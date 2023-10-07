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Ударом ОТРК «Искандер» уничтожен склад с натовскими ракетами в районе Миргорода

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Ударом ОТРК «Искандер» уничтожен склад с натовскими ракетами в районе Миргорода

Российская армия продолжила нанесение ударов по объектам противника в различных областях, включая и оккупированные территории новых регионов РФ.


Сообщается о многочисленных взрывах в Одесской области. Один из прилётов пришёлся по территории объекта, на котором находились украинские военнослужащие. По некоторым данным, офицеры ВСУ находились на отдыхе, отдельные проходили реабилитацию после лечения и перед отправкой на фронт.

Ударами были поражены несколько объектов в порту и припортовой части Ильичёвска (переименован киевским режимом в Черноморск). В портовой части вспыхнул пожар, который долгое время не могли потушить.

Взрывы прогремели на складе оружия и боеприпасов в Полтавской области. Ракетным ударом уничтожен склад, на котором хранились ракеты натовского производства, включая ракеты SCALP. Это склад близ Миргорода.

Украинская сторона заявляет, что удары по объектам в Одесской области наносились ракетами «Оникс», а в Полтавской области – ракетами ОТРК «Искандер».

Нанесены удары по складам имущества ВСУ на правобережье Херсонской области. Поражены также места размещения личного состава противника в Запорожской области, где ВСУ вновь предпринимали попытки атаковать в направлении Вербового и села Копани.
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9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:21
    +2
    Офицеры ВСУ находились на отдыхе, отдельные проходили реабилитацию после лечения и перед отправкой на фронт —

    ***
    — Отдохнули? ...
    ***
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:26
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Офицеры ВСУ находились на отдыхе, отдельные проходили реабилитацию после лечения и перед отправкой на фронт —

      ***
      — Отдохнули? ...
      ***

      И реабилитацию прошли, сразу на погост, чтобы не мучиться.)))
      1. андрей юрьевич
        андрей юрьевич Сегодня, 08:30
        0
        надеюсь кассетные 155мм от турецких "партнёров" тоже уничтожены.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 08:42
          0
          Нанесены удары по складам ВСУ

          ... и не только, "красненького" стало больше, хотя и "синенького" немало.
          Не понимаю почему юг Белгородчины не защищён.
          Гладков не справляется или как...
      2. kartalovkolya
        kartalovkolya Сегодня, 08:33
        0
        А ведь В.В.Путин предупреждал и вот к чему приводит неверие ... Ну да что взять с наркотов?!
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 08:37
          0
          Цитата: kartalovkolya
          А ведь В.В.Путин предупреждал

          Чего предупреждал?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Отдохнули? ...

      Все по Лермонтову от Гёте:
      ...не пылит дорога, не дрожат листы, отдохнешь и ты.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:35
    +1
    офицеры ВСУ находились на отдыхе, отдельные проходили реабилитацию после лечения и перед отправкой на фронт.
    Реабилитация в лучшем случае привела к новой госпитализации, а верне всего к могилизации.
    Ракетным ударом уничтожен склад, на котором хранились ракеты натовского производства, включая ракеты SCALP.
    Все же для ясности необходимо добавлять Storm Shadow/SCALP-EG, т.к. они англо-французские. И это хорошая новость.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    +1
    Надеюсь в Ильичёвске портовые перегрузочные мощности будут уничтожаться под ноль ,раз не можем топить суда .В Одессу балкеры не заходят.