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Президент Молдавии бездоказательно обвинила «команду» погибшего Пригожина в попытке переворота в республике

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Президент Молдавии бездоказательно обвинила «команду» погибшего Пригожина в попытке переворота в республике

Со странными обвинениями в адрес погибшего куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его соратников выступила президент Молдавии Майя Санду. Политик обвинила «команду Пригожина» в попытке государственного переворота в стране в этом году.


Как отметила Санду, люди Пригожина якобы собирались произвести переворот в Молдавии в 2023 году. Но спецслужбам республики удалось, по ее словам, предотвратить смену власти.

Разумеется, никаких доказательств в пользу своих слов молдавский президент не привела. Такие обвинения, не подтверждаемые доказательствами, способствуют лишь дальнейшему обесцениванию слов молдавского президента, и очень странно, что сама Майя Санду этого не понимает.

На самом деле, политическая ситуация в Молдавии действительно остается напряженной на протяжении всего 2023 года. Санду и ее окружение, будучи полностью прозападными политиками, не просто пытаются окончательно превратить страну в сателлита соседней Румынии, но еще и двигаются в сторону вовлечения Молдавии в украинский конфликт. Большинство жителей республики такой политический курс не поддерживает, но действующие власти их мнением не интересуются.

Санду выгодно выдавать общественное недовольство своей политикой за происки неких внешних сил, в том числе и Пригожина, тем более, что погибший куратор ЧВК теперь никак не может ответить на подобные обвинения. Кроме того, молдавский президент заявила, что Россия якобы готовит смену власти в республике, вмешиваясь в политическую ситуацию в стране.
Использованы фотографии:
Соцсети Санду
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:34
    +3
    Не далекого ума женщина, она бы еще Л.И. Брежнева обвинила в геноциде молдаван.
    1. Умник
      Умник Сегодня, 17:56
      0
      Это что за шалапендра откуда она вылезла?)))
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 18:05
      +1
      Цитата: Uprun
      Не далекого ума женщина, она бы еще Л.И. Брежнева обвинила в геноциде молдаван.

      Женщина... no Не, я столько не выпью... Терпеть не могу тупых звiзд!..
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:34
    0
    Ну а что, если он в России мятеж поднял, то в какой-то Молдавии... Да тьфу, как два пальца!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 18:07
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Ну а что, если он в России мятеж поднял, то в какой-то Молдавии... Да тьфу, как два пальца!

      Мятеж в Молдавии невозможен, к этому воля нужна. Даже соседи на скачки с кастрюлями сподобились, а эти - терпилы. 30 лет тому порука...
  3. Попуас
    Попуас Сегодня, 17:35
    +2
    С мертвыми воевать себя не уважать.. hi
  4. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 17:49
    +1
    Можно только сказать, что Санду пошла по кочкам. . . tongue
  5. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 18:02
    0
    Синдром подгнившей ядовыделяющей паразитирующей манды в тяжелой форме! Очень заразная! Лечению не поддается! Только летальные методы отстрел или отсечение верхней части тела (между ушами)!
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 18:08
    +1
    Ей часом шапочка из фольги не жмёт? what (буковки дя смысла)