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Премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз никогда всерьез не обсуждал вероятность евроинтеграции Украины

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Премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз никогда всерьез не обсуждал вероятность евроинтеграции Украины

Руководство Евросоюза никогда не обсуждало реальные последствия возможной евроинтеграции Украины, а без составления стратегического документа, в котором отражены конкретные итоги такого шага, невозможно серьезно говорить о вступлении Киева в ЕС. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.


Орбан отметил, что руководству ЕС прежде всего необходимо обдумать возможные последствия вступления Украины в Евросоюз и осознать, соответствует ли этот процесс интересам объединения. Также нужно осознать, имеются ли ответы на стратегические последствия такого расширения.

Премьер-министр Венгрии также добавил, что какие-либо стратегические подсчеты и общая оценка последствий отсутствуют. В качестве первого шага должен быть стратегический подход, второго - дискуссия, а третьим шагом должно стать окончательное решение существующего вопроса.

По словам Орбана, возможное членство Украины в Евросоюзе вызывает "много вопросов и сомнений", поскольку в ЕС никогда ранее не интегрировались страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта.

Кроме того, Орбан призвал, обсуждая возможное членство Украины в Евросоюзе, прежде всего определиться, о каком количестве денег идет речь, а также прежде всего составить стратегический документ, в настоящее время отсутствующий. Также необходимо учесть все последствия для сельского хозяйства, фондов сплоченности и безопасности стран объединения.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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6 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:50
    +1
    Дураков в Гейсоюзе нэмае , кормить это майданутое стадо.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:54
    +1
    Ясен пень - в Цэгабонию придётся вливать бабло охрениардами.. А где их взять-то - раньше за всех платила немчура, а сейчас - та сама ищет где бы грошик урвать.. И значит - за этакое невиданное счастье придётся выворачивать карманы остальным - венграм, поленьям, цыганам и прочим болгарам.. А те - сами всю жизнь с протянутой рукой, в холодильнике мышь повесилась с горя..
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:37
    0
    Походу у них там прияли ряд законов в отношении этнических венгров на территории окраины, риторика Орбана несколько меняется.
  4. alystan
    alystan Сегодня, 17:41
    0
    Вчера Орбан рассказал в своем посте в соцсети X об устроенном Евросоюзом кошмаре, сравнив политику Евросоюза с тем, что было описано в антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

    Брюссель на наших глазах создает оруэлловский мир. Они покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации через "Акт о свободе СМИ". Европа боролась с коммунистами не для того, чтобы оказаться в "1984 году".

    Он даже сравнил новый закон о свободе СМИ в ЕС с Информационным бюро коммунистических и рабочих партий, а также с Имперской палатой печати, действовавшей в годы Третьего рейха, и призвал не допустить его принятия.

    Почему-то не припомнив про зверства отрядов карателей под руководством венгра Бела Куна во время Гражданской войны. Или о том, что мадьяры творили в СССР во время ВОВ против мирного населения.

    Но ведь сам Орбан принадлежит к поколению, которое сражалось за "дивный капиталистический мир". И теперь начинает понимать, что европейский капитализм вырождается в фашизм и оруэлловщину.

    Теперь Орбану становится все очевиднее, что "все, что они так делали оказалось дорогой не туда".

    Хочу надеяться, что такое понимание очень скоро наступит и у всех остальных на всем Западе.
  5. Simon_Dellsen
    Simon_Dellsen Сегодня, 17:42
    -1
    Именно по этой причине я хочу, чтобы Украина, или, скорее, то, что Россия оставит Украиной, когда конфликт закончится, вступила в ЕС, чтобы эти европейские клоуны расплачивались за разбитую посуду, будучи лакеями янки.

    Орбан этого не говорит, но как, черт возьми, они собираются поступить с несуществующей украинской экономикой, погрязшей в долгах до апокалипсиса и после него?

    Украина по завершении российских действий окажется в дефолте. Кто поднимет такого мертвого? Что ж, пусть это будет ЕС...

    Приветствую вас!


    На испанском языке :

    "Justamente por este motivo, es que quiero que Ucrania, o mejor dicho, lo que Rusia deje como Ucrania, cuando finalice el conflicto, se una a la UE, así estos payaso europeístas pagan los platos rotos de ser lacayos de los yanquis.

    Orban no lo dice, pero como carajos van a hacer con una inexistente economía ucraniana endeudada hasta el apocalipsis y más allá?

    Ucrania al finalizar las acciones Rusas, quedará en default. Quién levantará semejante muerto? Pues que sea la UE...

    Saludos!"
  6. Altmann
    Altmann Сегодня, 17:58
    0
    Он умный человек. Вероятно, он помнит позор венгерской армии под Сталинградом в 1943 году. Замерзшие венгры были счастливы, оказавшись в лагере для военнопленных. Генерал, командующий армией сошел с ума и остатки венгров в излучине Днепра совершили ужасные действия против русского народа.. Может быть, у этого человека чистая совесть.

    По словам премьер-министра Венгрии, ЕС должен сначала провести стратегические дебаты о возможном расширении за счет Украины и оценить, почему это должно быть хорошо для ЕС и каковы будут последствия. "Что касается сельского хозяйства, безопасности, политики сплочения", - отметил Орбан. am