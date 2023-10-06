Губернатор Запорожской области заявил, что на разминирование региона потребуется полгода

У нас есть карта разминирования, карта, по которой у нас комендант и соответствующие саперные подразделения, которые ведут стабильную системную работу, - долго, думаю, на полгода как минимум, для того, чтобы нам передали все объекты

На полное разминирование подконтрольной Российской Федерации территории Запорожской области потребуется до полугода. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий, выступая в эфире телеканала «Россия 24».По утверждению Балицкого, в настоящее время ведется системная работа по разминированию территорий. Для этого привлечены соответствующие инженерно-саперные подразделения.- подчеркнул Балицкий.Сейчас российские войска контролируют 70% территории Запорожской области, вошедшей в состав Российской Федерации по итогам всенародного референдума, состоявшегося в 2022 году. Поскольку областной центр город Запорожье пока находится под контролем украинских формирований, функции административного центра региона в настоящее время выполняет город Мелитополь.На территории части Запорожской области идут ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими формированиями, осуществляющими т.н. «контрнаступление» в районе к югу от города Орехов. В ходе контрнаступления украинские войска несут большие потери в военной технике и личном составе. Однако киевский режим, не считаясь с потерями, бросает в бой все новые и новые подразделения. Кроме того, украинские формирования обстреливают населенные пункты российского региона, включая и объекты гражданской инфраструктуры.