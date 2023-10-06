Российский генерал о том, выгодно ли нашей стране затягивание текущего конфликта

Скорее всего, странам Азии, Африки, Латинской Америки не то, что бы сильно нравимся мы. Или Китай. Но они устали от гегемонии американцев и европейцев. Поэтому время сейчас скорее играет на Россию

Четыре с лишним месяца украинского контрнаступления уже отчетливо показали, что Киев не сможет достичь поставленных целей. При этом ВСУ понесли такие масштабные потери, что дальнейшее продолжение операции вызывает сомнения даже на Западе.В итоге появляется все больше сообщений о том, что США и их союзники предлагают Киеву сворачивать свое контрнаступление и переходить в глухую оборону, тем самым затягивая конфликт.Свое мнение о том, выгоден ли подобный сценарий России, высказал генерал-лейтенант, доктор политологии Константин Пуликовский.С его слов, как военный, он бы хотел скорейшего окончания конфликта и полного разгрома противника. Однако против России сегодня воюет весь блок НАТО, который буквально накачивает ВСУ новейшим вооружением в огромных количествах.Это, по мнению генерала, понимают и в российском командовании и военные на фронте. Поэтому ВС РФ сейчас выстроили мощнейшую оборону, и основной целью российской армии является измотать противника, уничтожив как можно больше техники и личного состава ВСУ.Между тем затяжной конфликт, по мнению Пуликовского, может быть нам выгоден в политическом плане. Многим странам мира уже изрядно надоели войны и агрессивная политика Запада. Именно поэтому все больше государств сегодня объединяются вокруг России и будут объединяться в дальнейшем. Об этом красноречиво свидетельствует количество заявок на вступление в БРИКС, а также число иностранных гостей на заседании клуба «Валдай».- подытожил российский генерал.