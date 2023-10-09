Пути развития и модернизации зенитной установки ЗУ-23-2

ЗУ-23-2 на бронетранспортере БТР-Д. Фото Минобороны РФ
В 1960 г. на вооружение советской армии поступила буксируемая спаренная зенитная установка ЗУ-23-2. Она предназначалась для борьбы с низколетящими целями, и на момент своего появления справлялась с такими задачами. Дальнейшее развитие авиации снизило эффективность «зушки», но армии до сих пор не торопятся отказываться от нее. Более того, используя современные решения и компоненты, эту установку можно модернизировать и вновь сделать эффективным оружием.
Базовая конструкция
Изделие ЗУ-23-2 представляет собой буксируемую зенитную установку для войсковой ПВО. Установка массой менее 1 т транспортируется по дорогам и бездорожью при помощи тягача или с размещением на подходящем шасси. Перед боевым дежурством и стрельбой требуется развертывание, не занимающее много времени. Расчет установки – 5 чел.
Установка построена на лафете с колесным ходом. Его нижняя часть выполнена в виде платформы с опускаемыми на грунт опорами; колеса при этом поднимаются. На ней смонтирована вращающаяся платформа-станок с качающейся установкой орудий, ящиками боекомплекта, местами стрелков и т.д. Конструкция лафета предусматривает круговую горизонтальную наводку и углы возвышения от -10° до +90°.
Зенитная установка с дополнительным бронированием на автомобиле "Урал". Фото Минобороны РФ
ЗУ-23-2 оснащена двумя автоматическими пушками 2А14 калибра 23 мм. Они имеют нарезной ствол длиной 87 клб и автоматику на основе отвода газов с запиранием клиновым затвором. Скорострельность – 1 тыс. выстр./мин. на ствол. Начальная скорость снаряда – не менее 950 м/с, в зависимости от типа боеприпаса. Обеспечивается эффективная дальность огня 2,5 км и досягаемость по высоте 2 км.
Орудия используют выстрел 23х152 мм. Подача боеприпасов осуществляется лентами с двух сторон. В нашей стране и за рубежом разработана достаточно широкая номенклатура 23-мм снарядов разного назначения с отличающимися характеристиками.
Для наведения орудий наводчик использует артиллерийский прицел ЗАП-23. Непосредственное управление наводкой осуществляется при помощи маховиков. Обеспечены высокие скорости наведения, благодаря чему ЗУ-23-2 может сопровождать и атаковать воздушные объекты со скоростью до 300-400 м/с.
Установка ЗУ-23/30М1-4 с современной системой управления. Фото ПЭМЗ
Вопросы мобильности
ЗУ-23-2 в базовой комплектации является буксируемой и нуждается в тягаче. Кроме того, перед началом стрельбы требуется развертывание на позиции. Все это в некоторой мере затрудняет эксплуатацию и боевое применение. Однако избавиться от таких ограничений несложно.
Небольшие габариты и масса позволяют размещать «зушку» на различных самоходных шасси. В качестве последнего может использоваться практически любой подходящий грузовик. Также ЗУ-23-2 ставились и ставятся на транспортеры МТ-ЛБ, БТР-Д и т.д. За счет такого размещения резко улучшается подвижность и мобильность установки, а также появляется возможность держать установку в боеготовом положении, не тратя время на развертывание.
Возможны и радикальные решения. Так, на форуме «Армия-2023» концерн «Кизлярский электромеханический завод» показал прототип самоходной установки на основе броневика «Тайфун-ВДВ» и ЗУ-23-2. Последнюю перестроили в полноценный дистанционно управляемый боевой модуль и разместили на погоне машины без возможности снятия и использования в исходном буксируемом виде.
ЗУ-23/30М1-4 с оптико-электронным прицелом и ПЗРК. Фото Vitalykuzmin.net
Средства управления
Ряд недостатков ЗУ-23-2, с современной точки зрения, связан с морально устаревшими прицельными устройствами и средствами наведения. Штатный прицел может использоваться только в светлое время суток, а также возлагает основную часть расчетов на наводчика. В свою очередь, ручные приводы наведения увеличивают нагрузку на человека и уменьшают время его эффективной работы.
Современные технологии позволяют решить обе проблемы. Так, в последние десятилетия в нашей стране создан целый ряд проектов модернизации ЗУ-23-2, предусматривающих внедрение электронных систем управления. Все они строятся по общим принципам, но предлагаются и новые решения.
В таких проектах обновления «зушки» штатный прицел заменяется полноценной оптико-электронной станцией с дневным, ночным и лазерным дальномерным каналами. Такие прицельные устройства сопрягаются с цифровыми СУО, включающими баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели, монитор для выдачи видеосигнала и данных и т.д. Ряд проектов предусматривает возможность получения целеуказания со стороны для немедленной стрельбы по цели.
Автоматизированная установка ЗУ-23АЭ (на переднем плане). Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Ручные приводы заменяются электрическими системами с дистанционным управлением. Благодаря этому вместо маховиков на месте оператора появляются более удобные и эргономичные органы управления, а также появляется возможность автоматизации наводки. Кроме того, теперь лафет с артиллерийской частью и рабочее место оператора-наводчика могут быть разнесены.
Развитие вооружений
Пара 23-мм пушек с суммарной скорострельностью 2 тыс. выстр./мин. является серьезным огневым средством. Как показывает практика, такие орудия и сейчас способны бороться с широким кругом воздушных и наземных целей, включая защищенные. При этом имеются способы дополнительного повышения огневой мощи и общей боевой эффективности, в т.ч. с получением новых функций.
Традиционным способом улучшения огневых характеристик ЗУ-23-2 в последние десятилетия была разработка новых боеприпасов. Для выстрела 23х152 мм создавались снаряды разного назначения с повышенными характеристиками, причем основная масса таких проектов появлялась за рубежом. По всей видимости, потенциал 23-мм снарядов еще не исчерпан, и могут быть созданы новые осколочные, бронебойные и т.п. боеприпасы с более высокими характеристиками.
Броневик "Тайфун-ВДВ" с ДУБМ на основе ЗУ-23-2. Фото "Концерн КЭМЗ"
На огневые характеристики «зушки» может существенно повлиять снаряд с программируемым взрывателем. С его помощью установка сможет эффективнее атаковать любые «мягкие» наземные и воздушные цели. Особый интерес такой боеприпас представляет в контексте борьбы с БПЛА. Возможность создать облако осколков в конкретной точке пространства резко повысит вероятность поражения малоразмерной и/или маневрирующей цели. В последние годы отечественная оборонная промышленность неоднократно сообщала о разработке программируемых взрывателей, в т.ч. для 23-мм выстрелов.
В ряде отечественных и иностранных проектов модернизации артиллерийскую часть ЗУ-23-2 дополняли ракетной. В таком случае на лафете появлялась дополнительная пусковая установка под ракеты переносных ЗРК. Применение ракет обеспечивалось модернизированной СУО с соответствующими приборами. Наличие ПЗРК значительно повышает дальность и высоту поражения целей.
Потенциал для модернизации
Зенитная установка ЗУ-23-2, созданная более 60 лет назад, все еще представляет интерес с точки зрения дальнейшего развития и модернизации. Пара 23-мм орудий обладает достаточно высокими тактико-техническими характеристиками, которые можно использовать и сейчас. При этом над современным полем боя появились новые цели для них – малые и средние БПЛА, входящие в зону поражения.
Самоходка ЗАК-23Э с орудиями 2А14. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Прочие элементы ЗУ-23-2 не всегда соответствуют современным требованиям. Поэтому основная масса проектов обновления «зушки» предусматривает замену тех или иных компонентов и внедрение новых систем, но при сохранении орудий, элементов лафета и т.д. Чаще всего речь идет о замене штатного прицела электроникой и полноценной СУО, улучшении эргономики и т.д.
Потенциал орудий 2А14 можно использовать и иным образом. Так, на «Армии-2023» впервые показали зенитную самоходку ЗАК-23Э. Она получила оригинальный боевой модуль с парой 23-мм пушек. Для оптимизации компоновки, их поместили в отдельных кожухах на бортах модуля, а систему боепитания с лентами расположили между ними.
Таким образом, легендарная «зушка», несмотря на солидный возраст, сохраняет свое место в войсках и используется для решения разных огневых задач. Параллельно промышленность предлагает разные варианты ее модернизации для получения новых возможностей и повышения основных характеристик. Очевидно, что процесс обновления исходной конструкции или создания новых изделий на ее базе будет продолжаться, и ЗУ-23-2 сможет оставаться в строю еще долгое время.