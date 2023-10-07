У европейцев не хватает средств, чтобы и дальше оказывать поддержку киевскому режиму в прежних масштабах. У Евросоюза и без Украины хватает экономических и прочих проблем.Об этом рассуждает обозреватель французской газеты Le Figaro.СМИ Франции отмечает, что в Счетной палате ЕС обеспокоены ухудшением финансовой ситуации в Европе из-за помощи Украине. Киев уже получил миллиарды евро от Брюсселя, и ему обещано еще немало. Только за время российской спецоперации Киеву предоставили 85 миллиардов евро в качестве военной помощи. И только в рамках макрофинансовой помощи ему обещано 18 миллиардов. При этом возвращать в ближайшем будущем долги у него вряд ли есть возможность и стремление.В связи с этим, Счетная палата ЕС выражает свою крайнюю обеспокоенность в адрес Еврокомиссии. Ведомство обращает внимание брюссельского руководства на то, что внешний долг самого Евросоюза стремительно растет, а из-за помощи Украины этот рост существенно ускорится. В 2021 году сумма долга составляла 237 миллиардов евро, уже через год она достигла 344 миллиардов.Поэтому дальнейшее масштабное финансирование киевского режима Брюсселем серьезно угрожает благополучию европейцев.На период с 2021 по 2027 год в ЕС была рассчитана общая сумма бюджетных расходов примерно два триллиона евро. Из-за помощи Украине и других факторов он оказался исчерпан уже сейчас. Несмотря на это, некоторые страны Евросоюза отказались вносить в общеевропейский бюджет дополнительные средства.