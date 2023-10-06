Со странными обвинениями в адрес погибшего куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его соратников выступила президент Молдавии Майя Санду. Политик обвинила «команду Пригожина» в попытке государственного переворота в стране в этом году.Как отметила Санду, люди Пригожина якобы собирались произвести переворот в Молдавии в 2023 году. Но спецслужбам республики удалось, по ее словам, предотвратить смену власти.Разумеется, никаких доказательств в пользу своих слов молдавский президент не привела. Такие обвинения, не подтверждаемые доказательствами, способствуют лишь дальнейшему обесцениванию слов молдавского президента, и очень странно, что сама Майя Санду этого не понимает.На самом деле, политическая ситуация в Молдавии действительно остается напряженной на протяжении всего 2023 года. Санду и ее окружение, будучи полностью прозападными политиками, не просто пытаются окончательно превратить страну в сателлита соседней Румынии, но еще и двигаются в сторону вовлечения Молдавии в украинский конфликт. Большинство жителей республики такой политический курс не поддерживает, но действующие власти их мнением не интересуются.Санду выгодно выдавать общественное недовольство своей политикой за происки неких внешних сил, в том числе и Пригожина, тем более, что погибший куратор ЧВК теперь никак не может ответить на подобные обвинения. Кроме того, молдавский президент заявила, что Россия якобы готовит смену власти в республике, вмешиваясь в политическую ситуацию в стране.