Вооруженные силы РФ в течение 6 октября атаковали украинские позиции на целом ряде направлений. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов и вечерней сводке генерального штаба вооруженных сил Украины.Командование ВСУ признает факт многочисленных российских атак на Запорожском, Южно-Донецком, Артемовском, Купянском направлениях. В частности, позиции ВСУ под Угледаром, в районе Урожайного, Старомайорского, Водяного были обстреляны российской артиллерией и минометами.На Запорожском направлении ВС РФ нанесли авиаудар в районе Малой Токмачки, атаковали украинские формирования в районе Новопрокоповки. Кроме того, из артиллерийских орудий обстреливались места размещения личного состава и военной техники ВСУ в Гуляйполе и ряде других населенных пунктов.Активные боевые действия продолжаются под Артемовском. Здесь ВС РФ обстреливали позиции ВСУ в городе Часов Яр и ряде более мелких населенных пунктов, вели бои под Клещеевкой и Андреевкой. Продолжались боевые действия и в районах Марьинки и Авдеевки.На Купянском направлении российские войска атаковали украинские позиции под Синьковкой в Харьковской области. По данным российских военкоров, здесь складывается крайне неблагоприятная ситуация для украинских формирований. Боевики ВСУ отступают или сдаются в плен, вся надежда у командования сейчас на ввод в бой резервных подразделений, в спешке перебрасываемых на Купянское направление.Не лучшим образом складывается ситуация для противника и на Краснолиманском направлении. Украинский генштаб утверждает о 5 атаках ВС РФ в районе Макеевки (Луганская Народная Республика), однако положение ВСУ здесь стремительно ухудшается.