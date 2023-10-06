Российский суд приговорил к 11 годам колонии вступившего в нацбатальон ВСУ жителя Ставрополя

Жителя Ставрополя, который вступил в нацистский батальон "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ), Южный окружной военный суд Ростова приговорил к 11 годам колонии.В ходе проведенного расследования, правоохранителями было установлено, что мужчина при помощи мобильного телефона снял видеоролик, в котором заявил о своей готовности к добровольному сотрудничеству с украинским нацистским батальоном, после чего переслал сделанную запись одному из членов этого формирования.Кроме того, осужденный передал посредством мессенджера сделанные им фотографии зданий Ставропольской городской Думы и спортивно-тренировочного центра "Ставрополь Арена" одному из членов запрещенного в РФ формирования.Судом были внимательно изучены все представленные органами следствия доказательства, на основании чего подсудимый был признан виновным. Учитывая тяжесть предъявленных мужчине обвинений, судом был вынесен приговор, предполагающий наказание в виде 11 лет лишения свободы, первые три из которых осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальные - в исправительно-трудовой колонии строгого режима.Ранее сообщалось, что в Ростовской области ФСБ вынесла официальное предостережение о недопустимости действий жителю Ростова-на-Дону, пытавшегося наладить контакт с дипломатическими учреждениями недружественных государств с целью предоставления консультаций в работе "против интересов России".