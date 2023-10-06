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Российский истребитель не допустил нарушения госграницы РФ над Норвежским морем самолетом ВМС США

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Российский истребитель не допустил нарушения госграницы РФ над Норвежским морем самолетом ВМС США

Российские военные летчики в очередной раз превентивными мерами не допустили нарушения воздушного пространства нашей страны самолетом НАТО. Подобные ситуации периодически происходят там, где Россия граничит со странами Североатлантического альянса. Инициаторами «прощупывания» реакции наших военных на подобные провокации чаще всего выступают американцы.


На этот раз инцидент произошел в небе над акваторией Норвежского моря. Подробности произошедшего рассказали в Министерстве обороны России.

Российское военное ведомство сообщает, что сегодня средствами контроля воздушного пространства ВС РФ над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. В воздух сразу же был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота. Экипаж нашего истребителя идентифицировал воздушную цель как как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Российские летчики приблизились к американскому самолету, после чего он совершил резкий разворот и лег на обратный курс в сторону от госграницы РФ. В Минобороны подчеркнули, что истребитель МиГ-31 выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства допущено не было.

Примечательно, что эта провокация самолета ВМС США произошла сразу после встречи начальника оперативного штаба армии Норвегии генерал-лейтенанта Ингве Одло с руководителем Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым. Видимо, американцам не очень понравилось, что результаты переговоров ВС Норвегии охарактеризовали как профессиональные и конструктивные.

Вот и решили американские военные показать норвежцам хотя бы «кто в небе хозяин». Правда, как всегда, вышло не очень убедительно.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:13
    -2
    Российский истребитель не допустил нарушения госграницы РФ над Норвежским морем самолётом ВМС США —

    ***
    — А вот такой вариант :
    — Допустить нарушение границы,а потом принудить к посадке в это самое Норвежское море ...
    ***
    1. Александр Григорьев_2
      Александр Григорьев_2 Сегодня, 17:45
      +1
      То есть вы готовы сидеть не за клавиатурой, а в окопах. Это хорошо.
      1. Ozark
        Ozark Сегодня, 18:03
        0
        You are correct. The average American doesn't give a fuzzy rats ass about what is essentially a border dispute, and would rather spend the money on our own problems here. I believe that it's the current regime and the military industrial complex driving this conflict to line their pockets with cash. God help us all.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:17
    +2
    В акватории Норвежского моря?Это хамство,наглость, это не зона ответственности нашей ПВО.Американцы будут жаловаться в ООН!!! bully А там Ненбензя в засаде! На прошлой неделе ,американцы подняли вопрос о безответственном поступке пилотов двух СУ- 35,исчезнквших с радаров НАТО.Ненбензя - это ваши проблемы ,может мы вам и радары будем ремонтировать,чтобы вы все видели?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:09
      0
      Норвежские море на карте,что там делал МИГ 31?
      1. faiver
        faiver Сегодня, 18:25
        +1
        что там делал МИГ 31?
        - написано же русским по белому - не допускал нарушения воздушного пространства нашей страны самолетом НАТО.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 17:59
    +2
    Хрень какая-то.
    Норвежское море и Россия общих границ не имеют. Это раз.
    Два - возникают очень большие сомнения в самом появлении российского военного борта над Норвежским морем - просто посмотрите на карту, там все НАТО 10 раз на перехват поднимется. Это фактически в воздушном тылу НАТО.
    Ну и дальность полета. На дозвуке 31й может и доползёт, но и только.