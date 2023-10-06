Российский истребитель не допустил нарушения госграницы РФ над Норвежским морем самолетом ВМС США

Российские военные летчики в очередной раз превентивными мерами не допустили нарушения воздушного пространства нашей страны самолетом НАТО. Подобные ситуации периодически происходят там, где Россия граничит со странами Североатлантического альянса. Инициаторами «прощупывания» реакции наших военных на подобные провокации чаще всего выступают американцы.
На этот раз инцидент произошел в небе над акваторией Норвежского моря. Подробности произошедшего рассказали в Министерстве обороны России.
Российское военное ведомство сообщает, что сегодня средствами контроля воздушного пространства ВС РФ над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. В воздух сразу же был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Северного флота. Экипаж нашего истребителя идентифицировал воздушную цель как как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.
Российские летчики приблизились к американскому самолету, после чего он совершил резкий разворот и лег на обратный курс в сторону от госграницы РФ. В Минобороны подчеркнули, что истребитель МиГ-31 выполнил полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства допущено не было.
Примечательно, что эта провокация самолета ВМС США произошла сразу после встречи начальника оперативного штаба армии Норвегии генерал-лейтенанта Ингве Одло с руководителем Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенантом Станиславом Масловым. Видимо, американцам не очень понравилось, что результаты переговоров ВС Норвегии охарактеризовали как профессиональные и конструктивные.
Вот и решили американские военные показать норвежцам хотя бы «кто в небе хозяин». Правда, как всегда, вышло не очень убедительно.