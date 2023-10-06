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Минобороны РФ: Российские миротворцы свернули три наблюдательных поста в Карабахе

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Минобороны РФ: Российские миротворцы свернули три наблюдательных поста в Карабахе

Российскими миротворцами свернуты три наблюдательных поста на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


По информации от военного ведомства, речь идет о наблюдательных постах в Аскеранском и Шушинском районах Нагорного Карабаха, а также о временном наблюдательном посте в Мардакертском районе. В то же время, источники пока не подтверждают сообщения о том, что якобы готовится полный вывод миротворческого контингента ВС РФ из региона в ближайшее время. Ранее такие сообщения начали распространять прозападные армянские средства массовой информации.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе военную операцию. Ее результатом стала полная капитуляция непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в течение суток, после чего начался массовый исход армянского населения из НКР. Армения Нагорный Карабах фактически не поддержала, обеспечив лишь прием беженцев с территории непризнанной республики.

К настоящему времени Карабах покинуло практически все население. Сейчас территория региона находится под контролем азербайджанских войск и полиции. Ряд государственных и военных деятелей непризнанной республики после вхождения на ее территорию азербайджанских военных были арестованы.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе тоже присутствует, пока официально не сообщалось о планах его вывода за пределы региона. Азербайджан также интересуется Зангезурским коридором, позволяющим соединить основную часть страны с Нахичеванской автономной республикой.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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6 комментариев
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  1. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:36
    +1
    Мне кажется, существование Армении, как независимого государства, это лишь вопрос времени. В плане утраты территорий и независимости.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 19:41
      -2
      Если так будет продолжаться, то да! Плюс добавьте их реваншистское настроение.
  2. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 19:59
    -3
    Армения Нагорный Карабах фактически не поддержала, обеспечив лишь прием беженцев с территории непризнанной республики.
    А миротворческий контингент всё таки для чего там находился?! Наверное для его полного игнорирования Азербайджаном, эффективно поддержанным Турцией?! Полезно ознакомиться:
    https://svpressa.ru/politic/article/388592/
    https://www.apn.ru/index.php?newsid=44407
    https://topwar.ru/227470-pervyj-zampred-komiteta-gd-rf-po-delam-sng-rossijskim-mirotvorcam-v-nagornom-karabahe-bolshe-nekogo-ohranjat.html#comment-id-13883556
    1. Юра
      Юра Сегодня, 20:34
      +1
      Цитата: ВПП-1
      А миротворческий контингент всё таки для чего там находился?! Наверное для его полного игнорирования Азербайджаном, эффективно поддержанным Турцией?!

      Для защиты мирного населения, что и было успешно сделано.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:03
    0
    Ну зачем нам тут все старые новости пересказывать? Ну зачем три последних абзаца? Чего мы не знаем?
  4. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 21:13
    0
    Контингент армии РФ должен остаться в Азербайджане...А то Баку захотят в НАТО влезть...Что недопустимо