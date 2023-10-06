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Российский генерал о том, выгодно ли нашей стране затягивание текущего конфликта

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Российский генерал о том, выгодно ли нашей стране затягивание текущего конфликта

Четыре с лишним месяца украинского контрнаступления уже отчетливо показали, что Киев не сможет достичь поставленных целей. При этом ВСУ понесли такие масштабные потери, что дальнейшее продолжение операции вызывает сомнения даже на Западе.


В итоге появляется все больше сообщений о том, что США и их союзники предлагают Киеву сворачивать свое контрнаступление и переходить в глухую оборону, тем самым затягивая конфликт.

Свое мнение о том, выгоден ли подобный сценарий России, высказал генерал-лейтенант, доктор политологии Константин Пуликовский.

С его слов, как военный, он бы хотел скорейшего окончания конфликта и полного разгрома противника. Однако против России сегодня воюет весь блок НАТО, который буквально накачивает ВСУ новейшим вооружением в огромных количествах.

Это, по мнению генерала, понимают и в российском командовании и военные на фронте. Поэтому ВС РФ сейчас выстроили мощнейшую оборону, и основной целью российской армии является измотать противника, уничтожив как можно больше техники и личного состава ВСУ.

Между тем затяжной конфликт, по мнению Пуликовского, может быть нам выгоден в политическом плане. Многим странам мира уже изрядно надоели войны и агрессивная политика Запада. Именно поэтому все больше государств сегодня объединяются вокруг России и будут объединяться в дальнейшем. Об этом красноречиво свидетельствует количество заявок на вступление в БРИКС, а также число иностранных гостей на заседании клуба «Валдай».

Скорее всего, странам Азии, Африки, Латинской Америки не то, что бы сильно нравимся мы. Или Китай. Но они устали от гегемонии американцев и европейцев. Поэтому время сейчас скорее играет на Россию

- подытожил российский генерал.

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24 комментария
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  1. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 19:44
    +4
    Этот человек бредит или готовят нас к продолжительному конфликту длиною в жизнь? Своя рубашка ближе к телу. Уж сколько российских солдат положили в бессмысленных войнах не счесть
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 20:01
      +1
      Сколько?
      Героев погибло да, много. И они погибли защищая Родину. Как Россию так и Советский Союз. И благодаря им Россия стала Россией. Ну а про таких как ты, у нас есть пословица о Иване, родства не помнящего.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:20
        +10
        Светлан, ваши слова были бы справедливы, если бы не было мутных договорняков, если бы удары наносились по стратегическим целям на Украине - НПЗ, мосты, подстанции на ж/д транспорте..., а не единичные случаи. Почти два года прошло, а Украина не имеет проблем с логистикой для такой разношёрстной техники.
        1. Светлан
          Светлан Сегодня, 20:26
          -7
          Мутные договорняки..

          А факты, имена, [пароли, явки] есть? Или так.. общие слова на уровне эмоций.

          Именно на уровне эмоций работает ЦИПСО и первый пост в этом топике, тому подтверждение.
          1. mixail sherbakov
            mixail sherbakov Сегодня, 20:51
            +4
            Стамбульские посиделки подойдут?Отвод из под Куйева?Зерновая сделка?Бубнеж про аммиакопровод?Удачно,кстати,перегруппировались в свое время,в аккурат по месту его прохождения освободили хохлам территорию.
            1. Светлан
              Светлан Сегодня, 21:01
              -1
              Значит фактов не будет? Одни брызги. И эмоции. Скучно брат xoxoл
              1. mixail sherbakov
                mixail sherbakov Сегодня, 21:04
                0
                Утерся?Обтекай платный пропаган..н.
            2. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 21:05
              +1
              НАТО надо очистить склады от старья. Но официально утилизировать сложно - "ослабляют оборону". И чистят вот так, "неофициально".
              Так что какие-то элементы договорняка возможны, но маловероятны.
              Запад слишком ненавидит Россию, что бы упустить возможность втянуть её в войну с русскими из соседней страны.
              А вот кому выгодно затягивание - вопрос сложный.
              Быстрая победа не решит вопрос украинского фашизма (слишком много фашистов уцелеет). Затягивание конфликта слишком вредит экономике. Так что тут нам нужно выбрать "золотую середину".
              Затягивание выгодно США - вреда много России и русским. Но с другой стороны теряет поддержку в Европе. И если слишком затянется - может и НАТО часть членов потерять
      2. mixail sherbakov
        mixail sherbakov Сегодня, 20:25
        -2
        А про таких,как вы есть поговорка "Хоть ссы в глаза,все Божья роса"
  2. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 19:45
    +3
    Доктор политологии? Когда успел то..
  3. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 19:45
    -1
    Плох тот генерал который не мечтает стать маршалом. . . request
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:58
    +10
    "..Именно поэтому все больше государств сегодня объединяются вокруг России и будут объединяться в дальнейшем." Это кто же объединяется? Даже Вьетнам"ушел". Затягивание СВО нам только вредит, но и "договорняк" ничего хорошего нашей стране не принесет.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:59
    +9
    Я конечно не генерал и не доктор политологии поэтому с Пуликовским не согласен. Считаю, что затягивание текущего конфликта России не выгодно. Чем дольше он тянется тем больше новейших западных вооружений появляется у ВСУ, а это неминуемо увеличивает количество жертв с нашей стороны.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:09
    +8
    Между тем затяжной конфликт, по мнению Пуликовского, может быть нам выгоден в политическом плане.

    России не может быть выгодна местечковая политика, добываемая кровью её граждан, при наличии других радикальных мер ведения военных действий. Г-н генерал, попытайтесь меня переубедить в том, что торговля со спонсорами нацистов и чрезмерная тяга к переговорам и договорённостям, при чёткой формулировке задач (демилитаризация и денацификация) выглядит откровенным предательством, а вялая политика в отношении налогообложения миллиардеров, которые переводят средства в страны НАТО (или они хранят деньги в Сбербанке?) - открытое вредительство.
    * * *
    Подобный затяжной конфликт России не выгоден. А политики, желающие этого, должны убраться восвояси и уступить место государственникам - людям, для которых интересы страны и народа превыше интересов правительства миллионеров и «героев» капиталистического труда...
    1. mixail sherbakov
      mixail sherbakov Сегодня, 20:24
      -1
      Проблема в том,что сами они не уберутся,а на замену нет здоровых кадров.Нет в России такой партии...
  7. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 20:10
    +8
    Чем дольше длятся военные действия, тем больше снарядов будет выпущено бандерлогами по нашим военнослужащим и по мирным жителям в приграничных областях. А эти снаряды совсем не новогодние хлопушки. Поэтому неплохо было бы и ускориться.
  8. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 20:19
    -1
    Идиотъ.Ресурсы России не безграничны,а потому затягивание конфликта не выгодно.Вместо того,чтобы признать ошибки в планировании СВО,неготовность армии и флота вести современную войну в том стиле,как больше года назад здесь рассказывали пропагандисты про погасшие дисплеи радаров ПВО,разгром авиации и армии Украины одним ударом,нам продолжают вешать лапшу про полезность гибели в затяжном конфликте наших солдат.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:29
    +6
    ВСУ понесли такие масштабные потери, что дальнейшее продолжение операции вызывает сомнения
    . И что? Наступать не смогут, а оборонятся вполне себе... сил и всего остального у них хватит.
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 20:51
    -2
    Я уже не раз высказывал свою точку зрения - блицкриг в Цэгабонии не даёт ответа на главный вопрос. Что тогда делать дальше с упорото-свидомитской частью тамошнего населения. Оставить у себя - смерти подобно, мы это уже проходили, расстрелять поголовно - кишка тонка, депортировать - куда? А так тема решается естественным образом на фронте. Да - не без наших потерь, да - огромными усилиями, но - таки решается худо-бедно. А в случае молниеносного захвата - нет. Никак. И эти соображения - тоже надо принимать во внимание - каковы наши действия после неизбежной победы-то?
    1. mixail sherbakov
      mixail sherbakov Сегодня, 21:08
      -2
      В свое время для Германии был предложен план Моргентау.Можно попробовать исполнить его по отношению укроинского населения.В Советской зоне осталась часть Германии,и ничего,управились,правда,то было при СССР...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 21:12
        -1
        А у вас гроши-то есть на подобный план? Сумеете перебить западную ставку? Готовы потратить на Цэгабонию для начала лярдов 300 зелени как минимум?
        1. mixail sherbakov
          mixail sherbakov Сегодня, 21:17
          -1
          Нету денег и сил?Не хрен было и начинать.
  11. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 21:09
    -2
    Логика из серии "Чем больше водки выпьет комсомолец,тем меньше водки выпьет хулиган".)
  12. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 21:15
    -1
    С его слов, как военный, он бы хотел скорейшего окончания конфликта и полного разгрома противника. Однако против России сегодня воюет весь блок НАТО, который буквально накачивает ВСУ новейшим вооружением в огромных количествах.
    ... Между тем затяжной конфликт, по мнению Пуликовского, может быть нам выгоден в политическом плане. Многим странам мира уже изрядно надоели войны и агрессивная политика Запада. Именно поэтому все больше государств сегодня объединяются вокруг России и будут объединяться в дальнейшем. Об этом красноречиво свидетельствует количество заявок на вступление в БРИКС, а также число иностранных гостей на заседании клуба «Валдай».
    belay Чудеса становились всё чудесатее, сразу видно уровень отечественной военной "мысли"! Если бы против нас воевал "весь блок НАТО", как он говорит, то всё было бы значительно хуже (мягко говоря). И да, всё было бы "просто" хуже, если бы накачивания ВСУ осуществлялось "новейшим вооружением в огромных количествах". Про "выгоду" затягивания конфликта и сплочение вокруг нас, "рассуждения" из той же оперы, не выдерживающие никакой критики.