Ядерные технологии: когда будущее стучится в дверь

Компактные ядерные установки: потенциал огромен

ПАТЭС – «плавучая» АЭС

РИТМ-200



РИТМ-200

Разработки США

Модульный реактор компании NuScale



Модульный реактор компании NuScale

Микрореактор eVinci

Китай

Аргентина

Атомные микроэлектростанции (МР)

Россия: проекты микрореакторов

Проект «Шельф-М»

Проект СВЕТ-М

Реактор «Аврора» (США)

Проблемы обычного (открытого) ядерного топливного цикла: дефицит урана-235

«Дефицит урана возник на глобальном уровне, но он особенно заметен в западных странах»,

«Сейчас рынок снова нуждается в увеличении производства, но это не удастся сделать быстро и легко».

Переработка отходов и смешанное урано-плутониевое топливо (MOX-топливо)



Завод «Маяк» по переработке ОЯТ (Россия)



Схема образования плутония 239 из урана 238



Завод по переработке ОЯТ, Франция

Развитие технологии водо-водяных реакторов: «ВВЭР-С» и ВВЭР-СКД (Росатом)

«КПД современных ядерных установок можно повысить до 45 % путем перехода на водяной теплоноситель сверхкритических параметров либо на применение натриевого, свинец-висмутового, свинцового, газового теплоносителя первого контура, с разогревом до сверхкритических параметров воды во втором контуре… преимущества воды перед остальными теплоносителями известны, и, следовательно, заманчива перспектива развития именно водного реактора».

Двухкомпонентная ядерная энергетика с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ)

Проект «Прорыв»

Замкнутый топливный цикл – ЗЯТЦ (идеалы и реальность)



Схема воспроизводства плутония- 239 из урана-238 в реакторах на БН, Источник: proatom.ru

АЭС «Сяпу»

АЭС «Шидаовань» – инновационный реактор 4-го поколения

«Реакторы HTR имеют самые высокие рабочие температуры среди всех существующих типов реакторов, а также являются единственными реакторами, которые могут производить очень высокотемпературное технологическое тепло. В ближайшем будущем реакторы HTR могут быть использованы в качестве нового поколения передовых реакторов и дополнения к атомной энергетике Китая, для малых и средних модульных ядерных энергоблоков».