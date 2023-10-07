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Сглаживая термоконтрастные зоны, средство маскировки бронетехники «Накидка» позволяет дезориентировать натовские ПТУР

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Сглаживая термоконтрастные зоны, средство маскировки бронетехники «Накидка» позволяет дезориентировать натовские ПТУР

Российские средства маскировки совершенствуются. Разработчики таких средств усваивают уроки, которые преподносит спецоперация.


Одним из вариантов маскировки для бронетехники является покрытие «Накидка», о котором было немало написано в последние месяцы.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет о том, что средство маскировки «Накидка» в значительной степени снижает заметность танков и других боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. В тёмное время суток операторы беспилотников противника, оснащённых тепловизорами, с большим трудом могут (если вообще могут) определить наличие танка на местности в случае, если тот использует чехол «Накидку».

Мало того, это маскировочное покрытие уже неоднократно демонстрировало способность отклонять от танков противотанковые управляемые ракеты натовского производства, включая ПТУР Javelin. В пример приводятся такие случаи, которые фиксировались экипажами танков Т-90М. Это возможно вследствие того, что «Накидка» осуществляет сглаживание термоконтрастных зон, что дезориентирует ПТУР противника.

У «Накидки» несколько слоёв. Все они в целом позволяют снижать заметность бронетехники, в том числе в видимом диапазоне светового излучения.

Также сообщается, что при использовании дополнительно аэрозольной завесы, маскирующих дымов эффективность средства «Накидка» в отношении ПТУР значительно возрастает.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:13
    +3
    В тёмное время суток операторы беспилотников противника, оснащённых тепловизорами, с большим трудом могут (если вообще могут) определить наличие танка на местности в случае, если тот использует чехол «Накидку»
    Что от нее и требуется. Один умный человек сказал, что война является гигантским маскарадом. И он был прав.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:21
    -4
    Очень содержательно. В советское время была такая передача по ТВ " Кинопанорама", вёл её Э. Рязанов. Обсуждая как то уж не помню какой фильм, он сказал - "О чем это кино? Да ни о чем." Здесь тоже самое.))))
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: lukash66
      Обсуждая как то уж не помню какой фильм, он сказал - "О чем это кино? Да ни о чем."

      Это был не Эльдар Рязанов, а пародия на Кинопанораму (с 1:20):

      ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=EIPhUr8R_WU
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:35
    +1
    Сглаживая термоконтрастные зоны, средство маскировки бронетехники «Накидка» позволяет дезориентировать натовские ПТУР

    ПТУР не натовские не позволит дезориентировать?
    РИА Новости постепенно превращаются в рекламно-идеализирующее агентство.
    То, что РИА сообщало 15 лет назад сильно отличается от того, что в этом году в эфир и на полосы интернета выходит. Словно журналисты, выпускающие редакторы, авторы программ мельчают. А ведь глас государства должен быть громким, понятным и искренним. Что б верить в этот глас.