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Россия запросила созыв заседания Совбеза ООН из-за поставок Западом вооружений Украине

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Россия запросила созыв заседания Совбеза ООН из-за поставок Западом вооружений Украине

Российская Федерация просит 13 октября 2023 года провести заседание Совета Безопасности ООН по теме передачи западными странами оружия и военной техники Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН и СБ ООН Дмитрий Полянский.


По утверждению дипломата, ранее запрос на проведение заседания из-за удара по селу Гроза поступил с украинской стороны. 9 октября Совбез ООН должен собраться, чтобы провести заседание из-за ракетного удара по населенному пункту в Харьковской области. Понятно, что на этом заседании покровительствующие Украине западные страны будут раскручивать версию о мнимой причастности РФ к этому удару.

Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) в пятницу, 13 октября

- написал Дмитрий Полянский.

Позиция России заключается в том, что поставки вооружений и военной техники Украине способствуют только дальнейшей эскалации вооруженного конфликта, и ни в коем случае не приближают мирное урегулирование сложившейся ситуации. Однако западные страны продолжают осуществлять поставки вооружений, тем самым способствуя дальнейшему разжиганию конфликта, продолжению боевых действий и росту человеческих потерь и разрушений.

Ранее Россия предупреждала, что любое западное вооружение, попадающее на территорию Украины, становится легитимной целью для нанесения ударов Вооруженными силами Российской Федерации.
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14 комментариев
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 20:22
    0
    Лучше бы всех этих дармоедов на фронт бы отправили. Только и умеют бесполезные заседания устраивать
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:48
      0
      Совбеза ООН, Совбеза ООН... Послать б, чтоб на хрен пошёл он!!!
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:57
      0
      Интересно, а обращались ли США в СБ ООН из за поставок оружия во Вьетнам из СССР? Есть специалисты в этом вопросе?
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 21:12
        0
        Устав ООН разрешает поставку вооружений в страну, которая подверглась нападению, при этом страна(ы), поставляющие вооружение сохраняют свой нейтральный статус и участниками конфликта не становятся. Это очень устраивало и СССР и США во время Холодной войны. Собственно во Вьетнаме именно поэтому США не могли ничего предъявить СССР в ООН. Сейчас этот пункт устава Запад использует против нас - СВО начала именно Россия и Украина юридически подверглась нападения.

        Поэтому нейтральные и дружественные России страны и не высказываются против поставок Западом оружия как нарушающие устав ООН (т.к. они его не нарушают), а говорят о росте числа жертв от продолжения конфликта.
    3. Napayz
      Napayz Сегодня, 21:01
      0

      (Текст комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.)
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:26
    +2
    Россия запросила созыв заседания Совбеза ООН из-за поставок Западом вооружений Украине
    . И что? Да ничего не изменится... пустая говорильня, не более того.
  3. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 20:30
    +2
    Ох Сталин в гробу переворачивается
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 20:40
      +1
      Цитата: Брат Географ
      Ох Сталин в гробу переворачивается

      А Лаврентий Павлович?
    2. mixail sherbakov
      mixail sherbakov Сегодня, 20:49
      -1
      Он не переворачивается,а крутится постоянно,упокой Господи его душу.Все прос..ли...
  4. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 20:33
    0
    И?Если вспомнить,то в начале Запад осторожно говорил о поставках касок и патронов.Прокатило.Пошли снаряды и потяжелее вооружение.Опять утерлись,кроме вялых угроз не последовало ничего.Разошлись по полной,пошли Хаймарсы,танки,БМП,кассетные боеприпасы.В ответ черчение красных линий и никаких внятных движений.Чего теперь ноете?
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 20:34
    +6
    запрос на проведение заседания из-за удара по селу Гроза поступил с украинской стороны.
    А по поводу ударов по приграничным селам РФ никто СБ не тревожит?
    1. mixail sherbakov
      mixail sherbakov Сегодня, 20:50
      0
      Зачем?Все идет по плану,сказал Солнцеликий.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:39
    +3
    Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) в пятницу, 13 октября

    Когда уже вместо англицизма чиновники от России будут выражать свои мысли на русском языке?
    Мы традиционно не даём западникам трактовать любые события на свой лад
    Это гораздо понятнее российским гражданам, от имени которых и действуют эти чиновники...
  7. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 20:53
    0
    Ранее Россия предупреждала, что любое западное вооружение, попадающее на территорию Украины, становится легитимной целью для нанесения ударов Вооруженными силами Российской Федерации.

    Вот это новость из разряда "Молния"!
    А что может быть иначе, и не всё так однозначно?
    Нас к чему-то готовят?
    Кто-нибудь объяснит, что происходит?