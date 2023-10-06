ВСУ в очередной раз обстреляли из артиллерии гражданские объекты в Горловке

В результате очередного обстрела города Горловка в ДНР получило повреждения здание магазина. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.По словам мэра Горловки, в пострадавшем в результате обстрела здании были выбиты стекла, а также посечен фасад. По данным представительства ДНР в СЦКК, боевики киевского режима выпустили по территории города два артиллерийских снаряда калибром 152 миллиметра.Утром того же дня украинские боевики нанесли удар по являющемуся пригородом Горловки поселку Гольмовский. Уточняется, что для атаки украинские военные применили системы РСЗО, выпустив по территории населенного пункта 10 ракет. Удар наносился с территории оккупированных ВСУ населенных пунктов Нелеповка и Дзержинск, откуда украинская артиллерия выпустила четыре артиллерийских снаряда калибром 152 миллиметра.Регулярно подвергающаяся украинским обстрелам Горловка расположена на расстоянии 50 километров к северу от Донецка, в городе находятся крупное предприятие химической промышленности "Стирол", а также несколько угледобывающих предприятий. Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, население которого до начала вооруженного конфликта в Донбассе составляло более 250 тысяч человек.Ранее сообщалось, что в Горловке четверо детей пострадали при взрыве украинского кассетного боеприпаса. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице вследствие полученных травм.