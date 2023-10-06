Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-советник офиса Зеленского призвал расследовать деятельность секретаря СНБО Украины Данилова в 1990-е годы

3
Экс-советник офиса Зеленского призвал расследовать деятельность секретаря СНБО Украины Данилова в 1990-е годы

Историкам и журналистам стоило бы провести независимое расследование деятельности нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в 1990-е годы. С таким призывом выступил бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).


Таким образом, политик намекнул на возможную причастность одного из украинских лидеров к организованной преступности в «лихие девяностые» годы прошлого века. О самом Данилове бывший советник офиса Зеленского высказался совсем нелестно.

А это чучело Данилов, про которого нужно еще выяснить, что он там в Луганске делал и откуда у него кличка «Мячик». Я думаю историкам и журналистам предстоит провести расследование – как и на чем он зарабатывал в тогдашней группировке в 90-е. Потому что люди все помнят, все знают

- заявил бывший советник офиса Зеленского.

Напомним, что Алексей Данилов в 1980-е годы работал ветеринарным фельдшером, но затем создал кооператив «Белый аист» и был его председателем, позже занимался частным предпринимательством в Луганске, а в 1994-1997 гг. председательствовал в городском совете. В то время Данилов входил в окружение «авторитетного предпринимателя» Валерия Доброславского. В околокриминальной среде будущего секретаря СНБО Украины знали под прозвищем «Мячик», о чем и вспомнил экс-советник офиса Зеленского.

Считается, что именно благодаря поддержке луганских ОПГ Данилов в 1990-е годы и сделал политическую карьеру, возглавив городской совет, а затем выйдя и на государственный уровень.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:55
    +3
    Данилов, твой выход. Давай, расскажи нам что-нибудь про люську!

    И вообще, в этой битве жабы и гадюки, я желаю оглушительной победы каждой из сторон!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:32
    0
    Эпитет - политик Аристович, это чересчур. Не находите?
  3. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:59
    0
    Шарий в своё время говорил что Данилов перекрашивал собак в волков и продавал их, на том и сколотил первоначальный капитал. Я, конечно, не верю в это, но тема крайне забавная )))