четыре с лишним месяца, пока продолжается «контрнаступ», ВСУ так и не удалось добиться сколько-нибудь значительных успехов. Украинские формирования продолжают «топтаться» вокруг сел Работино и Вербовое.Российскую линию обороны они явно пробить не в состоянии, а предстоящая осенняя распутица может поставить окончательную точку в планах украинского командования в этом году. На провал контрнаступления ВСУ обращают внимание и западные военные аналитики, а по данным президента России Владимира Путина, потери ВСУ при контрнаступлении летом 2023 года составили примерно 90 тысяч человек.