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Американская пресса пишет о якобы начавшейся переброске артиллерийских систем КНДР в Россию

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Американская пресса пишет о якобы начавшейся переброске артиллерийских систем КНДР в Россию

В западной прессе появилась информация о якобы начавшейся переброске в Россию артиллерийских систем КНДР. По мнению американских и южнокорейских экспертов, поставки являются прямым следствием визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ и проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.


Как сообщает американская телекомпания CBS News со ссылкой на неназванные источники в правительстве США, в настоящее время неясно, являются ли эти поставки частью новой, долгосрочной программы или вооружения перебрасываются в рамках ограниченной партии.

По данным, предоставленным американской прессе одним из высокопоставленных южнокорейских чиновников, Сеул обеспокоен тем, что в обмен на поставки артиллерии Ким Чен Ын может приобрести у России технологии, необходимые для постройки атомных подводных лодок и более совершенных спутников и ракет. По словам этого же чиновника, углубление отношений между Россией и Северной Кореей может привести к тому, что Пхеньян обретет способность угрожать не только Японии и Южной Корее, но и другим странам.

На вооружении армии Северной Кореи имеются тысячи единиц артиллерии, зенитных орудий, танков и боевых машин пехоты, что делает ее одной из самых грозных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В частности, среди прочего, КНДР располагает значительным количеством РСЗО KN-09, оснащенных восемью 300 мм ракетами с инерциальным и спутниковым наведением, дальность полета которых составляет около 200 километров. Кроме того, у Северной Кореи есть в наличии огромное количество артиллерийских боеприпасов, которые могут использоваться и российскими артиллерийскими системами.

Российская Федерация не подтверждает информацию западных СМИ о том, что КНДР поставляет или собирается поставлять нашей стране артиллерийские системы или иное вооружение и боеприпасы.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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28 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:24
    +14
    Американская пресса пишет о якобы начавшейся переброске артиллерийских систем КНДР в Россию
    . Что сказать... не их собачачье дело! Вот и все.
    1. Stoler
      Stoler Сегодня, 20:29
      -9
      Что сказать... если это так ,то нам .... Вот и все.Слезай приехали:(
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:39
        +1
        С чего слезать, зачем?
        В данный момент поставки со стороны вполне допустимы, хотя надёжнее делать все самим.
        В общем, всего лиш варианты, не более того.
      2. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 21:03
        +2
        А чего слезать то?
        Наоборот, надо как можно больше стран включать в коалицию против НАТО.
        Пока многие боятся нам помогать в открытую, но чем больше будет коалиция, тем решительнее будут противники гегемонии запада.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:40
      +1
      "О якобы" это типа "highly likely" (хайли лайкли)...??? Да не пошли бы они подальше со своим "хайли" и ещё дальше со свом "лайкли"... Когда мы с фактами в руках в ООН, что-то доказываем, наши заявления просто игнорируют... Так давайте поступать так же... Нечего оправдываться перед врагами... Мы никогда не станем для них белыми и пушистыми и нас они всегда будут рассматривать как угрозу своему существованию... Впрочем, Россия всегда являлась, является и будет являться для них самой настоящей угрозой, что мы в своей истории не раз им доказывали... Пусть ненавидят, но боятся...
      Да наплевать нам на Союз Европы,
      Да и на Штаты тоже наплевать...
      Не нужно нам, ребята, мучить ЖО@ПУ,
      Мы не научим их, нас понимать…
      Нас никогда они не признавали,
      То угрожали, то нападали
      И лишь в ответку получив «люлeй»,
      К нам становились чуточку добрей…
      Так может вспомнить предков наших силу,
      Что помогала зло нам побеждать,
      И пусть боятся, как когда-то было,
      Раз перестали просто понимать...
  2. Insait
    Insait Сегодня, 20:27
    +9
    А почему бы и нет амерсы ? Вы значит накачиваете усраину вооружением из 50 стран и наемниками в том числе ...
    А северокорейцы кстате рвутся в бой ,а они очень хорошие воины мотивированные Спасибо Ын и помнят ,как русские им помогали в борьбе с вами ..
    Настало время отдать долг ! Спасибо северокорейцы ..Работаем !
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:01
      +2
      Дело не только в долге. Чучхейцам - крайне необходим боевой опыт, а заодно проверить свою технику в реальных условиях. Ибо если она себя хорошо покажет - их ставки резко вырастут в торговле оружием, но главное - на переговорах с южным соседом и США... Ну - плюс конечно помощь КНДР явно будет не бесплатной, а им каждая копеечка в жилу пойдёт. А уж если наши расплатятся жратвой, ГСМ и удобрениями... Чего у нас навалом, а им - без них очень тяжко.
  3. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 20:28
    -13
    Если это правда,то это позор.Крошечная КНДР,Карл!,поставляет оружие второй армии мира!)
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 20:40
      +1
      А позор то в чем? Поставки оружия из Кореи, вообще никак не говорят о том, что у России плохо с оружием и боеприпасами. Россия может себе это позволить, вот и всё.
      1. mixail sherbakov
        mixail sherbakov Сегодня, 20:46
        -3
        А,помню,"зачем производить,все купим"...Ничего плохого,что Россия не в состоянии обеспечить свою армию не самыми сложными в технологическом плане вооружениями,вы не видите?
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 21:10
        -1
        Позор в грамотности написавшего! laughing Точнее, в её отсутствии!
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 20:45
      +5
      Я лично ничего стыдного и позорного не вижу. Во время ВОВ нам, к примеру, помогала бедная и в какой-то степени отсталая Монголия. Мы и без КНДР победим, просто с этой помощью победа, я надеюсь, будет достигнута немного раньше, соответственно и потерь наших парней будет меньше.
      А пиндocы и прочая шушера пусть бьются в истерике. Достали они уже своими двойными стандартами.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 20:59
        0
        Цитата: Тополь
        Я лично ничего стыдного и позорного не вижу. Во время ВОВ нам, к примеру, помогала бедная и в какой-то степени отсталая Монголия. Мы и без КНДР победим, просто с этой помощью победа, я надеюсь, будет достигнута немного раньше, соответственно и потерь наших парней будет меньше.
        А пиндocы и прочая шушера пусть бьются в истерике. Достали они уже своими двойными стандартами.

        Э-э-эХ ! Закончить бы на Украине, да восстановить полноценные дружеские отношения с Кубой БЫ !
    3. 2я19
      2я19 Сегодня, 20:54
      +2
      Михаил, в чем позор? Мы воюем с половиной мира, причём с самой развитой, циничной и опытной половиной. Ядерку не применяем, потому что это земля наших правнуков. Есть возможность получить БК много и сразу в обмен на вчерашнии технологии, продовольствие и деньги, почему нет? Потому что Россия должна победить полмира в одиночку? Когда до Вас уже дойдёт, что ххххоххляндия это только площадка, а хххохххлллы лишь сало.
      1. mixail sherbakov
        mixail sherbakov Сегодня, 21:02
        -2
        Т.е воюем с половиной мира вчерашними технологиями?А где современные?И одновременно поставляем циничной и опытной половине нефть,уран,титан,зерно и прочее.Ну,ну.
    4. d4.fokin
      d4.fokin Сегодня, 20:58
      +1
      Позор твоим хозяевам, которые всей бандой не могут одолеть одну Россию.
    5. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:08
      +1
      А когда типа великие США приобретают скажем лицензии на немецкие танковые пушки, или покупают британские Харриеры - это не позор? А когда на английских РПКН стоят американские ракеты? И тд и тд? Только мы обязаны абсолютно всё до последнего винтика производить исключительно сами? Всех остальных это не касается?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:28
    +1
    Странные какие-то американцы, ну поставит КНДР в Россию 100500 снарядов всех калибров ,что они сделают - соберут СБ ООН.Так там у нас Ненбензя за словом в карман не лезет,садит на задницу ровно,всех подряд..
    1. Insait
      Insait Сегодня, 20:39
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Странные какие-то американцы, ну поставит КНДР в Россию 100500 снарядов всех калибров ,что они сделают - соберут СБ ООН.Так там у нас Ненбензя за словом в карман не лезет,садит на задницу ровно,всех подряд..

      Им страшно Андрей ! Их гегемония рушится на глазах у всего мира .
      Зря они так англосаксы на СССР и потом на Россию хохотали и издевались в наглую ..
      В послений раз в декабре 2021 года на наши мирные предложения и попытку договорится ..
      Сейчас вон отказываются продлять договор о запрете ядерных испытаний ..
      Ну будет им сюрприз !
  5. Alexej
    Alexej Сегодня, 20:28
    +11
    Так стыдно всегда перед северными корейцами за российский истеблишмент, за поддержку санкций и прочего, а они в ответ все равно идут на встречу, что становиться стыдно в двойне. recourse
    1. Insait
      Insait Сегодня, 20:42
      +2
      Цитата: Alexej
      Так стыдно всегда перед северными корейцами за российский истеблишмент, за поддержку санкций и прочего, а они в ответ все равно идут на встречу, что становиться стыдно в двойне. recourse

      Да понимают они наше положение и особнно сколько у нас было и сейчас есть внутренних врагов ,пятая колонна ..Самые опасные ,это те ,кто затихли (спящие ) во власти и ВПК И ЖДУТ падлы ,гадя втихую !
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 20:47
      +1
      ак стыдно всегда перед северными корейцами

      Чему стыдиться-то? Они жили, живут и будут жить за наш счет. И обязаны хоть изредка возвращать долги.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:45
    +1
    КНР и Россия шикарно провели партию в СБ ООН с санкциями против КНДР .Недаром Сергей Викторович проходя мимо ,на вопрос журналюги : А как соблюдение санкций против КНДР? Ответил: Обращайтесь в СБ ООН!!!Если это правда,не плохо по ВСУ и НАТО испытать и подтвердить ТТХ что навоял Северокорейский Гений. goodПротив врагов всё средства хороши.Да прежде чем испытывать стыд ,ознакомьтесь сколько дыр в этих санкциях,всё в свободном доступе.КНР иероглифами посылала всех проверяющих.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:55
    -1
    Ещё бы снимки со спутников.
    Не тяните пожалуйста.
  8. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 20:59
    0
    Я вот не пойму, ну обеспокоена ЮКорея чем то в отношении РФ. Как вопрос должен решаться? Приди поговори, что то предложи, чего то пообещай. Нет?! Давай, до свиданья!
  9. Сидр_Петрович
    Сидр_Петрович Сегодня, 21:00
    +1
    А вообще если так задуматься почему Северную Корею считают изгоем? Только из-за того что не прогнулась под США.
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 21:01
    -1
    Ждём 15 февраля - может быть что то скажет Президент РФ , а может и не скажет.
  11. guest
    guest Сегодня, 21:10
    0
    В частности, среди прочего, КНДР располагает значительным количеством РСЗО KN-09, оснащенных восемью 300 мм ракетами с инерциальным и спутниковым наведением, дальность полета которых составляет около 200 километров.

    Вот это как раз то, что нам надо.