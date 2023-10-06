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Военкоры обратили внимание на использование аэромобильной бригадой ВСУ БТР-80 на участке фронта Работино – Вербовое

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Военкоры обратили внимание на использование аэромобильной бригадой ВСУ БТР-80 на участке фронта Работино – Вербовое

В районе участка фронта Работино – Вербовое на Запорожском направлении на вооружении действующих там формирований ВСУ были замечены бронетранспортеры БТР-80 советского производства. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».


Сам по себе факт появления таких бронетранспортеров на Запорожском направлении является весьма показательным, считают российские военкоры. БТР-80 в ВСУ используют подразделения 46-й отдельной аэромобильной бригады – одного из «элитных» украинских формирований. С начала сентября бригаду бросили на Ореховский участок Запорожского направления, но она уже понесла большие потери.

Применение бронетранспортеров советского производства даже «элитными» формированиями свидетельствует об экономии военной техники западного производства. Не исключено, что у бригады значительно сократилось количество бронемашин западного производства. Ранее боевики ВСУ передвигались на Kirpi, Oshkosh, HMMWV и так далее. Вероятно, что именно высокие потери западной военной техники заставили бригаду задействовать старые БТР-80, пишет Telegram-канал «Военная хроника».




Военкоры обратили внимание и на то, что борта бронетранспортера защищены самодельными экранами из бревен, оберегающими от осколков и легких барражирующих боеприпасов. Интересен и сам факт отправки боевиков «элитного» формирования на подобной технике в бой.


Получается, что в «мясные штурмы» украинское командование бросает уже не только мобилизованных, которых «не жалко», но и кадровых военных. Впрочем, все вопросы к отношению командования ВСУ к военнослужащим отпали окончательно после недавней попытки высадки ДРГ ГУР (Главного управления разведки Украины) в Крыму. Ради пиар-акции с селфи начальство ГУР пожертвовало дюжиной профессиональных спецназовцев.
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6 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 18:28
    -1
    Применение бронетранспортеров советского производства даже «элитными» формированиями свидетельствует об экономии военной техники западного производства.

    Это не экономия, это, если можно так сказать про всук, здравый смысл. До них начало доходить, что на "иномарки" у нас спрос особый, охотников предостаточно очередного кошака уконтрапупить!
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:29
    0
    А что, БТР-80 совсем полное Г, по сравнению с техникой Запада?!
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 18:30
    -1
    просто держат фронт,создают видимость атак,а сами готовят серьезный удар где-то в другом месте,где раньше не атаковали. вот там вся техника и что-то новое и появится
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:36
      0
      А все 4 месяца контрнахрюка - это был отвлекающий манёвр для накопления сил? Чтобы никто не догадался?
  4. panzerfaust
    panzerfaust Сегодня, 18:32
    0
    А дрова по бортам, чтобы лучше горел?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 18:35
      0
      Цитата: panzerfaust
      А дрова по бортам, чтобы лучше горел?

      В зубах ковыряться...