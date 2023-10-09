Победа близко? Украина остаётся один на один с Россией

Во всём виноваты «Герани»



Дружба Дуды и Зеленского фактически обнулилась

Беда не приходит одна

«Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не может быть принята в Европейский союз, ей нужны масштабные внутренние процессы реформ.»

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине.»