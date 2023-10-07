Одна из представительниц партии «Зелёные» - глава МИД ФРГ Бербок

У немецких граждан партия «Зелёные» всё больше ассоциируется с войной, с разрушением национальной системы энергетики. «Зелёные» превращаются в «мальчиков для битья» в Германии. Их обвиняют во многих проблемах ФРГ современности.

В Германии начинают задаваться вопросом о том, а что всё-таки послужило причиной украинского вооружённого конфликта. От бездумного «Путин просто взял и напал на мирную независимую страну», многие немцы, включая политических экспертов, переходят к попыткам тщательно разобраться с первопричинами, как и с тем, почему вооружённый конфликт продолжается до сих пор.Дело дошло до того, что в крупнейшей федеральной земле ФРГ на плакатах с изображениями политиков от партии «Зелёные» появились надписи «Поджигатели войны». При этом фиксируется рекордное за последние годы снижение уровня поддержки этой партии со стороны рядовых граждан ФРГ, причём даже в западных землях. В ряде земель бывшей ГДР у «Зелёных» нет и 3 процентов общественной поддержки. Многие граждане Германии начинают понимать (лучше поздно, чем никогда), что «Зелёные» работают в интересах Вашингтона, но точно не в интересах самой Германии.Издание Financial Times пишет, что немцы всё больше ассоциируют именно партию «Зелёные» с происходящим в стране. А это и невиданные десятилетиями в Германии темпы роста цен, перенос производств в Соединённые Штаты, общее снижение уровня жизни, и всё это на фоне очередных призывов «зелёных» к продолжению оказания военной помощи Украине.FT пишет, что участились случаи нападения на кандидатов от этой партии. В городе Ной-Ульм «зелёных» закидали камнями. Плакаты с предвыборной агитацией обливают красной краской. В нескольких городах Баварии кандидатов от партии «Зелёные» забросали яйцами и помидорами.Британское издание: