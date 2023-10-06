Украинские паблики рассказали о последствиях удара БПЛА ВС РФ по объекту в Никополе Днепропетровской области

Сегодня беспилотные летательные аппараты ВС РФ атаковали объект инфраструктуры в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщили украинские паблики, потом факт атаки подтвердил и ставленник киевского режима в регионе Николай Лукашук.
По утверждению местных властей, удар наносился дронами по объекту инфраструктуры. Что это за объект, Лукашук и другие представители украинского режима не сообщают. Обычно так бывает при атаках на объекты военного или военно-промышленного назначения.
Но зато власти Днепропетровской области не преминули сообщить о повреждении линии электропередачи, а также о ранении местной жительницы. Кроме того, утверждается, что были повреждены микроавтобус и три легковых автомобиля, но кому они принадлежали, тоже не сообщается.
Ранее стало известно об ударе ВС РФ по объекту военного назначения в Харькове. По некоторым данным, удар был нанесен по командному пункту украинской военной разведки, и именно в этом командном пункте происходило планирование вылазок украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию соседней Белгородской области Российской Федерации.
Наши войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Кроме того, удары наносятся по объектам, которые, хотя формально и являются гражданскими, но используются в военных целях, для логистики и жизнеобеспечения ВСУ или размещения личного состава и военной техники украинских формирований.