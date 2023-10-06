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Российский суд приговорил к 11 годам колонии вступившего в нацбатальон ВСУ жителя Ставрополя

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Российский суд приговорил к 11 годам колонии вступившего в нацбатальон ВСУ жителя Ставрополя

Жителя Ставрополя, который вступил в нацистский батальон "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ), Южный окружной военный суд Ростова приговорил к 11 годам колонии.


В ходе проведенного расследования, правоохранителями было установлено, что мужчина при помощи мобильного телефона снял видеоролик, в котором заявил о своей готовности к добровольному сотрудничеству с украинским нацистским батальоном, после чего переслал сделанную запись одному из членов этого формирования.

Кроме того, осужденный передал посредством мессенджера сделанные им фотографии зданий Ставропольской городской Думы и спортивно-тренировочного центра "Ставрополь Арена" одному из членов запрещенного в РФ формирования.

Судом были внимательно изучены все представленные органами следствия доказательства, на основании чего подсудимый был признан виновным. Учитывая тяжесть предъявленных мужчине обвинений, судом был вынесен приговор, предполагающий наказание в виде 11 лет лишения свободы, первые три из которых осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальные - в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ФСБ вынесла официальное предостережение о недопустимости действий жителю Ростова-на-Дону, пытавшегося наладить контакт с дипломатическими учреждениями недружественных государств с целью предоставления консультаций в работе "против интересов России".
Использованы фотографии:
Pixabay
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4 комментария
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:25
    0
    Ну нормально имхо... и еще "гривны" отработает. Хотя за такое в ВОВ сразу к стенке без суда
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 19:26
    +1
    Я надеюсь маляву пришлют, расскажут кто это такой. И научат его там Родину любить.
  3. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 19:31
    +1
    The first three years will feel like a holiday camp when he reaches the hard labor camp
  4. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 20:21
    0
    И лишать гражданства России - отсидел срок "от звонка до звонка" и на выход в "райский сад" (... ЕС, Канада).
    И даже более сильные методы - клеймение, таких "добровольных помощников" потом будут вербовать всерьёз и забрасывать к нам (клеймо - для быстрого опознавания при проверке документов).