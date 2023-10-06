Telegram-каналы сообщают о начале наступления ВС РФ в районе Спорного и Веселого на Северском направлении

Ряд российских Telegram-каналов публикует информацию об изменении обстановки на фронтах в районе населенных пунктов Веселое и Спорное на Северском направлении. До этого ситуацию на Северском направлении можно было назвать «законсервированной», активных боевых действий здесь давно не велось.Что интересно, украинский генеральный штаб о наступательных действиях российских войск на Северском направлении ничего не сообщает. В вечерней сводке утверждается, что обстановка на Северском направлении – без особых изменений.Ранее западные военные эксперты предупреждали о высокой вероятности начала российского наступления осенью 2023 года. Сейчас российская армия наступает на Купянском и Краснолиманском направлениях. Не исключено, что она предпримет наступательные действия и на ряде других направлений, где нет сильных украинских резервов. Три дня назад, к примеру, Минобороны РФ сообщал о взятии опорного пункта ВСУ на Северском направлении.Пока подробной информации о том, как именно смещается линия фронта в районе Спорного и Веселого нет. Но, вероятно, российские войска постепенно пытаются продвигаться в сторону Северска.Не лучшим образом складывается ситуация для противника и в районе Макеевки (Луганская Народная Республика). Здесь российские войска постепенно движутся в сторону реки Оскол и населенного пункта Боровая, уничтожая или принуждая отступать действующие на данном участке фронта украинские формирования.