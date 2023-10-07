Турецкие СМИ: Главком ВСУ сообщил президенту Украины об исчерпании резервов для контрнаступления

Недавно главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что собранные для участия в «контрнаступе» ВСУ стратегические резервы исчерпаны, поэтому теперь придется переходить к обороне. Об этом сообщила турецкая пресса, ссылаясь на собственные источники.По утверждению Залужного, на многих участках фронта уже нет ни личного состава, ни военной техники для наступательных действий. В связи с этим российская армия активизировала свои атаки по всему фронту. Теперь единственный выход для украинских формирований, утверждает их главком, это переходить к обороне.Данное заявление главкома ВСУ фактически является подтверждением прекращения контрнаступления украинской армии на 126-й день после его начала. В результате контрнаступления украинским формированиям не удалось добиться выполнения ни одной из поставленных задач, зато они потеряли не менее 90 тысяч человек, лишились тысяч единиц военной и автомобильной техники.Четыре с лишним месяца контрнаступления ВСУ и такие потери стали ценой, которую режим Зеленского заплатил за взятие нескольких маленьких сел, которые таковыми можно назвать лишь условно, поскольку они практически стерты с лица земли.Понятно, что пока украинский режим официально объявлять о завершении контрнаступления не будет. Это сделают, когда окончательно похолодает, начнутся дожди и осенняя распутица. Нельзя исключать и то, что Зеленский, вопреки доводам Залужного, все же попробует продолжать наступательные действия, что приведет к еще большим потерям.