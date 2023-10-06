«Идет пехота невысокого качества»: глава Запорожской области рассказал о действиях ВСУ на Ореховском участке

Сейчас украинские войска участвуют в контрнаступлении на Запорожском направлении, в том числе на Ореховском участке фронта, практически без поддержки военной техники. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Запорожской области РФ Евгений Балицкий.
По словам политика, украинское командование вообще не дает подразделениям, задействованным в штурмах российских позиций, военную технику. Максимум, что могут дать штурмовым подразделениям – две боевые машины пехоты Bradley американского производства. Но иногда российским военным все же удается подбить и западные танки, например – британские танки Challenger 2.
Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества
- подчеркнул глава Запорожской области, характеризуя действия ВСУ на Ореховском участке фронта.
Такая экономия военной техники обусловлена вполне понятными причинами. За первые месяцы контрнаступления ВСУ потеряли огромное количество бронемашин и танков западного производства. Происходили эти потери, в том числе, и по причине низкого профессионализма наспех подготовленных украинских механиков-водителей и командиров боевых машин и танков.
В итоге сейчас украинское командование предпочитает бросать на российскую линию обороны лишь пешие штурмовые группы. Это прекрасно характеризует отношение киевского режима к собственным гражданам, жизни которых для украинского руководства куда дешевле, чем стоимость переданного Западом «железа» - танков и бронемашин.