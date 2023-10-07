Канадский политический обозреватель: вполне понятно, что НАТО использует украинцев как свой щит

Вполне понятно, что Запад использует украинцев как свой личный щит – щит ЕС и НАТО. (…) Медленный систематический подход к ослаблению армии России – это медленный систематический подход к уничтожению Украины.

О том, что Украина по определению не может выиграть войну против России, даже при активной помощи со стороны всего коллективного Запада, заговорили даже в Канаде. Причиной таких пессимистичных в отношении Киева оценок явно стало не достигшее к настоящему моменту цели украинское контрнаступление. Напомним, что продолжается оно уже пятый месяц подряд, при этом с начала года российские войска взяли под своей контроль территории, по площади превышающие то, что удалось оккупировать украинской армии.Оценки западных аналитиков в связи с этим становятся всё более трезвыми, что, безусловно, вызывает раздражение у представителей киевского режима. Однако зачастую эта "трезвость" сводится к призывом активизировать военные поставки Киеву.Канадский политический обозреватель Ариана Гиц (Ariana Gic), директор Международного центра проблематики Украины, пишет о том, что западная политика в отношении Украины является аморальной. По словам Гиц, при дальнейшем использовании такой политики Украина просто обречена на уничтожение.Гиц:При этом посыл, судя по всему, не столько в том, чтобы вообще отказаться от военной помощи Украине, сколько в том, чтобы поставить Киеву всё и сразу.Ранее у Гиц возник заочный конфликт с тогдашним пресс-секретарём Зеленского Юлией Мендель. Мендель заблокировала Гиц в соцсети, а Гиц обвинила пресс-секретаря украинского президента в том, что та отказывается отвечать на важные вопросы, касающиеся судьбы Украины.