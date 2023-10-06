Военное обозрение
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Главком ВСУ опубликовал кадры посещения штаба украинских войск на Запорожском направлении

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Главком ВСУ опубликовал кадры посещения штаба украинских войск на Запорожском направлении

На линии фронта, в расположении воюющих подразделений, побывали главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и начальник генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Об этом сообщают украинские медиа и сам главком в своем аккаунте в социальной сети.


Главком ВСУ опубликовал кадры посещения штаба подразделений группировки войск «Таврия», которая задействована на Запорожском направлении, где осуществляется главное контрнаступление украинских формирований. В своем аккаунте в социальной сети генерал написал, что с командованием подразделений анализировались наиболее вероятные угрозы со стороны российской армии, а также определялись дальнейшие действия.

Залужный признал, что оперативная обстановка на фронте постоянно меняется. Но распространяться относительно текущей ситуации и дальнейшего развития событий украинский главком не стал. Вероятно, дела на Запорожском направлении идут не очень хорошо для украинских формирований.




За четыре с лишним месяца, пока продолжается «контрнаступ», ВСУ так и не удалось добиться сколько-нибудь значительных успехов. Украинские формирования продолжают «топтаться» вокруг сел Работино и Вербовое.




Российскую линию обороны они явно пробить не в состоянии, а предстоящая осенняя распутица может поставить окончательную точку в планах украинского командования в этом году. На провал контрнаступления ВСУ обращают внимание и западные военные аналитики, а по данным президента России Владимира Путина, потери ВСУ при контрнаступлении летом 2023 года составили примерно 90 тысяч человек.
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4 комментария
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:27
    +2
    Ждите ракетку в гости , не хрен шлындить где не нужно.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 16:40
      0
      Пусть бандеру навестят,посоветуются.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:04
      -2
      Цитата: Ирек
      Ждите ракетку в гости , не хрен шлындить где не нужно.

      Обещанного 3 года ждут.
  2. Сидр_Петрович
    Сидр_Петрович Сегодня, 16:59
    0
    На карту зырят, куда бы мясо кинуть необученное