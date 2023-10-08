Крылатые ракеты: полет в закат

Специальная военная операция, которая уверенно движется к своей второй годовщине, показала то, что не смогли показать многие конфликты прошедшего времени, а именно, что будет, когда в противостоянии сойдутся две примерно равных армии.
Давайте оставим на время все эти ранги-рейтинги, толку от них никакого, и вторая армия мира ну никак не могла упереться лбом в двадцать вторую. Понятно, что за армию Украины сражается намного больше скрытых и не очень союзников, чем за нашу, но тем не менее.
Данная статья фактически является продолжением той, в которой говорилось о стратегических бомбардировщиках и о том, что этот вид вооружений становится откровенно устаревшим и бесполезным, и кроме парадной показухи и обработки территорий в случае конфликта со странами третьего и четвертого миров, толку от них не предвидится.
А что крылатые ракеты? А это основное (помимо бомб) оружие стратегической авиации, какую из трех стран-обладателей стратегической авиацией не возьми. И с ними все не так однозначно, как с бомбардировщиками, но тем не менее, есть о чем поговорить.
В историю мы почти не пойдем. Все и так знают, что первой серийной и воевавшей ракетой была германская V-1 и с времен Второй Мировой войны крылатая ракета прошла путь от самолета-снаряда до того, что она представляет собой сейчас.
У нас первая крылатая ракета появилась трудами Сергея Павловича Королева и Валентина Петровича Глушко еще в 1939 году.
Это была ракета К-212, которая при помощи 30 кг топлива могла перенести 30 кг взрывчатки на расстояние до 80 км. Для января 1939 года – более чем прекрасные показатели.
И с того времени у нас как-то с ракетами вообще все неплохо обстоит, задел был сделан что надо нашими великими предками.
И начиная с 1939 года по настоящее время крылатые ракеты проделали приличный эволюционный путь развития, став в конце прошлого века просто олицетворением ядерного Апокалипсиса.
Но технический прогресс не стоял на месте и сегодня крылатые ракеты (не все) уже не занимают первых мест в рейтингах. Почему? Причин очень много.
Для начала надо вообще посмотреть на крылатую ракету и ее достоинства и недостатки, многое сразу проясняется.
Достоинства
1. Главное достоинство КР – это возможность задавать произвольный курс ракеты, в том числе извилистую траекторию, как в горизонтали, так и по вертикали, что создаёт трудности для ПРО противника.
2. Малая высотность. Сегодня КР могут двигаться на умопомрачительных высотах от 10 метров, да еще и с огибанием рельефа, что затрудняет обнаружение ракеты радиолокационными средствами. Но: затрудняет, а не полностью прячем ракеты от взора радаров. Тут потом надо будет пояснять.
3. Современные КР стали высокоточным оружием. Цифровые карты в мозгах управляющих компьютеров и навигация по спутниковым сигналам позволяют поражать цели действительно очень точно.
4. Беспилотность, которая влияет на размеры, что приводит к уменьшению заметности.
5. Однократность применения дает возможность не предъявлять жестких требований к ресурсу всех систем, от двигателя до блоков управления.
Недостатки
1. Главный недостаток современных КР - это откровенно небольшие скорости. Вообще подавляющее большинство КР летают на дозвуковых скоростях, что значительно облегчает их обнаружение и уничтожение.
2. Крылатая ракета – это весьма дорогостоящее оружие (см. п 3 выше) по сравнению с другими средствами уничтожения.
3. Небольшая мощность неядерного заряда.
И еще один огромный недостаток крылатых ракет – это увеличившиеся возможности современных ЗРК. И если в конце прошлого века маневрирование на небольшой высоте вызывало почти панических страх у тех, к кому летели крылатые ракеты, то сегодня это дело насквозь житейское.
Да, когда КР появились в постоянном обиходе, с ними было очень тяжело бороться. ЗРК «Куб», который стоял на вооружении многих стран мира, был весьма неплох в плане работы по самолетам, а вот против КР был несостоятелен совершенно. Слишком небольшие цели со слишком большой скоростью на очень малой высоте.
Все изменилось в один момент, когда появился «Бук». И начали появляться аналогичные комплексы в других странах. И если «Бук-М1» и «Бук-М2» еще как-то уважали крылатые ракеты и другие малозаметные и скоростные цели, то вот «Бук-М3» смотрится этаким беспредельщиком, без малейшего уважения к заслуженным товарищам и господам.
Воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 5 м до 35 км – «Бук» действительно очень серьезный комплекс. Абсолютно нивелирующий умение КР летать на малых высотах за счет своей РЛС. Если посмотреть на фото старых ЗРК, то понятно, что их РЛС работали даже не в горизонт, а снизу вверх. Ну, конечно, если не завезти РЛС на какую-нибудь возвышенность, где, правда, она сама была бы неплохой мишенью.
Впрочем, современный противорадиолокационным ракетам тоже не надо всматриваться в ландшафт, отыскивая цель. Они идут на сигнал радара.
Но возвращаясь к тому же «Буку», стоит отметить весьма интересный подход к увеличению угла и дальности обзора РЛС. Сегодня не надо искать возвышенность и тащить туда машину с радаром. Достаточно просто поднять излучатели и антенны на необходимую высоту.
А ведь кроме «Бука» существует довольно приличное количество ЗРК от С-300 до NASAMS. И все они такие… пробивные.
А что у нас с ракетами? Да все намного лучше, чем у американцев. Порой даже задумываешься, на что они рассчитывают.
Ведь если не брать в расчет все раритеты из прошлого века, которые еще валяются у них на складах, то все смотрится не так роскошно.
RGM/UGM-109E Tactical Tomahawk
Старый и недобрый «Топор», который составляет основу морской ударной мощи США с 1983 года. Летит минимум на 1600 км, по некоторым данным до 2400 км со скоростью до 880 км/ч. Несет БЧ весом 340 кг либо проникающего типа, либо осколочно-фугасного.
AGM-158B JASSM-ER
Основное оружие воздушного базирования. AGM-158B JASSM встал на вооружение в 1986 году, а вот AGM-158B JASSM-ER – в 2010-м. Таскать ракету могут абсолютно все ударные самолеты США, от F-16C/D до В-52. Исключение составляет этот, который F-22 «Раптор». Но он вообще ни туда, ни с крылатой ракетой. Летит AGM-158B JASSM-ER на 980 км со скоростью до 1 000 км/ч и несет БЧ весом в 450 кг, из которых 109 кг взрывчатки.
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун»
Но это уже классика жанра противокорабельных ракет. Летит на дальность до 280 км со скоростью до 1 000 км/ч.
Если смотреть по ТТХ, то ничего особенного из себя американские крылатые ракеты не представляют. Конечно, они очень точные, насчет надежности – спорно, в Сирии до сих пор обломки «Топоров» на металл сдают, но главное – они все выпущены такими сериями (от 2 000 штук), что их можно запускать, как по Югославии при необходимости, огромными стаями, рассчитывая, что хоть что-то, да прилетит куда надо.
Посмотрим на союзников?
Storm Shadow/SCALP-EG, британско/французское изделие
Уже апробированное в условиях СВО и показавшее себя весьма неплохо в плане точности и одновременно не очень хорошо в плане перехватываемости. Летит со скоростью около 1000 км/ч на расстояние до 550 км, несет боеголовку 450 кг весом.
TAURUS KEPD 350/150. Германия
Мы уже писали об этой ракете, очень серьезное оружие. И даже радует, что немцы не дали эти ракеты Киеву, проверять перехватываемость было бы не очень приятным делом. Летит со скоростью около 1000 км/ч на расстояние 500 км. Боевая часть весом 481 кг тандемная, 45 кг кумулятивного заряда и 56 кг фугасного в случае стандартного бетонобойного. Есть кассетная БЧ.
Что видится сразу? Главное слабое место этих ракет – скорость. 800-1000 км/ч сегодня не актуальны. Этого мало, чтобы не быть перехваченными современными ракетами ПВО и ПРО. Да и как опять-таки показала СВО, самолеты с обычными ракетами «воздух-воздух» просто прекрасно перехватывают крылатые ракеты.
Конечно, работы по перспективным системам сверхзвукового и гиперзвукового характера ведутся и в США, и в Германии, и рано или поздно что-то из них да получится. Но это вопрос времени.
Что у нас?
У нас все намного интереснее и дать картинку просто необходимо, потому что есть что сравнивать. И начнем мы не в хронологическом порядке, потом станет ясно, почему.
Х-101
Такого на Западе нет даже близко. Летит на 5 500 км со скоростью 1 000 км/ч. БЧ весом 400 кг может быть фугасной, а может и не быть. Тогда это называется Х-102. Ракета довольно точная, КВО 7-10 метров. Может менять цель уже в полете и вообще, это самая дальнобойная современная российская крылатая ракета. По крайней мере, пока не будет открытых данных по Х-БД.
Х-55/Х-555
Х-55 – предыдущее поколение КР, но все еще стоит на вооружении и вполне себе применяется. Летит на дальность 2500 км (3500 у Х-55СМ) со скоростью 800 км/ч. БЧ весом 410 кг, позволяет использование спецзарядов.
Х-555 – модернизация. Ракета стала и длиннее, и толще, дальность полета упала до 2 000 км, скорость осталась в районе 800 км/ч. Ракета оснащена всеми современными системами наведения, что делает ее весьма опасным оружием.
3М-14 «Калибр»
С данными все очень противоречиво, обычно приводятся данные экспортных модификаций, поэтому отметим Скорость до 1 000 км/ч, дальность со слов политиков до 1400 км, вес БЧ 450 кг.
Х-22 «Буря»
Чудовище из советского прошлого, на вооружении официально с 1971 года. Точность у этой ракеты весьма и весьма относительное дело, но другие параметры (кроме огромных размеров) внушают трепет: дальность полета до 600 км со скоростью 5600 км/ч. Совсем немного не хватает до класса гиперзвуковых ракет. БЧ весом 1000 кг содержит 630 кг взрывчатки.
Х-32
Глобальная модернизация Х-32, уменьшен вес БЧ, увеличен запас топлива и более современный экономичный двигатель. В итоге дальность полета до 1000 км со скоростью до 5400 км/ч. Новая система наведения, которая позволяет попасть в цель, а не в район цели.
3М55 «Оникс»
Немного различается в авиационном и корабельном вариантах, но суть одна: дальность полета до 800 км со скоростью до 3000 км/ч. БЧ весом 300 кг.
Вот краткий список наших крылатых ракет. Ассортимент, как говорится, обязан внушать уважение. Но сейчас мы возьмем и разделим эти ракеты на две группы. Первая – это дозвуковые, вторая – сверхзвуковые.
Если взять сводки ВСУ, в которых они рассказывают о своих победах и разделить их на 6, то можно получить какое-то количество более-менее прямой и неискаженной информации. Из этой информации можно сделать вывод о том, что западные ЗРК, которые ВСУ получили от НАТО с задачей перехвата крылатых ракет справляются. Но с оговоркой: с перехватом дозвуковых КР. Сказки о перехвате «Искандеров» и «Кинжалов» мы просто пропустим мимо глаз, а вот объективных свидетельств поражения дозвуковых крылатых ракет более чем достаточно. Так что можно сказать, что для современного ЗРК типа того же «Патриота» или NASAMS перехват дозвуковой КР – нормальный процесс.
А вот что касается «Ониксов» и прочей сверхзвуковой бригады, то не раз сами высокодолжностные украинские военные говорили о том, что не в состоянии перехватить такие ракеты.
Парадокс, но косое чудовище Х-22 спустя 50 лет после своего появления – нерешаемая задача для современных ЗРК! Конечно, фактически ценность этой ракеты приближается к нулю, но у нас есть на вооружении сверхзвуковые КР, способные поразить цель, а не прилететь в район цели и там что-то разнести.
Сейчас становится понятно, о чем вообще идет речь. Дозвуковые крылатые ракеты – это не то оружие, которое будет эффективно работать в современном конфликте.
Если у сторон есть приличное ПВО.
Если нет – тут, конечно, без вариантов, можно долбить противника, пока не будет результата.
Но если у него есть, чем ответить… Все, ценность крылатой ракеты снижается до уровня дрона-шахеда. Но здесь стоит помнить о том, что стоимость крылатой ракеты не идет ни в какое сравнение с беспилотником, несущим до 10 кг взрывчатки.
Чем хороша ракета типа Х-101? Тем, что будучи выпущена где-нибудь в тихом уголке нашей планеты, вне зон покрытия радаров, а еще лучше – вне зоны видимости теплового следа со спутников, она будет трюхать со скоростью 800 км/ч, пока не подлетит туда, где находится ее цель. Ее может быть и обнаружат, а может и нет. В любом случае, шансы на прилет в район цели у Х-101, стартовавшей где-то в районе Новой Земли есть, и они несказанно большие, чем у такой же ракеты, выпущенной из района Крыма по Украине.
Вот запущенная по первому сценарию – это стратегическая ракета. По второму – тактическая. И сегодня дозвуковые КР все хуже и хуже подходят на роль тактической ракеты, поскольку у них появляется все больше и больше смертельных врагов, от самолета до ПЗРК. Даже ПЗРК стали столь совершенными, что позволяют успешно работать по крылатым ракетам, летящим на небольшой высоте. По крайней мере, российская «Игла» это делает запросто.
Что касается авиационных ракет «воздух-воздух», летящими на скорости 4-5М и запросто догоняющих любую дозвуковую КР и попадающими в двигатель – здесь все просто.
Завтра дозвуковые крылатые ракеты будут просто не нужны на любом театре военных действий, кроме разгрома каких-то бандформирований типа ИГИЛ. И встает вопрос о том, что должно их заменить.
Естественно, сегодня очень моден гиперзвук. Все его разрабатывают, и правильно делают. Хотя, по сути, любая тактическая баллистическая ракета – она уже гиперзвуковая, поскольку ее боеголовка падает на землю именно с гиперзвуковой скоростью. Но гиперзвуковые ракеты – это действительно оружие будущего, его еще надо доводить до кондиции не столько по качеству, сколько по цене, поскольку материалы все-таки дороговаты пока.
Но гиперзвук – это уже состоявшееся дело, и рано или поздно, эти ракеты станут чем-то вполне обыденным. Но это будет не сегодня и даже не завтра, чтобы там не говорили производители этого оружия.
Тактическая крылатая ракета на сверхзвуке, способная преодолеть любую систему ПВО – это задача дня сегодняшнего. И у нас, в отличие от запада, слава величайшим инженерам прошлого, Королеву, Глушко, Рязанскому, Келдышу, Пилюгину, Бармину, есть на что опереться в этом плане. Х-32 и «Ониксы» - это сложно решаемая задача для любого зенитного ракетного комплекса, все равно, где он был разработан. И этим надо пользоваться, умножая преимущества.
Да, сверхзвуковые КР не в состоянии пересечь океан и атаковать цели на территории США. Но их запросто можно доставить ближе подводной лодкой и таким образом атаковать. Это вполне реальный вариант.
Здесь даже экономический аспект присутствует, и каждый его решает по-своему. Американцы, например, переоборудовали под КР свои подводные лодки типа «Огайо», и вместо 24 «Трайдентов» каждая лодка начала брать 154 «Томагавка». 22 из 24 ракетных шахт переоборудовали под размещение в каждой 7 «Томагавков» Серьезный залп, не так ли?
Что у нас? У нас лодки проекта 949АМ «Антей» берут 72 крылатых ракеты. «Ясень-М» - 32 ракеты. Немного? И вот здесь встает в полный рост вопрос долетаемости. 154 «Томагавка» - это очень много. Такую тучу отразить проблемно, но… «Топоры» можно сбивать многими имеющимися у нас ЗРК легко и непринужденно.
Насколько хорошо тот же израильский «Железный купол» на службе в США отразит удар «Ониксов» - это вопрос. «Буки», «Торы», С-300 – эти с «Томагавками» справятся, вопрос только в том, куда будет нанесен такой удар. Да, и самолеты у нас тоже есть. Но как будут перехватывать ракеты, которые сегодня американскими и европейскими ЗРК не перехватываются в принципе – повод задуматься.
Таким образом, дозвуковые крылатые ракеты, как и средство их доставки в лице бомбардировщика, окончательно потерявшего возможность скрытного выхода на ударную позицию – это вооружение вчерашнего дня, которому в будущем если и останется ниша, то весьма незначительная.
Будущее военных действий для развитых стран будет связано с использованием сверхзвуковых тактических крылатых ракет, а в перспективе – гиперзвуковых. И это прекрасно показала СВО, в которой столь яро расхваливаемые «Калибры» не показали ничего особенного, а вот «Ониксы» неожиданностью для ВСУ стали, и неожиданностью очень неприятной.
Впрочем, у военных ведомств могут быть и иные соображения на этот счет.