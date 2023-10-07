Владимир Путин в двадцатый раз отмечает день рождения в президентской должности

Это мой день рождения, это не национальный праздник

Сегодня российский президент Владимир Владимирович Путин отмечает свой 71-й день рождения. Глава Российского государства родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.Нынешний день рождения совпал с ещё одной, но уже круглой датой – это двадцатый день рождения, который Владимир Путин отмечает, занимая пост президента России.Несмотря на то что праздник выпал в этом году на выходной день, президент России проведёт его в рабочем режиме. Ожидается, что Владимир Путин вместе с президентами Казахстана и Узбекистана будет участвовать в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.Что касается самого празднования дня рождения, то оно, как сообщается, пройдет в кругу близких людей.- как-то сказал Путин.Однако как бы ни хотелось его провести уединённо, этого сделать не получается, так как отвлекают многочисленные поздравительные телеграммы и звонки, поступающие президенту в этот день. При этом звонки из других стран часто не ограничиваются поздравлениями, а затрагивают и актуальные рабочие вопросы.Напомним, что Владимир Путин занял пост президента РФ 7 мая 2000 года. Тогда он оставался на этом посту до 7 мая 2008 года. 7 мая 2012 года Путин вновь стал российским президентом и занимает эту должность по сей день.