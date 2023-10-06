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Telegram-каналы сообщают о начале наступления ВС РФ в районе Спорного и Веселого на Северском направлении

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Telegram-каналы сообщают о начале наступления ВС РФ в районе Спорного и Веселого на Северском направлении

Ряд российских Telegram-каналов публикует информацию об изменении обстановки на фронтах в районе населенных пунктов Веселое и Спорное на Северском направлении. До этого ситуацию на Северском направлении можно было назвать «законсервированной», активных боевых действий здесь давно не велось.


Что интересно, украинский генеральный штаб о наступательных действиях российских войск на Северском направлении ничего не сообщает. В вечерней сводке утверждается, что обстановка на Северском направлении – без особых изменений.

Ранее западные военные эксперты предупреждали о высокой вероятности начала российского наступления осенью 2023 года. Сейчас российская армия наступает на Купянском и Краснолиманском направлениях. Не исключено, что она предпримет наступательные действия и на ряде других направлений, где нет сильных украинских резервов. Три дня назад, к примеру, Минобороны РФ сообщал о взятии опорного пункта ВСУ на Северском направлении.


Пока подробной информации о том, как именно смещается линия фронта в районе Спорного и Веселого нет. Но, вероятно, российские войска постепенно пытаются продвигаться в сторону Северска.

Не лучшим образом складывается ситуация для противника и в районе Макеевки (Луганская Народная Республика). Здесь российские войска постепенно движутся в сторону реки Оскол и населенного пункта Боровая, уничтожая или принуждая отступать действующие на данном участке фронта украинские формирования.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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6 комментариев
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  1. Jackyun
    Jackyun Сегодня, 20:02
    +3
    Громкий заголовок и ни о чём. Ничего не знаем, ничего не известно, но в трубу раньше всех задудели.
    1. KAV
      KAV Сегодня, 20:15
      +2
      Цитата: Jackyun
      но в трубу раньше всех задудели
      Увы, такова нынешняя реальность. Раньше на корреспондента надо было учиться и упорно работать. А сейчас, развелось всяких, для которых цель быстрее прокукарекать, чтобы схватить хайп, а не донесение корректной и правдивой информации до аудитории.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 20:44
        +1
        Что всех этих военкур что соцсети не рассматриваю в качестве объективной инфы.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:08
    +2
    По заголовку уж было порадовался, прочитав статью... ничего не понятно. Ощущение, что побежали впереди паровоза. Давайте ждать существенных успехов и тогда уж будем "чепчики бросать".
  3. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 20:10
    +1
    Заявили о взятии одного опорного пункта, когда их там десятки? ))
  4. ANB
    ANB Сегодня, 20:12
    +1
    . Здесь российские войска постепенно движутся в сторону реки Оскол

    Оскол - русская река. Не должно там быть украины.