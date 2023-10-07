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СМИ Франции: в ЕС обеспокоены ухудшением финансовой ситуацией в Европе из-за помощи Украине

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СМИ Франции: в ЕС обеспокоены ухудшением финансовой ситуацией в Европе из-за помощи Украине

У европейцев не хватает средств, чтобы и дальше оказывать поддержку киевскому режиму в прежних масштабах. У Евросоюза и без Украины хватает экономических и прочих проблем.


Об этом рассуждает обозреватель французской газеты Le Figaro.

СМИ Франции отмечает, что в Счетной палате ЕС обеспокоены ухудшением финансовой ситуации в Европе из-за помощи Украине. Киев уже получил миллиарды евро от Брюсселя, и ему обещано еще немало. Только за время российской спецоперации Киеву предоставили 85 миллиардов евро в качестве военной помощи. И только в рамках макрофинансовой помощи ему обещано 18 миллиардов. При этом возвращать в ближайшем будущем долги у него вряд ли есть возможность и стремление.

В связи с этим, Счетная палата ЕС выражает свою крайнюю обеспокоенность в адрес Еврокомиссии. Ведомство обращает внимание брюссельского руководства на то, что внешний долг самого Евросоюза стремительно растет, а из-за помощи Украины этот рост существенно ускорится. В 2021 году сумма долга составляла 237 миллиардов евро, уже через год она достигла 344 миллиардов.

Поэтому дальнейшее масштабное финансирование киевского режима Брюсселем серьезно угрожает благополучию европейцев.

На период с 2021 по 2027 год в ЕС была рассчитана общая сумма бюджетных расходов примерно два триллиона евро. Из-за помощи Украине и других факторов он оказался исчерпан уже сейчас. Несмотря на это, некоторые страны Евросоюза отказались вносить в общеевропейский бюджет дополнительные средства.
Использованы фотографии:
Европейская Счетная палата
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15 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 09:13
    +1
    В связи с этим, Счетная палата ЕС выражает свою крайнюю обеспокоенность в адрес Еврокомиссии.

    Как будто Счетная палата ЕС не понимает, что не в ту сторону и не в тот адрес она выражает беспокойство.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:26
      0
      Нет уж, обещали быть до конца развала украины так держите слово.
    2. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 09:47
      -1
      О! Скоро знациццо рубль будут за 100 евро покупать. Или нет.......
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:14
    +2
    в ЕС обеспокоены ухудшением финансовой ситуацией в Европе из-за помощи Украине
    Да неужели? А как же "будем оказывать помощь сколько потребуется", даже "до конца", правда не договаривают до какого.
    некоторые страны Евросоюза отказались вносить в общеевропейский бюджет дополнительные средства.
    Кто поумнее смекнул, что эта бодяга проталкивается лизоблюдами Сша: Боррелем и Урсулой фон... и ни к чему хорошему не приведет.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:23
      0
      Цитата: rotmistr60
      А как же "будем оказывать помощь сколько потребуется", даже "до конца"

      Похоже дело запахло "концом" winked
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:31
        -2
        Ничем пока не запахло.Конец возможен только на поле боя.А там пока ничеоо не понятно
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:17
    +2
    А долг-то у Евросоюза растёт перед кем? Вот тото и оно, экономическое закабаление в действии. Предсказать подобное развитие событий могли даже Бивис и Батхед.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:22
      +2
      Цитата: Pharmacist
      Предсказать подобное развитие событий могли даже Бивис и Батхед.

      Так аналог этих беспредельщиков в США и управляют сейчас западным миром.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:29
      +2
      Цитата: Pharmacist
      А долг-то у Евросоюза растёт перед кем? Вот тото и оно, экономическое закабаление в действии.

      Европу Эстония покусала - соображать медленно стали. Первопричина европейских несчастий даже не в Украине, а в том, что делегировали право решать за себя глуповатому, жадному и наглому хаму. Который (вот неожиданность!) думает не о Европе, а о собственных хотелках. И в этом плане, являясь всего лишь инструментом, Европа ничем не отличается от Украины, Грузии и вобще кого угодно, понадеявшегося на милость бандита.

      Думал бы Евросоюз своими мозгами - понял бы, что чем дальше от Америки, тем дольше и богаче проживёт.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:18
    0
    У европейцев не хватает средств, чтобы и дальше оказывать поддержку киевскому режиму в прежних масштабах.


    Ну оно то, денег всегда не хватает, сколько их не будь. Но вот тогда ко всей Европе, орущей, кричащей, визжащей -"Принять Украину в Европу, мы с ней !!!"
    Ну вот где правда ? Иль денег нет, или Украина это Европа. Уже пора бы и определится, а то как про деревенскую корову говорят - "и ни мычит, и не телится".
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:19
    0
    В ЕС обеспокоены ухудшением финансовой ситуацией в Европе из-за помощи Украине —

    ***
    — А хотелось подзаработать? ...
    ***
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:20
    +2
    Пусть не волнуются ,самое главное как написать отчёт.В европах всё прекрасно и в головах у руководителей ЕС все отлично,в мозгах у них звучат победные марши.Если у них всё хорошо - то у других тоже.А кто говорит ,что положение не очень - он поддался "Путинской пропоганде" .Такого надо расстрелять- ой это не демократично ,лишить слова для начала,не поймёт - обнулить банковские счета.
  7. likana
    likana Сегодня, 09:33
    +1
    Не надо и счётной палаты, чтобы понять, что положение в Европе ухудшилось, достаточно посмотреть на возросшее число желающих из бывших эмигрантов вернуться в Россию и почитать их комментарии...
  8. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 09:36
    0
    Ещё летом восстановление Украины оценили в 500 млрд. Украина хотела 750. С каждым месяцем эта сумма будет только увеличиваться. А её ещё пообещали в ЕС принять. Вот европейцам это надо. Но ни у кого в Европе нет никакого желания остановить это безумие. Только вперёд! До последнего украинца...
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:50
    0
    В ЕС всегда чем-то обеспокоены, но когда заходит речь о зарабатывании денег расслабившимися кругами то общеевропейские ценности теряют всякий смысл recourse