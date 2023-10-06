Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский генштаб сообщил об обстрелах позиций ВСУ под Угледаром российской артиллерией

2
Украинский генштаб сообщил об обстрелах позиций ВСУ под Угледаром российской артиллерией

Вооруженные силы РФ в течение 6 октября атаковали украинские позиции на целом ряде направлений. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и вечерней сводке генерального штаба вооруженных сил Украины.


Командование ВСУ признает факт многочисленных российских атак на Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском, Купянском направлениях. В частности, позиции ВСУ под Угледаром, в районе Урожайного, Старомайорского, Водяного были обстреляны российской артиллерией и минометами.

На Запорожском направлении ВС РФ нанесли авиаудар в районе Малой Токмачки, атаковали украинские формирования в районе Новопрокоповки. Кроме того, из артиллерийских орудий обстреливались места размещения личного состава и военной техники ВСУ в Гуляйполе и ряде других населенных пунктов.


Активные боевые действия продолжаются под Артемовском. Здесь ВС РФ обстреливали позиции ВСУ в городе Часов Яр и ряде более мелких населенных пунктов, вели бои под Клещеевкой и Андреевкой. Продолжались боевые действия и в районах Марьинки и Авдеевки.

На Купянском направлении российские войска атаковали украинские позиции под Синьковкой в Харьковской области. По данным российских военкоров, здесь складывается крайне неблагоприятная ситуация для украинских формирований. Боевики ВСУ отступают или сдаются в плен, вся надежда у командования сейчас на ввод в бой резервных подразделений, в спешке перебрасываемых на Купянское направление.

Не лучшим образом складывается ситуация для противника и на Краснолиманском направлении. Украинский генштаб утверждает о 5 атаках ВС РФ в районе Макеевки (Луганская Народная Республика), однако положение ВСУ здесь стремительно ухудшается.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 19:09
    0
    Украинский генштаб сообщил об обстрелах позиций ВСУ под Угледаром российской артиллерией —

    ***
    — Что-то не так? ...
    ***
  2. Insait
    Insait Сегодня, 19:13
    0
    Пишут за эту неделю раздолбали конкретно позиции на многих участках фронта ..Потери у них большие очень !
    Фронт бандеровский скоро посыпется ,тем более запад что то устал от Зеленского и этой халявной дыры (200 лярдов ,как в унитаз слили,а толку нет)))