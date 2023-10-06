Минобороны РФ: Российские миротворцы свернули три наблюдательных поста в Карабахе

Российскими миротворцами свернуты три наблюдательных поста на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.По информации от военного ведомства, речь идет о наблюдательных постах в Аскеранском и Шушинском районах Нагорного Карабаха, а также о временном наблюдательном посте в Мардакертском районе. В то же время, источники пока не подтверждают сообщения о том, что якобы готовится полный вывод миротворческого контингента ВС РФ из региона в ближайшее время. Ранее такие сообщения начали распространять прозападные армянские средства массовой информации.Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе военную операцию. Ее результатом стала полная капитуляция непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в течение суток, после чего начался массовый исход армянского населения из НКР. Армения Нагорный Карабах фактически не поддержала, обеспечив лишь прием беженцев с территории непризнанной республики.К настоящему времени Карабах покинуло практически все население. Сейчас территория региона находится под контролем азербайджанских войск и полиции. Ряд государственных и военных деятелей непризнанной республики после вхождения на ее территорию азербайджанских военных были арестованы.Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе тоже присутствует, пока официально не сообщалось о планах его вывода за пределы региона. Азербайджан также интересуется Зангезурским коридором, позволяющим соединить основную часть страны с Нахичеванской автономной республикой.