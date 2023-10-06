Российский генерал о том, выгодно ли нашей стране затягивание текущего конфликта

Четыре с лишним месяца украинского контрнаступления уже отчетливо показали, что Киев не сможет достичь поставленных целей. При этом ВСУ понесли такие масштабные потери, что дальнейшее продолжение операции вызывает сомнения даже на Западе.
В итоге появляется все больше сообщений о том, что США и их союзники предлагают Киеву сворачивать свое контрнаступление и переходить в глухую оборону, тем самым затягивая конфликт.
Свое мнение о том, выгоден ли подобный сценарий России, высказал генерал-лейтенант, доктор политологии Константин Пуликовский.
С его слов, как военный, он бы хотел скорейшего окончания конфликта и полного разгрома противника. Однако против России сегодня воюет весь блок НАТО, который буквально накачивает ВСУ новейшим вооружением в огромных количествах.
Это, по мнению генерала, понимают и в российском командовании и военные на фронте. Поэтому ВС РФ сейчас выстроили мощнейшую оборону, и основной целью российской армии является измотать противника, уничтожив как можно больше техники и личного состава ВСУ.
Между тем затяжной конфликт, по мнению Пуликовского, может быть нам выгоден в политическом плане. Многим странам мира уже изрядно надоели войны и агрессивная политика Запада. Именно поэтому все больше государств сегодня объединяются вокруг России и будут объединяться в дальнейшем. Об этом красноречиво свидетельствует количество заявок на вступление в БРИКС, а также число иностранных гостей на заседании клуба «Валдай».
Скорее всего, странам Азии, Африки, Латинской Америки не то, что бы сильно нравимся мы. Или Китай. Но они устали от гегемонии американцев и европейцев. Поэтому время сейчас скорее играет на Россию
- подытожил российский генерал.