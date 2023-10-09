Победа близко? Украина остаётся один на один с Россией

Во всём виноваты «Герани»
Дуда и Зеленский братья навеки. Ещё вчера это казалось незыблемой парадигмой. Поляки прикрывают тылы, а украинцы сражаются за «свободу» Европы. От этой истории попахивало слащавостью, но верилось, что театр этот надолго. Оказалось, что нет. Дружбу, «скреплённую кровью», может легко и непринуждённо разрушить несколько украинских выпадов. Главным раздражителем, как ни странно, стали российские «Герани». По крайней мере, именно они на Украине названы виновниками случившего зернового недопонимания с Польшей. Цепная реакция стартовала с уничтожения портовых зернохранилищ на черноморском побережье. Прилетало по объектам хорошо и много. Дело в том, что вражеского ПВО хронически не хватает именно для этих территорий, поэтому Российская Армия относительно спокойно их расстреливала.
На Украине к осени 2023 года собрали хороший урожай зерновых – сразу на 15 млн тонн больше, чем планировали. Хотя и на 7 млн тонн меньше прошлогоднего урожая. Всё это богатство должно было уйти странам НАТО по морю в рамках зерновой сделки, но Россия из неё вышла, и теперь одинокие морские транспорты не вывозят и десятой доли процента урожая. А зернохранилища заметно поредели, как мы уже знаем. Остаётся одно – вывозить добро по коридору в Европу. Только вот коридор пролегает по Восточной Европе, и есть большой соблазн продать на сторону по бросовым ценам. Иначе урожай просто сгниёт. Что доблестные украинские перекупщики и сотворили в Польше.
Дружба Дуды и Зеленского фактически обнулилась
Варшава, как известно, пропускала фуры и поезда с зерном на запад, но не закупала сельхозпродукцию made in Ukraine. Польша готовится к выборам, и правящей партии очень важно сохранить лояльность собственных аграриев. Но коррумпированные украинцы находят общий язык с не менее коррумпированными поляками и в очередной раз обрушивают внутренние цены на зерно в Польше. Скандал разразился мирового масштаба. Киев и Варшава просто расстреляли друг друга обвинениями, и МИД Польши признал, что отношения двух стран фактически обнулились. Ещё бы – Зеленский налетел на братскую страну с трибуны ООН в Вашингтоне.
На идеологическом фронте провалился также лично Зеленский, когда 22 сентября стоя аплодировал ветерану 14-й дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунки. Нацист дожил в тепличных условиях до 98 лет и предстал на радость публике в канадском парламенте. Хунку резал поляков и евреев, а Зеленский ему едва зигу не кинул. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Удивительно, насколько слабоумным нужно быть, чтобы так метко плюнуть в кормящую руку. Имеется в виду рука Анджея Дуды. Прилетело всем сочувствующим и от поляков, и от евреев. Про старика-нациста вообще потом забыли – он свою миссию выполнил и может продолжать наслаждаться жизнью на деньги канадских налогоплательщиков. Но перца в отношения с поляками инцидент добавил.
Но дальше началось самое интересное.
Беда не приходит одна
Провал наступления Украины минувшим летом стал отрезвляющим напитком для антироссийского Запада. Несмотря на то, что большая часть спикеров прямо говорит о продолжении атак ВСУ текущей осенью и даже зимой, говорить о каком-то прорыве нельзя. Как минимум до конца весны 2024 года. Реальных виновников провала очень много – это и блестящая оборона российских рубежей, и самоотверженная храбрость российского солдата, и особенности украинской тактики, и хроническая нехватка наступательного вооружения у ВСУ. Прежде всего, ударной авиации и вертолётов.
Но на Западе причиной провала объявили коррупцию на Украине. Это очень удобное для иностранной публики объяснение. Признать силу Российского Армии невозможно – полтора года Запад накачивал свой электорат сказками об истощении России. Сдавать назад просто некуда. Признать слабость наступательного потенциала ВСУ также нельзя. У сочувствующих националистам американцев сразу встанет вопрос – почему не дали всё необходимое? Сотни миллиардов за одно лето ушли в украинский чернозём. Продвижение на восток исчисляется километрами, а должно было склонить Россию к мирным переговорам. Обвинить Киев в тотальной коррупции очень удобно и просто. Дескать, мы выделяли миллиарды, а они всё разворовали. Это не новость – Украину десятилетиями обвиняют в тотальной коррупции, и сейчас подошёл очередной час вспомнить былое.
Именно тотальной коррупцией объяснил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер невозможность вступления Украины в ЕС в обозримом будущем. Экс-чиновник заявил:
«Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не может быть принята в Европейский союз, ей нужны масштабные внутренние процессы реформ.»
Но главный удар пришёлся от Соединенных Штатов. Деньги остались только для краткосрочных контрактов, а до середины ноября финансов вообще нет. Конгресс просто остановил финансирование по требованию республиканцев. А в начале октября случилось совсем невиданное – снесли со своего поста спикера палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти. К слову, спикер из стана республиканцев и представлял оппозицию демократу Байдену, но сместили его свои же за чрезмерную мягкость и нерешительность. Это очень нехорошо для команды Зеленского – в рядах союзников брожения никогда не идут на пользу. Тем более перед глазами пример закадычного друга Анджея Дуды, с которым помириться вряд ли получится.
В Киеве заявили о фатальной нехватке вооружений – ежемесячно на нужды ВСУ требуется не менее полутора миллиардов долларов. Президент Путин на Международном дискуссионном клубе «Валдай» упомянул о неделе, которую продержатся националисты на фронте без западной помощи. По данным российского лидера, Украина тратит ежемесячно от четырёх до пяти миллиардов долларов. Не осталась в стороне и Европа. Жозеп Боррель заявил:
«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине.»
Ряд стран синхронно заявили об исчерпании военных запасов для Киева. Например, такая «зрада» прилетела в Киев из Великобритании.
С одной стороны, ситуация для ВСУ не самая радужная. Запад гонит солдат под российские танки и снаряды, а сам придерживает финансирование. Ещё и обвиняет руководство страны в коррупции на всех этажах власти. Готов ли простой солдат воевать после такого? Сюда же добавляется кризис управления Зеленского. За полтора года спецоперации на Украине окончательно деградировал собственный ВПК. Да, российские «Герани» и ракеты утюжат военные объекты страны вдоль и поперёк. Но ведь Киев регулярно отчитывается о двадцати сбитых ракетах из десяти запущенных. А официальные СМИ трезвонят лишь о мирных объектах, по которым якобы бьёт Россия. Почему не запустили производство собственного оружия или хотя бы обмундирования? Прикрыть западными системами ПВО и спокойно работать на нужды фронта. Тотальная зависимость Украины от импорта усиливается месяц от месяца, и виновата в этом не только Россия. На Украине как воровали, так и продолжили воровать в военное время. Только риски возросли, а с ними и откаты.
Несмотря на всё вышесказанное, в очередной раз пить победное шампанское рано. Во-первых, Байден ищет альтернативные пути финансирования Украины. Например, через профильные гранты, позволяющие закупаться у Пентагона. На какое-то время денег хватит, а там договорятся с неуступчивыми республиканцами. Во-вторых, дело идёт к зиме и неизбежной потере темпа боевых действий. Значит, будут тратить меньше денег. Почему бы на этом не сэкономить? О грядущем наступлении Российской Армии ничего не слышно, вот натовцы и решили придержать финансы. Очень прагматичная и рациональная логика, позволяющая отложить несколько миллиардов долларов для ВСУ на будущую весну. Остаётся надеяться, что планы российского командования будут совершенно неожиданны для натовских теоретиков.