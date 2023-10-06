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Евросоюз обеспокоился планами РФ по созданию базы Черноморского флота в Абхазии

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Евросоюз обеспокоился планами РФ по созданию базы Черноморского флота в Абхазии

Планы России по созданию военно-морской базы Черноморского флота ВМФ РФ в Очамчирской бухте в Абхазии не на шутку встревожили чиновников Евросоюза. В специальном заявлении пресс-службы, опубликованном на сайте Дипломатической службы Европейского союза, выражается сильная обеспокоенность по этому поводу.


Если Россия продолжит реализацию заявленных планов, это еще больше усилит напряженность и угрозы стабильности в регионе

— говорится в заявлении дипслужбы ЕС.

В опубликованном документе напомнили, что в Евросоюзе считают Абхазию частью Грузии и поддерживают целостность этого государства «в пределах ее международно признанных границ». Почему-то целостность Сербии, руководство которой чиновники ЕС буквально заставляют признать независимость самопровозглашенной Республики Косово, в Брюсселе не поддерживают.

Ранее президент частично признанной (как и Косово) Республики Абхазия Аслан Бжания в интервью российским СМИ сообщил, что соглашение о создании пункта постоянного базирования кораблей ЧФ ВМФ России в Очамчирской бухте в Абхазии Москвой и Сухумом уже подписано. Более того, по сообщению местных властей, порт уже готов к приему российских военных судов. Создание военно-морской базы ВМФ РФ соответствует интересам Абхазии, заявил журналистам глава абхазского МИД Инал Ардзинба.

Начиная с 2000 года Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана России для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, в настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.

Акватория Очамчирского порта представляет собой искусственный бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур и соединенный с Черным морем каналом. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В советское время грузовой причал порта мог принимать крейсера проекта 1164. Другие крупные корабли швартовались на рейде у входа в бухту. После проведения российскими специалистами дноуглубительных работ и очистки бухты, порт может принимать суда водоизмещением до десяти тысяч тонн.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Очамчира_(пункт_базирования)
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9 комментариев
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  1. Insait
    Insait Сегодня, 18:10
    +3
    ЕврОПА вся в амерских базах и вокруг России их тоже не мало ! Хватит ныть под плеткой сша ,мы теперь уже знаем кто вы на самом деле по жизни ..Заткните пасти свои грязные !
    Ныть будете ,когда Россия начнет создавать базы под брюхом ваших хозяев в США (Куба Венесуэла ,Мексика и т.д. )))))
    Как ваше это циничное нытье надоело уже ..Крестовый поход очередной ,против России у вас провалился ..Тепрь спросим у вас за ВСЕ (особенно у фрицев))))
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 18:30
      0
      Цитата: Insait
      ЕврОПА вся в амерских базах и вокруг России их тоже не мало ! Хватит ныть под плеткой сша ,мы теперь уже знаем кто вы на самом деле по жизни ..Заткните пасти свои грязные !
      Ныть будете ,когда Россия начнет создавать базы под брюхом ваших хозяев в США (Куба Венесуэла ,Мексика и т.д. )))))
      Как ваше это циничное нытье надоело уже ..Крестовый поход очередной ,против России у вас провалился ..Тепрь спросим у вас за ВСЕ (особенно у фрицев))))

      Вот именно ! Американские базы приносят "спокойствие" в регионы, где они находятся ?!
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 18:12
    0
    Евросоюз обеспокоился планами РФ по созданию базы Черноморского флота в Абхазии

    belay А её там ещё нет?!! У нас точно всё в порядке с руководством ЧФ? Под боком Поти, турки там уже право первой брачной ночи чуть ли не имеют, а Абхазия без присмотра болтается... Вот их и заносит на поворотах, абхазов, то дресс-код введут, то ещё какие права качают - варили бы, право, чачу да гостей потчевали, в знак благодарности за 2008-й...
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:17
    +3
    Евросоюз обеспокоился планами РФ

    Значит - планы РФ правильные.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 18:18
    0
    Другие крупные корабли швартовались на рейде у входа в бухту.

    Как серпом по ... ушам! Автор! Ты бы ещё после бункеровки кранец на кнехт поставил! am
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 18:22
    +1
    А мы считаем, Финляндия. Прибалтика, Болгария и Польша это Россия, и как нам быть?
    1. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:38
      0
      Именно, как! А, базы Россия может и должна ставить везде, где в этом есть необходимость. И, разрешения спрашивать, кроме как у гостеприимных хозяев, ни у того не должна. А, европа пускай разбирается с базами ов на своей земле. Они же- суверенные! :)))
  6. osp
    osp Сегодня, 18:34
    0
    Это все во многом из-за того, что обеспечить защиту кораблей ЧФ в Крыму от ударов западных крылатых ракет будет все сложнее и сложнее.
    С появлением F-16 угроза будет даже в Новороссийске и Сочи.
    Просто смогу задавить численно ПВО ложными целями и какая-то часть КР прорвется.
    Вот сейчас и лихорадочно ищут когда спрятать оставшиеся корабли.
  7. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:38
    0
    Ишь, заволновались. Действительно, встанет флот у абхазских берегов, и как его, спрашивается, бандеровскими дронами атаковать? Мало того, что далеко, так ещё и территория "незалежной Грузии" - правовая казуистика по западным понятиям. laughing