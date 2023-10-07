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Турецкие СМИ: Главком ВСУ сообщил президенту Украины об исчерпании резервов для контрнаступления

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Турецкие СМИ: Главком ВСУ сообщил президенту Украины об исчерпании резервов для контрнаступления

Недавно главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что собранные для участия в «контрнаступе» ВСУ стратегические резервы исчерпаны, поэтому теперь придется переходить к обороне. Об этом сообщила турецкая пресса, ссылаясь на собственные источники.


По утверждению Залужного, на многих участках фронта уже нет ни личного состава, ни военной техники для наступательных действий. В связи с этим российская армия активизировала свои атаки по всему фронту. Теперь единственный выход для украинских формирований, утверждает их главком, это переходить к обороне.

Данное заявление главкома ВСУ фактически является подтверждением прекращения контрнаступления украинской армии на 126-й день после его начала. В результате контрнаступления украинским формированиям не удалось добиться выполнения ни одной из поставленных задач, зато они потеряли не менее 90 тысяч человек, лишились тысяч единиц военной и автомобильной техники.

Четыре с лишним месяца контрнаступления ВСУ и такие потери стали ценой, которую режим Зеленского заплатил за взятие нескольких маленьких сел, которые таковыми можно назвать лишь условно, поскольку они практически стерты с лица земли.

Понятно, что пока украинский режим официально объявлять о завершении контрнаступления не будет. Это сделают, когда окончательно похолодает, начнутся дожди и осенняя распутица. Нельзя исключать и то, что Зеленский, вопреки доводам Залужного, все же попробует продолжать наступательные действия, что приведет к еще большим потерям.
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15 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:39
    -5
    Ничего не исчерпали. Все делается на публику. Не могут , значит не могут. Теперь хотят перейти в оборону. Тогда нашим не поздоровиться если будут наступать рьяно.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 08:44
      -2
      резервов больше нет, надо многие месяцы чтобы подготовить новых мобилизованных
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:45
        0
        Да есть у них все. Не помогает им это. Сидят думают , как и почему не работает.
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 08:50
          0
          А сколько народу у них постоянно на подготовке у себя и за границей? Если в курсе.
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 08:51
          0
          Теперь единственный выход для украинских формирований, утверждает их главком, это...

          ... только бежать. А, бежать-то чубатикам оказывается и некуда.
          Мдя, recourse остаётся только... "ще не вмерла..." crying
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:39
    0
    В «контрнаступе» ВСУ стратегические резервы исчерпаны, поэтому теперь придётся переходить к обороне —

    ***
    — Ну почерпайте ещё в обороне,да и в контротступ ...
    ***
  3. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 08:39
    +1
    Лëгким движением руки контрнаступ превращается. . .контрнаступ превращается в элегантное паническое бегство. . . crying
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 08:46
      0
      Цитата: андрей мартов
      Логким движением руки контрнаступ превращается. . .контрнаступ превращается в элегантное паническое бегство. . . crying

      И где вы это бегство увидели?
      Сейчас наловят по всей окраине новобранцев, там смотри и Европа сколько то выдаст хо хлов, вот и наскребут очередного "мяса"!
      А вы про бегство.. . what
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 08:53
        0
        Цитата: ваш вср 66-67
        А вы про бегство.. .

        Причём тут "вы"? Это
        Главком ВСУ сообщил президенту Украины об исчерпании резервов
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:42
    +1
    собранные для участия в «контрнаступе» ВСУ стратегические резервы исчерпаны, поэтому теперь придется переходить к обороне.
    Вероятно Зеленский был очень удивлен, т.к. на днях за границей сказал, что если прекратится западная помощь украине, то "российская армия к 2028 г восстановит свой потенциал, который мы (украинцы) сегодня уничтожаем в огромном количестве". А тут на тебе - оказывается это потенциал ВСУ исчерпан. Зрада, причем очередная.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вероятно Зеленский был очень удивлен,

      Утро у Зеленского всегда начинается с удивления. После первой утренней дозы все нормализуется, а к вечеру вообще - нирвана.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 08:43
    +1
    Теперь единственный выход для украинских формирований, утверждает их главком, это переходить к обороне.
    В Вашингтонском обкоме, однако, не одобрят...
    Может, для ВСУ специальную тактику изобретут - "оборонительный контрнаступ"? Это когда сидишь в глубокой ... обороне, но называется это "контрнаступ" и "владение стратегической инициативой". Зеленский, вроде бы, об этом докладывает командованию?
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:58
      0
      Цитата: Zoldat_A
      оборонительный контрнаступ"? Это когда сидишь в глубокой ... обороне, но называется это "контрнаступ"

      Пусть сидят во Львове, но только не в Харькове, Николаеве и Одессе...
  6. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 08:51
    0
    Можно дать ссылку на "турецкую прессу", или хотя бы перечислить источники?
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 08:54
    0
    укРо-воякЫ высшего офицерского звена в последнее время заговорили о том , что "скоро залужный скинет еврея и ЗАЖИВЁМ!!!" Но ведь атаман без золотого запаса , НИЧТО! Командует вошинГтонский обком.