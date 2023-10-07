Власти французского города убрали флаг Украины с мэрии после одобрения Зеленским азербайджанской операции в Карабахе

Мы не можем опираться на западные ценности и исходя из этого призывать Запад к помощи, разделяя видение режима, стоящего за этническими чистками в Нагорном Карабахе

В городе Вьен во Франции местные власти приняли решение убрать со здания мэрии флаг Украины. Причиной для такого решения стало недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, в котором он поддержал действия Азербайджана по возврату контроля над Нагорным Карабахом.Украинский флаг на мэрию Вьена повесили еще в феврале 2022 года, в знак поддержки Киева. Однако сейчас от солидарности с Украиной власти французского города решили отказаться. Украинский президент, рассчитывая улучшить отношения с Баку, сам того не ведя, портит свой имидж на Западе, особенно в традиционно «проармянской» Франции.Как известно, 4 октября Зеленский переговорил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Украинский президент похвалил Баку за возврат контроля над Нагорным Карабахом, выразил благодарность за гуманитарную помощь Украине.Но руководство Вьена решило, что заявление Зеленского не коррелирует с западными ценностями. А посему украинский флаг надо со здания городской администрации убрать, так как он может ассоциироваться теперь с поддержкой действий Баку против армянского населения Карабаха.- подчеркивается в заявлении мэрии французского города.Власти Вьена отметили, что Армения – единственное демократическое государство в Закавказье. Интересно, что про Грузию французские политики не упомянули, хотя на днях грузинский премьер Ираклий Гарибашвили говорил о готовности страны стать членом Евросоюза. Но во Франции - свое понимание кавказских реалий, учитывая, что Париж всегда симпатизировал именно Армении и армянам.