А это чучело Данилов, про которого нужно еще выяснить, что он там в Луганске делал и откуда у него кличка «Мячик». Я думаю историкам и журналистам предстоит провести расследование – как и на чем он зарабатывал в тогдашней группировке в 90-е. Потому что люди все помнят, все знают

Историкам и журналистам стоило бы провести независимое расследование деятельности нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в 1990-е годы. С таким призывом выступил бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).Таким образом, политик намекнул на возможную причастность одного из украинских лидеров к организованной преступности в «лихие девяностые» годы прошлого века. О самом Данилове бывший советник офиса Зеленского высказался совсем нелестно.- заявил бывший советник офиса Зеленского.Напомним, что Алексей Данилов в 1980-е годы работал ветеринарным фельдшером, но затем создал кооператив «Белый аист» и был его председателем, позже занимался частным предпринимательством в Луганске, а в 1994-1997 гг. председательствовал в городском совете. В то время Данилов входил в окружение «авторитетного предпринимателя» Валерия Доброславского. В околокриминальной среде будущего секретаря СНБО Украины знали под прозвищем «Мячик», о чем и вспомнил экс-советник офиса Зеленского.Считается, что именно благодаря поддержке луганских ОПГ Данилов в 1990-е годы и сделал политическую карьеру, возглавив городской совет, а затем выйдя и на государственный уровень.