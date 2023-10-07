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Канадский политический обозреватель: вполне понятно, что НАТО использует украинцев как свой щит

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Канадский политический обозреватель: вполне понятно, что НАТО использует украинцев как свой щит

О том, что Украина по определению не может выиграть войну против России, даже при активной помощи со стороны всего коллективного Запада, заговорили даже в Канаде. Причиной таких пессимистичных в отношении Киева оценок явно стало не достигшее к настоящему моменту цели украинское контрнаступление. Напомним, что продолжается оно уже пятый месяц подряд, при этом с начала года российские войска взяли под своей контроль территории, по площади превышающие то, что удалось оккупировать украинской армии.


Оценки западных аналитиков в связи с этим становятся всё более трезвыми, что, безусловно, вызывает раздражение у представителей киевского режима. Однако зачастую эта "трезвость" сводится к призывом активизировать военные поставки Киеву.

Канадский политический обозреватель Ариана Гиц (Ariana Gic), директор Международного центра проблематики Украины, пишет о том, что западная политика в отношении Украины является аморальной. По словам Гиц, при дальнейшем использовании такой политики Украина просто обречена на уничтожение.

Гиц:

Вполне понятно, что Запад использует украинцев как свой личный щит – щит ЕС и НАТО. (…) Медленный систематический подход к ослаблению армии России – это медленный систематический подход к уничтожению Украины.

При этом посыл, судя по всему, не столько в том, чтобы вообще отказаться от военной помощи Украине, сколько в том, чтобы поставить Киеву всё и сразу.

Ранее у Гиц возник заочный конфликт с тогдашним пресс-секретарём Зеленского Юлией Мендель. Мендель заблокировала Гиц в соцсети, а Гиц обвинила пресс-секретаря украинского президента в том, что та отказывается отвечать на важные вопросы, касающиеся судьбы Украины.
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:32
    +3
    НАТО использует украинцев как свой щит —

    ***
    — Кто-то напал на НАТО? ...
    ***
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:36
      +2
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Кто-то напал на НАТО? ...
      ***

      Так НАТО создано, не для того чтобы защищаться, а для того чтобы нападать кодлой (ну такая же тактика как у шакалов)..
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 07:34
    0
    Ариана Гиц (Ariana Gic), директор Международного центра проблематики Украины, пишет о том, что западная политика в отношении Украины оружием является аморальной.

    Ну, что же, вода камень точит.
    Год назад про такие высказывания, да ещё и канадцев, и думать не приходилось.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:45
    +1
    Сначала, украинцев использовали в ЕС, как рабов. Украинцам это, понравилось. Теперь, их используют, как, гладиаторов. И это им- нравится.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:58
    +2
    Ранее у Гиц возник заочный конфликт с тогдашним пресс-секретарём Зеленского Юлией Мендель. Мендель заблокировала Гиц в соцсети, а Гиц обвинила пресс-секретаря украинского президента в том, что та отказывается отвечать на важные вопросы, касающиеся судьбы Украины.

    А ещё Гиц не умеет готовить борщ, не ест шпик, и у неё никогда не было нормального ..... с нормальным украинским мужчиной.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:07
    +1
    Их используют как "Резиноизделие |\| 3 , а потом выкинут.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    0
    Запад использует украинцев как свой личный щит – щит ЕС и НАТО. (…) Медленный систематический подход к ослаблению армии России – это медленный систематический подход к уничтожению Украины
    Вот и в Канаде кое кто начинает понимать зачем англосаксы спровоцировали этот конфликт. Вот только в Европе не понимают, что вслед за украинцами пойдет на убой сначала Восточная, а потом вынуждена будет и вся Европа.
  7. Стёпа
    Стёпа Сегодня, 08:24
    0
    Шит от кого? Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.