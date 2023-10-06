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Российский военкор прогнозирует «мощный скачок» в развитии возможностей отечественной артиллерии

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Российский военкор прогнозирует «мощный скачок» в развитии возможностей отечественной артиллерии

В обозримом будущем российскую артиллерию ждет качественное совершенствование возможностей. Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.


Как отмечает военкор, в настоящее время российские артиллеристы стреляют по целям, которые указываются с помощью архаичной корректировки или беспилотных летательных аппаратов. Но и в этом случае наши артиллерийские подразделения обыгрывают противника, который обладает лучшими средствами артиллерийской разведки западного производства и на которого работают космические группировки спутников США.

У Вооруженных сил Российской Федерации намного больше артиллерийских систем, чем у ВСУ. Но, утверждает Сладков, из-за «слепоты», то есть дефицита средств артиллерийской разведки, ВС РФ находится в паритете с ВСУ по артиллерии. Однако бесконечно данная ситуация иметь место не может. Российскую артиллерию ждет «мощный скачок» возможностей.

Я абсолютно уверен, что совсем скоро на фронт повалят средства артиллерийской разведки отечественной разработки. По-другому не может быть! И это будет конец артиллерии ВСУ. Точно, как это случилось с украинской авиацией

- пишет Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Хотелось бы верить оптимистично настроенному военкору, поскольку с момента начала специальной военной операции Россия действительно стала серьезно относиться к проблеме совершенствования оснащения армии. Проблему нехватки беспилотников уже практически решили, а теперь на очереди – средства связи и артиллерийской разведки, что позволит значительно усовершенствовать контрбатарейную борьбу. Это, в свою очередь, приведет к изменению ситуации на фронте.
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8 комментариев
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  1. Insait
    Insait Сегодня, 17:58
    +3
    Военкор ? Ну спасибо за инфу ,очень информативно ..Я бы представителей нашего ВПК бы почитал ,но они молчат и правильно делают .Хвастаться рано пока ,нужно работать молча
    И опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов друг ! Это касается России и ее вооруженных сил
    Нормально все идет и проблемы решаются по ходу дела .Прорвемся мужики ,как всегда !
  2. ev23
    ev23 Сегодня, 18:03
    +1
    Самолеты ВСУ как летали, так и летают, артиллерии у них еще очень много
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:19
      0
      Согласно подсчётам менее 500 стволов и продолжает снижаться. У ВС РФ более 4200 и продолжает увеличиваться...

      И самолётов всё меньше и меньше, а так да, всё верно, ещё пока летают

  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:06
    0
    Аналогия с украинской авиацией совершенно некорректна. У хахлов ничего даже отдаленно равного Су-35 не было и нет. А с разведкой мы в лучгем случае можем выйти на паритет и то маловероятно (разве что СВО будет идти десятилетиями).
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:10
      +1
      Цитата: blackGRAIL
      Аналогия с украинской авиацией совершенно некорректна. У хахлов ничего даже отдаленно равного Су-35 не было и нет. А с разведкой мы в лучгем случае можем выйти на паритет и то маловероятно (разве что СВО будет идти десятилетиями).

      У них армии до 2014 года практически небыло. Сравните военные бюджеты РФ и Украины с 2005 по 2015 годы.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:27
    0
    Пороха бы нам хорошие, системы интеграции наведения, лучше автоматического.
  5. костя1
    костя1 Сегодня, 18:27
    0
    Забавно-слепые наши артиллеристы-а все равно не хуже-зрячих украинцев
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:30
    0
    Об этом пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

    Ну если САМ Сладков пишет, то это вовсе не факт. Он в последнее время столько всего "разного" пишет, что от его былой репутации уже ничего не осталось. К сожалению, однако.