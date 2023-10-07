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Реструктуризация армии Германии: артиллерии вновь начали уделять повышенное внимание на фоне особенностей украинского конфликта

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Реструктуризация армии Германии: артиллерии вновь начали уделять повышенное внимание на фоне особенностей украинского конфликта

В Вайдене в рамках построения перед Старой ратушей был официально создан новый артиллерийский дивизион бундесвера. Сейчас в городе размещаются два артиллерийских дивизиона. По данным Минобороны ФРГ, новый 375-й танково-артиллерийский дивизион первоначально будет состоять из 75 военнослужащих и нескольких единиц техники. Некоторые из них уже дислоцировались в Вайдене. В долгосрочной перспективе ожидается, что формирование будет насчитывать около 550 военнослужащих - полноценный батальон.


Командование нового подразделения осуществляет женщина, подполковник Хекья Марлен Вернер. Она первая женщина-командир батальона в армии Германии.

В долгосрочной перспективе новый батальон будет оснащен системой вооружения Panzerhaubitze 2000. По словам пресс-секретаря Бундесвера, пока неясно, когда будут доступны эти орудия. Запасы самоходных гаубиц этого типа в последнее время сильно истощены за счет поставок на Украину.

Ещё одним наглядным фактом реструктуризации немецкой армии является другой артиллерийский дивизион. Он подчиняется 37-й бригаде «Свободная земля Саксония» в составе 10-й танковой дивизии, командование которой осуществляется из Файтсхёххайма. Германия хочет перевооружить и оснастить это формирование к 2025 году, чтобы оно была как можно скорее доступно НАТО.

Немецкие стратеги в настоящее время рассматривают артиллерию как одну из центральных составляющих, учитывая происходящее в ходе украинского конфликта. Артиллерийские части ранее Берлином считались в значительной степени устаревающими ввиду новых видов и методов ведения войны. Однако с началом боевых действий на Украине они снова стали рассматриваться как центральные элементы в стратегии боя генералитетом НАТО, им снова стали уделять повышенное внимание.

В этом контексте армейские планировщики стремятся вернуться к крупным боеспособным подразделениям. Речь идет о бригадах или дивизиях, которые могут выполнить военную задачу собственными силами и имеют для этой цели собственные артиллерийские, инженерные и разведывательные подразделения.
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11 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 07:19
    +1
    армейские планировщики стремятся вернуться к крупным боеспособным подразделениям. Речь идет о бригадах или дивизиях, которые могут выполнить военную задачу собственными силами

    Чтобы были крупными и сильными нужно каждый день кушать хорошо. Иначе все бойцы НАТО будут выглядеть как Фон Дер Ляйны lol .
    В "кушать" входят много бюджетных статей.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:22
    +2
    подполковник Хекья Марлен Вернер. Она первая женщина-командир батальона в армии Германии
    Не дорабатываете.... feel Ожидал увидеть Марлен Дитрих.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:45
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      подполковник Хекья Марлен Вернер. Она первая женщина-командир батальона в армии Германии
      Не дорабатываете.... feel Ожидал увидеть Марлен Дитрих.

      Как в том фильме: lol "Мадам, я хочу приготовить вам омлет, поможете мне разбить яйца!?"
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:07
      0
      Цитата: Mavrikiy
      подполковник Хекья Марлен Вернер. Она первая женщина-командир батальона в армии Германии
      Не дорабатываете.... feel Ожидал увидеть Марлен Дитрих.

      Всё нормально. Наверняка её ещё год назад звали подполковник Хельмут Мартин Вернер. feel
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +1
    был официально создан новый артиллерийский дивизион бундесвера... новый 375-й танково-артиллерийский дивизион первоначально будет состоять из 75 военнослужащих и нескольких единиц техники Panzerhaubitze 2000.
    "Мощно", но оказывается загвоздка в том, что не ясно когда эта техника поступит, т.к. поиздержались оказывая помощь киеву. А задумка для немецкой армии конечно перспективная. Вся Европа вооружается, увеличивает число л/с создавая новые подразделения и оснащая их вооружением и это на фоне махровой русофобии. Все признаки с предпосылками к подготовке к большой войне.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:38
      0
      Цитата: rotmistr60
      был официально создан новый артиллерийский дивизион бундесвера... новый 375-й танково-артиллерийский дивизион первоначально будет состоять из 75 военнослужащих и нескольких единиц техники Panzerhaubitze 2000.
      "Мощно", но оказывается загвоздка в том, что не ясно когда эта техника поступит, т.к. поиздержались оказывая помощь киеву. А задумка для немецкой армии конечно перспективная. Вся Европа вооружается, увеличивает число л/с создавая новые подразделения и оснащая их вооружением и это на фоне махровой русофобии. Все признаки с предпосылками к подготовке к большой войне.

      Вряд-ли тут можно говорить про предпосылки к большой войне. У России есть некоторые затруднения даже в проведении СВО супротив страны с регулярной армией в 200к солдат, а у НАТО 4 миллиона штыков. Сами же европейцы не горят воевать, продолжая лелеять надежду договориться мирно. Тут скорее военные Запада делают из России пугало для выбивания фондов на свои военные хотелки. И в кой то веке политики прислушались к их мнению и спящий гигант ВПК ЕС начал просыпаться. У ЕС одна из самых больших экономик мира (вместе с ВБ самая большая), а армия ... стыд. Долгие годы ЕС экономил на обороне (даже до 2% расходов на оборону почти никто не дотягивал), решив что в Европе остались только дружеские или как минимум адекватные режимы. Ошиблись.
  4. Ясная
    Ясная Сегодня, 07:23
    0
    Немецкие стратеги в настоящее время рассматривают артиллерию как одну из центральных составляющих, учитывая происходящее в ходе украинского конфликта.

    Не знаю, как сейчас, но во времена ВОВ, по рассказам наших бойцов, немцы воевали грамотно.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:11
      0
      Немцы воевали очень профессионально.Многих кто воевал грамотно перебили со временем. Однако и костяк идейных и преданных коммунистов положили. В итоге со временем получили Горбачёва.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:39
    0
    В Германии желающих записаться в армию стало больше?
    В прошлом годе писали, что немцы не хочут быть профессиональными военными. Могет тогда оплату малую предлагали. А как щас с этим? Всё у них наладилось? Конкурс строгий?
  6. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 08:15
    0
    На каждое действие есть противодействие. Пока противодействие в данном направлении нам раскручивать тему не выгодно. Оставим сюрприз для немцев.
  7. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 08:16
    0
    На каждое действие есть противодействие. Пока противодействие в данном направлении нам раскручивать тему не выгодно. Оставим сюрприз для немцев.