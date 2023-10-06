Премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз никогда всерьез не обсуждал вероятность евроинтеграции Украины

Руководство Евросоюза никогда не обсуждало реальные последствия возможной евроинтеграции Украины, а без составления стратегического документа, в котором отражены конкретные итоги такого шага, невозможно серьезно говорить о вступлении Киева в ЕС. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.Орбан отметил, что руководству ЕС прежде всего необходимо обдумать возможные последствия вступления Украины в Евросоюз и осознать, соответствует ли этот процесс интересам объединения. Также нужно осознать, имеются ли ответы на стратегические последствия такого расширения.Премьер-министр Венгрии также добавил, что какие-либо стратегические подсчеты и общая оценка последствий отсутствуют. В качестве первого шага должен быть стратегический подход, второго - дискуссия, а третьим шагом должно стать окончательное решение существующего вопроса.По словам Орбана, возможное членство Украины в Евросоюзе вызывает "много вопросов и сомнений", поскольку в ЕС никогда ранее не интегрировались страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта.Кроме того, Орбан призвал, обсуждая возможное членство Украины в Евросоюзе, прежде всего определиться, о каком количестве денег идет речь, а также прежде всего составить стратегический документ, в настоящее время отсутствующий. Также необходимо учесть все последствия для сельского хозяйства, фондов сплоченности и безопасности стран объединения.