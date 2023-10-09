Военное обозрение
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Победа близко? Украина остаётся один на один с Россией

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Победа близко? Украина остаётся один на один с Россией



Во всём виноваты «Герани»


Дуда и Зеленский братья навеки. Ещё вчера это казалось незыблемой парадигмой. Поляки прикрывают тылы, а украинцы сражаются за «свободу» Европы. От этой истории попахивало слащавостью, но верилось, что театр этот надолго. Оказалось, что нет. Дружбу, «скреплённую кровью», может легко и непринуждённо разрушить несколько украинских выпадов. Главным раздражителем, как ни странно, стали российские «Герани». По крайней мере, именно они на Украине названы виновниками случившего зернового недопонимания с Польшей. Цепная реакция стартовала с уничтожения портовых зернохранилищ на черноморском побережье. Прилетало по объектам хорошо и много. Дело в том, что вражеского ПВО хронически не хватает именно для этих территорий, поэтому Российская Армия относительно спокойно их расстреливала.

На Украине к осени 2023 года собрали хороший урожай зерновых – сразу на 15 млн тонн больше, чем планировали. Хотя и на 7 млн тонн меньше прошлогоднего урожая. Всё это богатство должно было уйти странам НАТО по морю в рамках зерновой сделки, но Россия из неё вышла, и теперь одинокие морские транспорты не вывозят и десятой доли процента урожая. А зернохранилища заметно поредели, как мы уже знаем. Остаётся одно – вывозить добро по коридору в Европу. Только вот коридор пролегает по Восточной Европе, и есть большой соблазн продать на сторону по бросовым ценам. Иначе урожай просто сгниёт. Что доблестные украинские перекупщики и сотворили в Польше.


Дружба Дуды и Зеленского фактически обнулилась

Варшава, как известно, пропускала фуры и поезда с зерном на запад, но не закупала сельхозпродукцию made in Ukraine. Польша готовится к выборам, и правящей партии очень важно сохранить лояльность собственных аграриев. Но коррумпированные украинцы находят общий язык с не менее коррумпированными поляками и в очередной раз обрушивают внутренние цены на зерно в Польше. Скандал разразился мирового масштаба. Киев и Варшава просто расстреляли друг друга обвинениями, и МИД Польши признал, что отношения двух стран фактически обнулились. Ещё бы – Зеленский налетел на братскую страну с трибуны ООН в Вашингтоне.

На идеологическом фронте провалился также лично Зеленский, когда 22 сентября стоя аплодировал ветерану 14-й дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунки. Нацист дожил в тепличных условиях до 98 лет и предстал на радость публике в канадском парламенте. Хунку резал поляков и евреев, а Зеленский ему едва зигу не кинул. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Удивительно, насколько слабоумным нужно быть, чтобы так метко плюнуть в кормящую руку. Имеется в виду рука Анджея Дуды. Прилетело всем сочувствующим и от поляков, и от евреев. Про старика-нациста вообще потом забыли – он свою миссию выполнил и может продолжать наслаждаться жизнью на деньги канадских налогоплательщиков. Но перца в отношения с поляками инцидент добавил.

Но дальше началось самое интересное.

Беда не приходит одна


Провал наступления Украины минувшим летом стал отрезвляющим напитком для антироссийского Запада. Несмотря на то, что большая часть спикеров прямо говорит о продолжении атак ВСУ текущей осенью и даже зимой, говорить о каком-то прорыве нельзя. Как минимум до конца весны 2024 года. Реальных виновников провала очень много – это и блестящая оборона российских рубежей, и самоотверженная храбрость российского солдата, и особенности украинской тактики, и хроническая нехватка наступательного вооружения у ВСУ. Прежде всего, ударной авиации и вертолётов.

Но на Западе причиной провала объявили коррупцию на Украине. Это очень удобное для иностранной публики объяснение. Признать силу Российского Армии невозможно – полтора года Запад накачивал свой электорат сказками об истощении России. Сдавать назад просто некуда. Признать слабость наступательного потенциала ВСУ также нельзя. У сочувствующих националистам американцев сразу встанет вопрос – почему не дали всё необходимое? Сотни миллиардов за одно лето ушли в украинский чернозём. Продвижение на восток исчисляется километрами, а должно было склонить Россию к мирным переговорам. Обвинить Киев в тотальной коррупции очень удобно и просто. Дескать, мы выделяли миллиарды, а они всё разворовали. Это не новость – Украину десятилетиями обвиняют в тотальной коррупции, и сейчас подошёл очередной час вспомнить былое.


Именно тотальной коррупцией объяснил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер невозможность вступления Украины в ЕС в обозримом будущем. Экс-чиновник заявил:

«Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не может быть принята в Европейский союз, ей нужны масштабные внутренние процессы реформ.»

Но главный удар пришёлся от Соединенных Штатов. Деньги остались только для краткосрочных контрактов, а до середины ноября финансов вообще нет. Конгресс просто остановил финансирование по требованию республиканцев. А в начале октября случилось совсем невиданное – снесли со своего поста спикера палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти. К слову, спикер из стана республиканцев и представлял оппозицию демократу Байдену, но сместили его свои же за чрезмерную мягкость и нерешительность. Это очень нехорошо для команды Зеленского – в рядах союзников брожения никогда не идут на пользу. Тем более перед глазами пример закадычного друга Анджея Дуды, с которым помириться вряд ли получится.

В Киеве заявили о фатальной нехватке вооружений – ежемесячно на нужды ВСУ требуется не менее полутора миллиардов долларов. Президент Путин на Международном дискуссионном клубе «Валдай» упомянул о неделе, которую продержатся националисты на фронте без западной помощи. По данным российского лидера, Украина тратит ежемесячно от четырёх до пяти миллиардов долларов. Не осталась в стороне и Европа. Жозеп Боррель заявил:

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине.»

Ряд стран синхронно заявили об исчерпании военных запасов для Киева. Например, такая «зрада» прилетела в Киев из Великобритании.

С одной стороны, ситуация для ВСУ не самая радужная. Запад гонит солдат под российские танки и снаряды, а сам придерживает финансирование. Ещё и обвиняет руководство страны в коррупции на всех этажах власти. Готов ли простой солдат воевать после такого? Сюда же добавляется кризис управления Зеленского. За полтора года спецоперации на Украине окончательно деградировал собственный ВПК. Да, российские «Герани» и ракеты утюжат военные объекты страны вдоль и поперёк. Но ведь Киев регулярно отчитывается о двадцати сбитых ракетах из десяти запущенных. А официальные СМИ трезвонят лишь о мирных объектах, по которым якобы бьёт Россия. Почему не запустили производство собственного оружия или хотя бы обмундирования? Прикрыть западными системами ПВО и спокойно работать на нужды фронта. Тотальная зависимость Украины от импорта усиливается месяц от месяца, и виновата в этом не только Россия. На Украине как воровали, так и продолжили воровать в военное время. Только риски возросли, а с ними и откаты.

Несмотря на всё вышесказанное, в очередной раз пить победное шампанское рано. Во-первых, Байден ищет альтернативные пути финансирования Украины. Например, через профильные гранты, позволяющие закупаться у Пентагона. На какое-то время денег хватит, а там договорятся с неуступчивыми республиканцами. Во-вторых, дело идёт к зиме и неизбежной потере темпа боевых действий. Значит, будут тратить меньше денег. Почему бы на этом не сэкономить? О грядущем наступлении Российской Армии ничего не слышно, вот натовцы и решили придержать финансы. Очень прагматичная и рациональная логика, позволяющая отложить несколько миллиардов долларов для ВСУ на будущую весну. Остаётся надеяться, что планы российского командования будут совершенно неожиданны для натовских теоретиков.
Автор:
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23 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 04:30
    +10
    Украина остаётся один на один с Россией? —

    ***
    — К сожалению нет ...
    ***
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 04:48
    +6
    Всей России уже полтора года ох как хочется что бы планы российского командования стали ох как неожиданны для натовских теоретиков. Пора Херсону и Запорожью домой... Да и безопасность ЧФ в Севастополе надо обеспечивать русфикацией Одессы и Николаева. Ну а Харьков Сумы Чернигов Полтава вы и так поняли
  3. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 04:52
    +5
    Обвинить Киев в тотальной коррупции очень удобно и просто. Дескать, мы выделяли миллиарды, а они всё разворовали.

    А разве это не правда ?
    Масса инфраструктурных проектов по всей Украине реализуется - от трамвайных остановок за один миллион долларов до достройки музея "голодомора" за двадцать миллионов долларов. Брусчатку в городах меняют, стадионы строят, мемориальные комплексы возводят, и всё по космическим расценкам.
    А вот вообще вопиющий пример.
    "Энергоатом" в этом году устроил тендер на закупку спецодежды для персонала Запорожской АЭС на сумму что то в районе семи миллионов долларов. Некая компания тендер выиграла и деньги благополучно освоила.
    Американцы всё это видят, вот и придержали денежки.
  4. turembo
    turembo Сегодня, 05:01
    +22
    Успокоительные статьи пошли, видимо чтобы начать гасить бдительность граждан. Уже и победное шампанское закупается, и видимо пишутся хвалебные речи. Вот только мечты и реальность разные вещи. Оружие как и ехало, так и будет ехать, деньги как шли, так и будут ехать. Ведь такая хорошая возможность наносить удары по нам, и при этом не бояться ничего, ведь как бы и не при делах... Главное чтобы наша верхушка не дай бог не прочла эту статью, и уже не поверила в победу, и не забыла совсем про нужды нашей с Вами армии, а какой нибудь стратег не бросил бы солдат на захват Киева за час. К сожалению будет тяжело, и расслабиться нам не дадут, легкой победа не будет, да и будет ли она вообще, ведь целей у войны которая скоро уже как два года идет так и нет. И как бы не случилось так что наши хорошо знакомые люди, с голубых экранах с улыбкой и шампанским заявили бы нам, что все цели все выполнены, и все пора заканчивать, прям очередная "многоходовочка" и СМИ уже начинают прощупывать почву...
    1. Комментарий был удален.
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:33
    +4
    вот натовцы и решили придержать финансы.
     А тут еще буча на оккупированных Израилем,палестинских территориях началась.Там еще та каша заваривается.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:38
    +2
    Уважаемый автор, Вы забыли про Эрец Исраэль.
  7. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:50
    -1
    Как я вижу конец СВО? Это установление лояльного к России режима.Восстановление православия там где оно было.Пока все.Нас все время подводят к тому,чтобы мы смотрели локальную проблему,а не картину в целом.Если человек охватывает весь мир,то он видит закономерности в происходящем.В современном мире ни одна страна не должна исчезнуть с карты земли.Будь это Украина,Палестина или Израиль.Исчезновение повлечет непредсказуемые последствия.Во первых,потому что в этих странах расположены религиозные культовые сооружения.Вообщем каждая страна имеет право на существование.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 06:17
      +10
      Цитата: Николай Малюгин
      В современном мире ни одна страна не должна исчезнуть с карты земли

      Вот пускай и остается в границах Львовской области.
    2. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 06:24
      -1
      Всегда так люди у власти говорили. Российская империя в 19-м веке осуждала греческих бунтовщиков, подавляла венгерских и т.д. Однако, мир не закатать в консервы, и история продолжится несмотря ни на чьи хотелки.
  8. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 06:15
    -4
    Сколько фанфар и прыжков! При этом стараться не замечать, что российская армия сейчас находится в немыслимом ранее положении, и очень стыдном.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:28
    +4
    С невестой Украиной переспала вся свадьба. Пора расходиться- жратва и выпивка, заканчиваются. Это политика…)
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:30
    -1
    Даже тихий пьяница Юнкер заявляет, что
    «Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества.
    Тогда спрашивается, а когда европейские чиновники высокого ранга вплоть до премьеров и президентов обнимали Зеленского, ручкались и целовались с ним они не знали этого? Знали и не только это, но жгучие желание "победить Россию" преобладало над простой человеческой моралью. Фашик Боррель проливает слезу по поводу необходимости увеличить помощь украине в связи с "непонятками" в Конгрессе Сша
    Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине
    Все же интересно на сколько хватит Европы если отдельные страны уже отказали в военной помощи киеву.
  11. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 06:30
    -1
    Амеры точно не бросят, вложены громадные деньги, а остальные соскакивают как только могут. А то что укры кусают кормящую руку, так это всегда так было, сколько по жизни с этим народцем сталкивался, все мерзкие люди в итоге получались, ну вот все!
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:35
    +1
    Цитата: Вадим С
    Амеры точно не бросят, вложены громадные деньги, а остальные соскакивают как только могут. А то что укры кусают кормящую руку, так это всегда так было, сколько по жизни с этим народцем сталкивался, все мерзкие люди в итоге получались, ну вот все!

    Не бросят? Афганистан, Вьетнам... Таких примеров много: религия янки - прагматзм, надо будет; выкинут.
  13. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:48
    -1
    С какой стороны посмотреть. Кому чего охота.... С одной--добавилась новая горячая точка, с другой "Западу будет не до нас".
    ПМВ тоже начиналась не в один день. Скорее всего, Мир постепенно втягивается в новую катастрофу.

    Международным корпорациям нужен передел Мира с перекройкой и отменой границ. Всемирный "Большой бенц".

    Отказ от системы традиционных государств, государственности, морали, демократии-в пользу ряда диктатур: " 95 бензина", "электроники", "хлеба","стали" и других. Как ведётся мировое хозяйство, такой они сделают и новую мировую государственность.
    Антихрист грядёт....
  14. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 06:53
    -1
    Действительно, начали вырисовываться перспективы ВОЕННОЙ победы над украиной...
    Вопрос встает о том что дальше...
    Для наших партнеров, пожалуй, что война, что победа наша - приемлемо.
    Мы понесли потери, при дальнейших боевых действиях будем их дальше нести - но за это надо платить.
    Мы победили - заняли территорию - это для них безплатно, потери резко уменьшелись - но платим теперь мы.
    Разрушенная страна, обозленное население - сектор Газа.
    При этом санкции можно не снимать и смотреть чем дело кончится лет через десять.
    Правда, в верхах может сложиться иллюзия - победим и можно договариваться о снятии санкций, разблокировке счетов и яхт... Не думаю, что партнерам это нужно, даже Европа как-то с ресурсами определилась. Да и мы будем в любом случае пихать наши ресурсы на продажу.
  15. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 07:50
    +1
    не будет никакой разблокировки счетов , они российскими деньгами покроют свои расходы на окраину , ну а в выигрыше окажется китайская промышленность получив рынок сбыта без конкурентов и дешевую бензоколонку в наследство от европы
  16. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:57
    0
    Вот когда все надежды сбудутся тогда и можно писать: Победа близко. Украина остаётся один на один с Россией.А так автор только догадки строит.
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:15
    0
    Время покажет, слишком много уже было подобных статьей. Пока что просматривается затишье из-за распутицы.
  18. Жнец
    Жнец Сегодня, 08:15
    +1
    Президент Путин на Международном дискуссионном клубе «Валдай» упомянул о неделе, которую продержатся националисты на фронте без западной помощи

    Это из той же пьесы про "киев за три дня"
  19. Sanktperburg1812
    Sanktperburg1812 Сегодня, 08:26
    0
    Друг вернулся из Лондона. Много общался с местными (он преподаватель и ездил читать лекции). Простые англичане несмотря на ни что , к нам относятся хорошо. Но все уверены, что Россия "выстрелила себе в ногу". Говорят , что мы теперь "колония Китая". Забавно. Наверное быть колонией Запада лучше ))
    А ещё все уверены, что на Украине будет экономический бум по примеру Плана Маршала после Второй мировой. Якобы Запад начнет туда вливать огромные деньги после войны и сделает из неё процветающее государство.
    Я конечно сочувствую англичанам.
    Они немцев малость с украинцами перепутали. )))
  20. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:26
    0
    Победа близко? Украина остаётся один на один с Россией

    Звучит как очередная пропагандистская перемога, а сколько их уже было за полтора года?
  21. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 08:29
    0
    Победа близко? Украина остаётся один на один с Россией
    Автору откуда это ведомо? Пока победы даже близко не видно. То, что нашей армии удалось сдержать наступление украинской армии ещё ни о чём не говорит.
    О победе можно будет говорить только тогда, когда украинская армия не сможет не только наступать, но и удерживать занимаемые ей позиции.
    Пока стратегию генштаба РФ можно охарактеризовать как война на истощение, а вот на сколько у Украины и её кураторов из НАТО хватит сил, пока ни кто предсказать не может.
    На заголовок к статье можно ответить народной поговоркой: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь."hi