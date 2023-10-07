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Владимир Путин в двадцатый раз отмечает день рождения в президентской должности

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Владимир Путин в двадцатый раз отмечает день рождения в президентской должности

Сегодня российский президент Владимир Владимирович Путин отмечает свой 71-й день рождения. Глава Российского государства родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.


Нынешний день рождения совпал с ещё одной, но уже круглой датой – это двадцатый день рождения, который Владимир Путин отмечает, занимая пост президента России.

Несмотря на то что праздник выпал в этом году на выходной день, президент России проведёт его в рабочем режиме. Ожидается, что Владимир Путин вместе с президентами Казахстана и Узбекистана будет участвовать в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

Что касается самого празднования дня рождения, то оно, как сообщается, пройдет в кругу близких людей.

Это мой день рождения, это не национальный праздник

- как-то сказал Путин.

Однако как бы ни хотелось его провести уединённо, этого сделать не получается, так как отвлекают многочисленные поздравительные телеграммы и звонки, поступающие президенту в этот день. При этом звонки из других стран часто не ограничиваются поздравлениями, а затрагивают и актуальные рабочие вопросы.

Напомним, что Владимир Путин занял пост президента РФ 7 мая 2000 года. Тогда он оставался на этом посту до 7 мая 2008 года. 7 мая 2012 года Путин вновь стал российским президентом и занимает эту должность по сей день.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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14 комментариев
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  1. faiver
    faiver Сегодня, 08:41
    +6
    Путин в двадцатый раз отмечает день рождения в президентской должности
    - может уже не мучиться и короновать его?
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 08:46
      +2
      У нас не понятно, где законы, а где традиции..... Страна при республиканских законах живёт, как монархия.
      Если Григорий Распутин говорил "без Царя Россия погибнет", то сегодня Володин говорит "Есть Путин, есть и Россия...".


      И даже "Красный Император Сталин" в 30-е годы на самом деле занимал только выборные должности...... Умом все это точно не понять.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:46
      0
      звонки из других стран часто не ограничиваются поздравлениями, а затрагивают и актуальные рабочие вопросы.

      А, можно хоть в день рождения ничего им не давать stop

      Будь здрав, Президент России! drinks
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 08:41
    +2
    Ну что ж. С днем рождения Владимир Владимирович!
    drinks
  3. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 08:43
    +6
    Двадцатый день рождения "на галерах"!
    Даже можно пожалеть(((
  4. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 08:44
    0
    Здоровья и долголетия.

    (Краткость сестра таланта)
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:46
    +1
    Владимир Путин в двадцатый раз отмечает день рождения в президентской должности

    И двадцатый раз в стране находится мало желающих его поздравить...Почему-то...
    Природа-мать! когда б таких людей
    Ты иногда не посылала миру,
    Заглохла б нива жизни…

    Не про него...
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 08:48
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Владимир Путин в двадцатый раз отмечает день рождения в президентской должности

      И двадцатый раз в стране находится мало желающих его поздравить...Почему-то...

      Никому не ставлю минусов. И вам не буду!
      зы. Даже Шпаковскому... laughing
  6. север 2
    север 2 Сегодня, 08:51
    0
    С Днём Рождения, Президент России и с Днём Рождения Президента России ! Но поскольку моё поздравление никто Президенту России не передаст , то я Вас и себя поздравляю с Днём Рождения Президента России .
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 08:56
      0
      "обнулялся" же...значит прежние сроки не считаются.
  7. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 08:56
    +1
    Знаю что урякалки наставят минусов, но дед на троне уже очень давно засиделся. Другое дело что сменить его - не представляется возможным, к сожалению.
  8. zontov79
    zontov79 Сегодня, 08:59
    0
    Интересно, а сколько вообще собирается отмечать в этой должности?
  9. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:00
    0
    И что? Вот при монархии День рождения царя объявлялся выходным днем. А почему сейчас не так? Это же не справедливо!
  10. Million
    Million Сегодня, 09:02
    0
    Пора на отдых,давно пора....Засиделся на одном месте,результаты не радуют.