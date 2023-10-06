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Немецкая компания в связи с украинским конфликтом заказала артиллерийские боеприпасы на 1,35 млрд евро

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Немецкая компания в связи с украинским конфликтом заказала артиллерийские боеприпасы на 1,35 млрд евро

Заказ на производство 155-мм артиллерийских снарядов на общую сумму в 1,35 млрд евро сделала немецкая компания Rheinmetall. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление гиганта немецкой военной промышленности.


По информации источника, крупный заказ на артиллерийские снаряды сделан в рамках существующего рамочного заказа с правительством Германии. Главной причиной совершения столь внушительного заказа стал вооруженный конфликт на Украине. Из-за боевых действий в этой стране целый ряд европейских государств был вынужден озаботиться пополнением своих арсеналов, которые заметно истощились из-за поддержки киевского режима. Выполнить заказ планируется в течение 2024 года, иные подробности компанией пока не сообщаются.

В целом украинский вооруженный конфликт способствовал значительному увеличению производства боеприпасов и других товаров военного назначения и в США, и в странах Европы. Западные правительства увеличили свои военные расходы.

Военно-промышленный комплекс Запада столкнулся с перенасыщением заказами, но есть и определенные проблемы. Как американские, так и европейские предприятия сталкиваются с отсутствием возможности нарастить производство боеприпасов до такого уровня, который бы удовлетворял потребностям украинской армии, расходующей огромное количество снарядов ежедневно.

Одно из серьезных препятствий – дефицит квалифицированной рабочей силы, включая как инженерно-технический персонал, так и рабочих. Набрать их просто неоткуда, среди мигрантов специалистов такой квалификации нет.
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6 комментариев
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  1. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 18:45
    0
    а у нас каждый снаряд в отдельный добротный деревянный ящик... леса у нас много..
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 18:54
      -2
      Пора делать заказ на луки и стрелы good и камни для рогаток... у них камня много, проблема в рогатках и резине
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:56
      +1
      каждый снаряд в отдельный добротный деревянный ящик.
      Чтоб артиллеристы за дровами не ходили yes .
      1. Insait
        Insait Сегодня, 20:17
        0
        Цитата: Болторез
        каждый снаряд в отдельный добротный деревянный ящик.
        Чтоб артиллеристы за дровами не ходили yes .

        Да и пехоте достается немного ..Эти ящики просто клад и горят хорошо и просто как лежанка подремать из них даже бани строят и т.д.
    3. Insait
      Insait Сегодня, 18:58
      -1
      Цитата: Oleg Ogorod
      а у нас каждый снаряд в отдельный добротный деревянный ящик... леса у нас много..

      Нашел чем хвалиться или ехидничаешь .. negative
      Эти дерявянные ящики ,двойного назначения кстате ! hi
      Эти снаряды русских солдат и гражданских опять будут убивать !
      Эх фрицы и самое обидное ,что там очень много русских немцев ..
      Опять вас англосаксы плетками гонят на крестовый поход ,против России ?
      Ничему вас история не учит..Потом не обижайтесь гансы !
      В танке Леопард подбитом, на украине уже кричал по немецки экипаж выгорая ..
      Эх вы фрицы ,опять фюрера вам подсунут ,типо зеленского )))))
    4. Комментарий был удален.
  2. bravo77
    bravo77 Сегодня, 21:02
    0
    Одно из серьезных препятствий – дефицит квалифицированной рабочей силы, включая как инженерно-технический персонал, так и рабочих. Набрать их просто неоткуда, среди мигрантов специалистов такой квалификации нет.


    снаряды научились делать еще в ПмВ
    и почему узбеки могут Ваз делать, а мигранты примитивные болванки нет