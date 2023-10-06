Евросоюз обеспокоился планами РФ по созданию базы Черноморского флота в Абхазии

Планы России по созданию военно-морской базы Черноморского флота ВМФ РФ в Очамчирской бухте в Абхазии не на шутку встревожили чиновников Евросоюза. В специальном заявлении пресс-службы, опубликованном на сайте Дипломатической службы Европейского союза, выражается сильная обеспокоенность по этому поводу.
Если Россия продолжит реализацию заявленных планов, это еще больше усилит напряженность и угрозы стабильности в регионе
— говорится в заявлении дипслужбы ЕС.
В опубликованном документе напомнили, что в Евросоюзе считают Абхазию частью Грузии и поддерживают целостность этого государства «в пределах ее международно признанных границ». Почему-то целостность Сербии, руководство которой чиновники ЕС буквально заставляют признать независимость самопровозглашенной Республики Косово, в Брюсселе не поддерживают.
Ранее президент частично признанной (как и Косово) Республики Абхазия Аслан Бжания в интервью российским СМИ сообщил, что соглашение о создании пункта постоянного базирования кораблей ЧФ ВМФ России в Очамчирской бухте в Абхазии Москвой и Сухумом уже подписано. Более того, по сообщению местных властей, порт уже готов к приему российских военных судов. Создание военно-морской базы ВМФ РФ соответствует интересам Абхазии, заявил журналистам глава абхазского МИД Инал Ардзинба.
Начиная с 2000 года Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана России для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, в настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
Акватория Очамчирского порта представляет собой искусственный бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур и соединенный с Черным морем каналом. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В советское время грузовой причал порта мог принимать крейсера проекта 1164. Другие крупные корабли швартовались на рейде у входа в бухту. После проведения российскими специалистами дноуглубительных работ и очистки бухты, порт может принимать суда водоизмещением до десяти тысяч тонн.