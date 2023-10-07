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Партия «Зелёные» у рядовых немцев всё больше ассоциируется с войной и разрушением национальной энергетики

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Партия «Зелёные» у рядовых немцев всё больше ассоциируется с войной и разрушением национальной энергетики

Одна из представительниц партии «Зелёные» - глава МИД ФРГ Бербок



В Германии начинают задаваться вопросом о том, а что всё-таки послужило причиной украинского вооружённого конфликта. От бездумного «Путин просто взял и напал на мирную независимую страну», многие немцы, включая политических экспертов, переходят к попыткам тщательно разобраться с первопричинами, как и с тем, почему вооружённый конфликт продолжается до сих пор.

Дело дошло до того, что в крупнейшей федеральной земле ФРГ на плакатах с изображениями политиков от партии «Зелёные» появились надписи «Поджигатели войны». При этом фиксируется рекордное за последние годы снижение уровня поддержки этой партии со стороны рядовых граждан ФРГ, причём даже в западных землях. В ряде земель бывшей ГДР у «Зелёных» нет и 3 процентов общественной поддержки. Многие граждане Германии начинают понимать (лучше поздно, чем никогда), что «Зелёные» работают в интересах Вашингтона, но точно не в интересах самой Германии.

Издание Financial Times пишет, что немцы всё больше ассоциируют именно партию «Зелёные» с происходящим в стране. А это и невиданные десятилетиями в Германии темпы роста цен, перенос производств в Соединённые Штаты, общее снижение уровня жизни, и всё это на фоне очередных призывов «зелёных» к продолжению оказания военной помощи Украине.

FT пишет, что участились случаи нападения на кандидатов от этой партии. В городе Ной-Ульм «зелёных» закидали камнями. Плакаты с предвыборной агитацией обливают красной краской. В нескольких городах Баварии кандидатов от партии «Зелёные» забросали яйцами и помидорами.

Британское издание:

У немецких граждан партия «Зелёные» всё больше ассоциируется с войной, с разрушением национальной системы энергетики. «Зелёные» превращаются в «мальчиков для битья» в Германии. Их обвиняют во многих проблемах ФРГ современности.
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11 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:09
    +4
    Они не зелёные , они больше голубые .
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:11
    +3
    От бездумного «Путин просто взял и напал на мирную независимую страну», многие немцы, включая политических экспертов, переходят к попыткам тщательно разобраться с первопричинами, как и с тем, почему вооружённый конфликт продолжается до сих пор.
    Немцы начали что-то подозревать?

    У немецких граждан партия «Зелёные» всё больше ассоциируется с войной, с разрушением национальной системы энергетики. «Зелёные» превращаются в «мальчиков для битья» в Германии. Их обвиняют во многих проблемах ФРГ современности.
    А на ветряках "зелёных" вешать будут? lol
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 08:48
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      А на ветряках "зелёных" вешать будут?

      Нет, будут набрасывать на вентилятор laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:13
    +2
    У немецких граждан партия «Зелёные» всё больше ассоциируется с войной, с разрушением национальной системы энергетики —

    ***
    — «Если я пообещала народу Украины, что "мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно", я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание народу Украины» ...
    Министр иностранных дел Германии фрау Анналена Бербок. Прага. 31.08.2022



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    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:58
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание народу Украины» ...

      Перевелись те немцы, которые ..."по сожженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты Группы Центр". За время американской оккупации из немцев сделали той-пуделей, которые не могут слова сказать наглой бабенке, которой место "киндер, кухен, кирк" (как и ее подруге фон дер Ляйн).
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:15
    +6
    У немецких граждан партия «Зелёные» всё больше ассоциируется с войной, с разрушением национальной системы энергетики.
    Немецкие "зеленые" оказались до банальности "коричневыми".
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 08:58
      0
      Более подходящее определение их цвета ассоциируется с цветом копромасс. Чем, по сути и содержанию они являются.
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:18
    +1
    Приятно читать.
    Не только у русских "беда от плановой экономики, но не от воров и предателей". Но и у немцев "беда от своей собственной энергетики".... Приятно то, что не вся мировая дурь досталась только нам. Немцы, понимаш, тоже...... laughing
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:36
      +1
      Цитата: иван2022
      Приятно то, что не вся мировая дурь досталась только нам. Немцы, понимаш, тоже......

      Им досталось её, всё-таки, больше, чем нам - третий раз за сто лет с Россией воевать собрались.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:26
    0
    Придя к власти, партия " зеленых" начала выполнять свой основной лозунг" защита прав животных" - " двуногих животных" .
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:39
    +2
    Многие граждане Германии начинают понимать (лучше поздно, чем никогда), что «Зелёные» работают в интересах Вашингтона

    Так любые зеленые, работают на Вашингтон, та же Greenpeace имеет финансирование от ЦРУ США и других американских структур.