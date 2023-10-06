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«Идет пехота невысокого качества»: глава Запорожской области рассказал о действиях ВСУ на Ореховском участке

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«Идет пехота невысокого качества»: глава Запорожской области рассказал о действиях ВСУ на Ореховском участке

Сейчас украинские войска участвуют в контрнаступлении на Запорожском направлении, в том числе на Ореховском участке фронта, практически без поддержки военной техники. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Запорожской области РФ Евгений Балицкий.


По словам политика, украинское командование вообще не дает подразделениям, задействованным в штурмах российских позиций, военную технику. Максимум, что могут дать штурмовым подразделениям – две боевые машины пехоты Bradley американского производства. Но иногда российским военным все же удается подбить и западные танки, например – британские танки Challenger 2.

Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества

- подчеркнул глава Запорожской области, характеризуя действия ВСУ на Ореховском участке фронта.

Такая экономия военной техники обусловлена вполне понятными причинами. За первые месяцы контрнаступления ВСУ потеряли огромное количество бронемашин и танков западного производства. Происходили эти потери, в том числе, и по причине низкого профессионализма наспех подготовленных украинских механиков-водителей и командиров боевых машин и танков.

В итоге сейчас украинское командование предпочитает бросать на российскую линию обороны лишь пешие штурмовые группы. Это прекрасно характеризует отношение киевского режима к собственным гражданам, жизни которых для украинского руководства куда дешевле, чем стоимость переданного Западом «железа» - танков и бронемашин.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:24
    +5
    Вообще то о качестве пехоты противника следует спрашивать у наших воинов.А губернатор?Он политик.И говорит то,что от него хотят услышать.
    1. Insait
      Insait Сегодня, 17:52
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще то о качестве пехоты противника следует спрашивать у наших воинов.А губернатор?Он политик.И говорит то,что от него хотят услышать.

      Ну это губернатор Запорожсой области , фронт фактически ..Думаю информация ему поступает из первых рук
      Хотите сказатьДмитрий ,что он не прав ? Тут уже и ежу понятно ,что кагал в Киеве выдохся ,даже если огромную партию вооружения постаят им ,то мобилизационный ресурс (10 волна или больше_) уже иссякла ..Заканчиваются уже "воины света" и разбегаются ..США вон уже сливают все и всех в открытую .Скоро начнется самое интересное !
  2. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:24
    +3
    Они технику на Херсонском направлении копят. Теперь там будет мощный контрнахрюк.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:24
    0
    Сейчас в основном идет пехота, и пехота невысокого качества

    Только 2 варианта.
    Вопрос.
    ВФУ берегут оставшиеся качественные резервы или эти резервы кончились?
  4. Insait
    Insait Сегодня, 17:36
    +4
    Денацификация идет полным ходом...В Киеве и т.д. уже нет факельных шествий и не скачат с кричалками про гиляку .
    И это радует ,как вспомню эти шабаши в 2014-2021-ом Россия терпеливая душа ,но если разозлить ..Разбираться уже не будет ,кто скакал ,а кто выжидал
    Видит Бог мы не хотели этой бойни и до последнего пытались договорится
    Но увы ,это воспринимали ,как слабость России ..Ну вот держите теперь и распишитесь .После стольких лет унижений России и вообще нашей истории и памяти ,сейчас гордость есть ..Хватит уже играть с западом на их условиях ..
    Черти нам не братья и не партнеры !
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 17:40
      -1
      это да, упоротых нациков почти не осталось
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 17:49
      +1
      Денацификация идет полным ходом.

      Это конечно самый простой, но и самый неэффективный способ денацификации.
      Денацификация должна начинаться в головах, необходимо, что бы дошло что нацик это плохо, а так до них доходит что нацик это опасно. Не будет опасности все вернется.
      1. Insait
        Insait Сегодня, 18:34
        0
        Цитата: bk316
        Это конечно самый простой, но и самый неэффективный способ денацификации.

        Попытки были по сложному уговаривали и пытались купить скидками и т.д.
        Ор и скачки только усиливались и обстрелы Донбасса и т.д.
        Цитата: bk316
        Денацификация должна начинаться в головах, необходимо, что бы дошло что нацик это плохо, а так до них доходит что нацик это опасно.

        Ну чтобы долшло ,нужно учителей в школах менять полностью ,как кто то сказал в Германии ,все начинается с учителей в школах ..!!!!
        Цитата: bk316
        Не будет опасности все вернется.

        Ну думаю ,если все закончим ,как планировали ,то на несколько поколений запомнят Видеоматериала накопилось очень много ,а еще в архивах Судоплатова ,там фотоматериал жуткий ..
        Россия раньше ,как то не особо об этом распрстранялась (как бы "братьев" не обидеть и т.д.) Ну вот и дождались ,"спасибо" Хрущеву добрая душа любитель вышиванок и Брежневу (украинец по национальности) ..
        Будем добивать ,иначе все повториться может ..
        P.S.У меня родственники с украинскими корнями имеются и менталитет халявы я их знаю и вчечно "Для сэбэ.."" Настало время все им припомнить их историю и кто и чем они обязаны России ! Будем за чубы таскать ,как их поляки и немцы ,но нежно по "братски" wassat
  5. Комментарий был удален.
  6. old64
    old64 Сегодня, 17:55
    +2
    У них пехота низкого качества, но тем не менее мы топчемся на месте. Я не считаю продвижение ВС РФ за месяц на севере окраины за верх тактического искусства. Нельзя недооценивать врага. Можете минусовать, но враг ещё силён и коварен.
  7. Баюн
    Баюн Сегодня, 18:09
    0
    Не всем дано "качеством" биться. Можно и количеством закидывать, его - судя по потерям - лет на 20 усобицы точно хватит.