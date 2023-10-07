Ударом ОТРК «Искандер» уничтожен склад с натовскими ракетами в районе Миргорода

Российская армия продолжила нанесение ударов по объектам противника в различных областях, включая и оккупированные территории новых регионов РФ.
Сообщается о многочисленных взрывах в Одесской области. Один из прилётов пришёлся по территории объекта, на котором находились украинские военнослужащие. По некоторым данным, офицеры ВСУ находились на отдыхе, отдельные проходили реабилитацию после лечения и перед отправкой на фронт.
Ударами были поражены несколько объектов в порту и припортовой части Ильичёвска (переименован киевским режимом в Черноморск). В портовой части вспыхнул пожар, который долгое время не могли потушить.
Взрывы прогремели на складе оружия и боеприпасов в Полтавской области. Ракетным ударом уничтожен склад, на котором хранились ракеты натовского производства, включая ракеты SCALP. Это склад близ Миргорода.
Украинская сторона заявляет, что удары по объектам в Одесской области наносились ракетами «Оникс», а в Полтавской области – ракетами ОТРК «Искандер».
Нанесены удары по складам имущества ВСУ на правобережье Херсонской области. Поражены также места размещения личного состава противника в Запорожской области, где ВСУ вновь предпринимали попытки атаковать в направлении Вербового и села Копани.