Авиационный ракетный комплекс Rapid Dragon

Контейнер комплекса Rapid Dragon на шесть ракет JASSM
Несколько лет назад в США началась разработка перспективного ракетного комплекса Rapid Dragon. Главная идея этого проекта заключается в размещении тех или иных ракет «воздух-поверхность» и вспомогательных средств на нехарактерных носителях в виде военно-транспортных самолетов. Часть проектных работ уже завершена, и проводятся летные испытания. При этом Пентагон планирует продолжать проект с целью получения новых возможностей.
Старая новая концепция
Идея размещения ракет «воздух-поверхность» на военно-транспортном самолете не является новой. Первые проекты такого рода прорабатывались в США еще в шестидесятых годах XX в. и охватывали разные классы оружия, вплоть до межконтинентальных баллистических ракет. Тогда эта концепция не получила развития по ряду причин. Однако недавно к ней вернулись и начали прорабатывать на современном техническом уровне.
В 2019 г. Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) запустила проект с рабочим названием Rapid Dragon («Быстрый дракон»; имеется в виду средневековое китайское многозарядное осадное орудие «Цзи Лун Че»). На правах субподрядчиков к работам привлекли компании Lockheed Martin, Safran Electronics и т.д.
Целью проекта являлось создание комплекса средств, позволяющего использовать существующие военно-транспортные самолеты в качестве носителей ракетного вооружения. Для этого планировалось разработать сбрасываемый транспортный контейнер под существующую ракету или ракеты, новые системы управления и другие устройства.
Для отработки основных идей и решений на первом этапе проекта планировалось использовать военно-транспортные самолеты распространенных моделей и крылатую ракету AGM-158 JASSM. При получении положительных результатов, предполагалось разработать контейнеры под другое оружие и расширить круг их носителей. Именно такой путь развития позволял в будущем реализовать весь потенциал Rapid Dragon.
Загрузка боекомплекта в самолет
Использование готовых компонентов значительно ускорило разработку проекта. На проектирование и подготовку к испытаниям ушло менее двух лет. В сентябре 2021 г. AFRL показал первый демонстрационный видеоролик, и буквально на следующий день сообщила о начале летных испытаний опытного комплекса. В дальнейшем новости о проведении тех или иных тестов появлялись регулярно. Кроме того, раскрывались некоторые планы на будущее.
В ходе испытаний
Первые летные испытания комплекса Rapid Dragon прошли не позднее сентября 2021 г. В качестве носителей системы в них использовались военно-транспортные самолеты C-17A и EC-130J. Также в мероприятии применялись контейнеры новой разработки и, вероятно, макеты ракет AGM-158. По итогам испытаний опубликовали видео, демонстрирующее сброс ТПК с самолета, его спуск на парашюте и последующее отделение ракеты.
Следующие испытания состоялись в начале ноября того же года. На этот раз носителем «Быстрого дракона» стал специальный транспортник MC-130J, а боевой нагрузкой были ракеты AGM-158B JASSM-ER. Как и ранее, комплекс отработал штатным образом и обеспечил доставку ракет к намеченному рубежу пуска.
16 декабря того же года над Мексиканским заливом состоялись первые полноценные испытания ракетного комплекса с поражением учебной цели. Самолет MC-130J сбросил контейнер с ракетой неназванного типа, последняя отделилась от него и совершила полет к указанной надводной мишени. Все подробности этого теста не сообщались, но ракета успешно поразила цель.
В течение следующих месяцев AFRL и смежники проводили анализ данных и, вероятно, дорабатывали проект. Новый тест состоялся только в ноябре 2022 г. На этот раз пуск ракеты JASSM-ER провели в воздушном пространстве у берегов Норвегии, причем в рамках международных учений НАТО. Мероприятие назвали успешным.
Принцип действия "Быстрого дракона"
О следующих летных испытаниях комплекса Rapid Dragon пока не сообщалось. Возможно, проект в очередной раз дорабатывается и готовится к следующему этапу проверок. Также следует учесть, что пока речь шла об отработке концепции и основных способов ее реализации. Если идея транспортника-ракетоносца в полной мере себя оправдала, то на основе опытного «Быстрого дракона» уже могут разрабатывать полноценный комплекс для будущего внедрения в ВВС.
Ракета в контейнере
Превращение военно-транспортного самолета в ракетоносец по проекту Rapid Dragon не отличается сложностью. По сути, речь идет об использовании штатных функций транспортника, но с применением новых специфических компонентов. При этом у самолета появляются принципиально новые возможности, а комплекс в целом получает характерные преимущества.
Проект «Быстрый дракон» предусматривает перевозку крылатых ракет или иного вооружения в грузовой кабине самолета, для чего используются специальные многоместные контейнеры. Контейнер состоит из нескольких удерживающих устройств рамного типа для ракеты. В зависимости от носителя, он может вмещать 4, 6 или 9 ракет. Также контейнер оснащается парашютной системой.
В состав ракетного комплекса также входит аппаратура управления. Она обеспечивает прием целеуказания и команд с наземной станции управления и передачу данных в электронику ракет. Как именно реализованы эти принципы, и какая аппаратура используется, пока не уточняется. При этом сообщается о возможности ввода данных в ракеты в любой момент до сброса.
Принцип работы комплекса достаточно прост. Контейнер с оружием загружается в самолет штатным образом. В заданном районе при помощи вытяжного парашюта он выбрасывается из кабины через кормовую рампу. Далее контейнер раскрывает основной парашют, переходит в вертикальное положение и начинает плавный спуск. На заданной высоте удерживающие рамы раскрываются и позволяют ракете выпасть. Падая носом вниз, изделие набирает скорость, раскрывает крыло и рули, включает двигатель и переходит в горизонтальный полет. Далее ракета работает по стандартной программе.
Контейнер и ракета сразу после сброса
Носители и их оружие
Одним из преимуществ комплекса Rapid Dragon считается гибкость его применения. В его состав могут включаться не только ракеты JASSM, но и иное оружие. Также возможно использование разных самолетов-носителей с отличающимися размерами боекомплекта.
Так, для самолетов семейства C-130 предназначаются пусковые контейнеры на шесть ракет AGM-158. В их грузовую кабину входит два таких изделия – всего 12 ракет. Существует уменьшенный четырехместный контейнер; такие устройства тоже использовались в недавних испытаниях. Тяжелый C-17 вмещает пять контейнеров увеличенного размера с девятью ракетами в каждом. Соответственно, в ходе одного боевого вылета он может запустить до 45 ракет.
В испытаниях «Быстрого дракона» пока использовались только крылатые ракеты AGM-158A/B JASSM(-ER). В перспективе универсальный контейнер планируют адаптировать под оружие других типов. Уже сообщалось о планах по созданию таких устройств для ракет увеличенной дальности AGM-158C LRASM и AGM-158D JASSM-XR. Рассматривается возможность создания транспортного контейнера с авиабомбами JDAM-ER. Также заказчик может заинтересоваться контейнером под ракеты-ложные мишени ADM-160 MALD.
При использовании ракет семейства AGM-158, емкость контейнеров для разных изделий будет одинаковой. В случае с другим вооружением, таким как менее крупные авиабомбы, появится возможность увеличить количество изделий на контейнере и нарастить общий боекомплект транспортника-бомбардировщик. Как именно используют такие возможности, покажет время.
Потенциал и проблемы
В целом концепция военно-транспортного самолета с особой загрузкой, превращающей его в ракетоносец, выглядит интересно. Она имеет несколько характерных преимуществ, но в то же время не лишена недостатков. AFRL и подрядчики уже опробовали ее на практике и теперь есть возможность сделать выводы и составить планы на будущее.
Отделение ракеты от удерживающих устройств
В первую очередь, комплекс «Быстрый дракон» дает возможность быстро и серьезно усилить дальнюю авиацию. Без значительного переоснащения практически любые доступные транспортники становятся носителями ударных систем и могут дополнить имеющиеся бомбардировщики. В случае с ВВС США существует теоретическая возможность увеличения общей численности ракетоносцев и ракет в разы.
Применение военно-транспортных самолетов вместо бомбардировщиков можно рассматривать как своего рода маскировку. Выявить развертывание комплексов Rapid Dragon, определить их выход на рубежи пуска и т.д. будет достаточно сложно – как из-за класса используемых самолетов, так и в связи с их большим количеством.
В зависимости от модели, транспортник-ракетоносец сможет запустить до нескольких десятков ракет. Предполагается, что это позволит перегрузить даже развитую ПВО противника, и некоторое количество ракет сможет прорваться к целям.
Сбрасываемые контейнеры позволяют транспортнику нести широкий спектр вооружений без какой-либо доработки. Это резко расширяет возможности комплекса и увеличивает гибкость его применения. Он может атаковать разные цели и решать различные задачи, в т.ч. в ходе одного боевого вылета.
Таким образом, ракетный комплекс Rapid Dragon позволяет улучшить количественные и качественные показатели ударной авиации и решать разнообразные боевые задачи. При этом расширение боевых возможностей ВВС не потребует строительства новой техники.
Впрочем, имеются и серьезные недостатки. Так, транспортник, в отличие от современных боевых самолетов, является крайне простой целью для ПВО – как в плане обнаружения, так и с точки зрения перехвата. Пуски ракет с максимальной дальности или истребительное прикрытие улучшат его защиту, но не гарантируют безопасное выполнение задачи.
Запуск ракеты из сбрасываемого контейнера является специфической процедурой. ПВО противника обнаружит ее и начнет действовать соответствующим образом. Существует риск того, что запущенные ракеты или бомбы будут сопровождаться и подвергаться атакам зенитных средств прямо с момента сброса.
Жизнеспособность и целесообразность
Таким образом, ВВС США вспомнили о достаточно старой концепции ракетоносца на базе военно-транспортного самолета и теперь пытаются реализовать ее с применением современных вооружений и техники. К настоящему времени проект Rapid Dragon дошел до стадии летных испытаний, в т.ч. с полноценными пусками ракет по целям.
Впрочем, демонстрация опытного комплекса говорит только о принципиальной возможности реализации подобных идей. Их практический потенциал и необходимость американским ВВС все еще вызывает сомнения. Вероятно, сейчас AFRL занимается именно этими вопросами и пытается определить, стоит ли продолжать работы.