Россия запросила созыв заседания Совбеза ООН из-за поставок Западом вооружений Украине

Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) в пятницу, 13 октября

Российская Федерация просит 13 октября 2023 года провести заседание Совета Безопасности ООН по теме передачи западными странами оружия и военной техники Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН и СБ ООН Дмитрий Полянский.По утверждению дипломата, ранее запрос на проведение заседания из-за удара по селу Гроза поступил с украинской стороны. 9 октября Совбез ООН должен собраться, чтобы провести заседание из-за ракетного удара по населенному пункту в Харьковской области. Понятно, что на этом заседании покровительствующие Украине западные страны будут раскручивать версию о мнимой причастности РФ к этому удару.- написал Дмитрий Полянский.Позиция России заключается в том, что поставки вооружений и военной техники Украине способствуют только дальнейшей эскалации вооруженного конфликта, и ни в коем случае не приближают мирное урегулирование сложившейся ситуации. Однако западные страны продолжают осуществлять поставки вооружений, тем самым способствуя дальнейшему разжиганию конфликта, продолжению боевых действий и росту человеческих потерь и разрушений.Ранее Россия предупреждала, что любое западное вооружение, попадающее на территорию Украины, становится легитимной целью для нанесения ударов Вооруженными силами Российской Федерации.