Немецкая компания в связи с украинским конфликтом заказала артиллерийские боеприпасы на 1,35 млрд евро

Заказ на производство 155-мм артиллерийских снарядов на общую сумму в 1,35 млрд евро сделала немецкая компания Rheinmetall. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление гиганта немецкой военной промышленности.По информации источника, крупный заказ на артиллерийские снаряды сделан в рамках существующего рамочного заказа с правительством Германии. Главной причиной совершения столь внушительного заказа стал вооруженный конфликт на Украине. Из-за боевых действий в этой стране целый ряд европейских государств был вынужден озаботиться пополнением своих арсеналов, которые заметно истощились из-за поддержки киевского режима. Выполнить заказ планируется в течение 2024 года, иные подробности компанией пока не сообщаются.В целом украинский вооруженный конфликт способствовал значительному увеличению производства боеприпасов и других товаров военного назначения и в США, и в странах Европы. Западные правительства увеличили свои военные расходы.Военно-промышленный комплекс Запада столкнулся с перенасыщением заказами, но есть и определенные проблемы. Как американские, так и европейские предприятия сталкиваются с отсутствием возможности нарастить производство боеприпасов до такого уровня, который бы удовлетворял потребностям украинской армии, расходующей огромное количество снарядов ежедневно.Одно из серьезных препятствий – дефицит квалифицированной рабочей силы, включая как инженерно-технический персонал, так и рабочих. Набрать их просто неоткуда, среди мигрантов специалистов такой квалификации нет.