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Украинские паблики рассказали о последствиях удара БПЛА ВС РФ по объекту в Никополе Днепропетровской области

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Украинские паблики рассказали о последствиях удара БПЛА ВС РФ по объекту в Никополе Днепропетровской области

Сегодня беспилотные летательные аппараты ВС РФ атаковали объект инфраструктуры в городе Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщили украинские паблики, потом факт атаки подтвердил и ставленник киевского режима в регионе Николай Лукашук.


По утверждению местных властей, удар наносился дронами по объекту инфраструктуры. Что это за объект, Лукашук и другие представители украинского режима не сообщают. Обычно так бывает при атаках на объекты военного или военно-промышленного назначения.

Но зато власти Днепропетровской области не преминули сообщить о повреждении линии электропередачи, а также о ранении местной жительницы. Кроме того, утверждается, что были повреждены микроавтобус и три легковых автомобиля, но кому они принадлежали, тоже не сообщается.


Ранее стало известно об ударе ВС РФ по объекту военного назначения в Харькове. По некоторым данным, удар был нанесен по командному пункту украинской военной разведки, и именно в этом командном пункте происходило планирование вылазок украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию соседней Белгородской области Российской Федерации.

Наши войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Кроме того, удары наносятся по объектам, которые, хотя формально и являются гражданскими, но используются в военных целях, для логистики и жизнеобеспечения ВСУ или размещения личного состава и военной техники украинских формирований.
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3 комментария
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:16
    +7
    Бейте их чаще и больше, чтобы звенело в кастрюлях почаще
    1. Insait
      Insait Сегодня, 19:32
      +3
      Цитата: Buyan
      Бейте их чаще и больше, чтобы звенело в кастрюлях почаще

      За эту неделю нафигачили мощно ,пишут 17 тыс намолотили по фронту и т.д.
      Запад в истерике ! А Путин в Валдае в точку все говорил и немного угрожал англосаксам и ЕСТЬ ЧЕМ !!!
      Черти дождутся извращенцы ,будет им лгпд апокалипсис ! Все извратили падлы
  2. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 19:40
    -1
    "Бей бабу молотом, будет баба золотом"...