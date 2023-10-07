Военное обозрение
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Британское издание: Властям США пора перестать поддерживать притязания Киева на Крым

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Британское издание: Властям США пора перестать поддерживать притязания Киева на Крым

Вместо того, чтобы подталкивать Киев к переговорному процессу, нынешние американские власти продолжают поддерживать его утопические стремления вернуть Крым в состав Украины.


Как пишет британское издание Guardian, в Белом доме уже давно пора пересмотреть свою позицию относительно притязаний Киева на Крым.

По словам обозревателя издания Стивена Вертхайма, для президента США Джо Байдена, поддержка Украины «столько, сколько потребуется» достигла своих пределов и пора бы что-то менять.

Вертхайм отметил, что в 2023 году, несмотря на поставки современного вооружения в огромных количествах, Украине удалось занять территорий меньше, чем России. Кроме того, деньги на Украину отказался включить в бюджет и конгресс США. Эти два факта требует нового мышления относительно украинского конфликта, считает обозреватель Guardian.

Ситуацию ведут в тупик и всё более резкие требования Киева больших и больших объемов помощи, говорит Вертхайм, добавляя, что это делает конфликт потенциально бесконечным и безрезультатным.

По мнению журналиста британской газеты, в интересах Вашингтона сохранение суверенитета Украины, но это не значит, что администрация Байдена должна поддерживать планы Киева относительно Крыма.

Вертхайм призвал власти США «так же энергично, как они вооружают Украину», действовать в направлении прекращения конфликта.
Использованы фотографии:
www.britannica.com
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:46
    0
    А у нас спросили ,какие у нас условия прекращения конфликта.Пусть дальше трындят в своём зазеркалье."Танго танцуют двое"С.В.Лавров.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 09:51
      +1
      Крым нужно завоевать, прежде чем его своим называть, Как это сделала когда-то Российская империя...
      Ну, Зеленский... Ну, Володька…
      Что же ты беду творишь…???
      Ты хотя бы сам-то веришь,
      В то, что нам всем говоришь…???
      Что наш Крым назад вернется…
      Что соскучился, мол, Крым
      Ты так шутишь, аль смеешься
      И внушаешь ложь своим…??
      Ты же клоун – ну, понятно,
      А какой с шута, мол, спрос?!!
      Пусть тебе и неприятно,
      Но у нас к тебе вопрос -
      Что забыл на Украине
      Наш родной российский Крым,
      Там где наш язык отныне
      Стал для граждан не родным…
      Где героем стал Бандера,
      Где прах предков позабыт,
      А страной майданно-серой,
      Правит тот - «Кто рассмешит»…
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:47
    +3
    Притязания на КРЫМНАШ это в прошлом , скоро будут верещать за Одессу и Николаев, когда мы их вернём на историческую родину.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:09
      0
      Цитата: Ирек
      Притязания на КРЫМНАШ это в прошлом

      Чтобы у Америки так вот моментально жлоба прошла, что не удалось в Крыму баз натыкать - не верю. Ведь счастье было так близко - Пентагон уже тендеры начал объявлять на ремонт зданий в Крыму. И такой облом!
      А когда об отказе от Крыма говорят инглизы - не верю вдвойне.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:54
    0
    А тем временем прилетело и прилетает по Израилю. Объявлен призыв резервистов. Израиль нанес удар по сектору Газа. Потерян один танк Меркава. Командование ЦАХАЛ объявило о готовности вести войну.
  4. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 09:58
    +3
    Так это не украинские притязания на Крым, а американские.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 09:59
    +3
    И Лондон, и Вашингтон поддерживают свои собственные, а не Киевские претензии на Крым. Киев эти претензии озвучивает и "смазывает" кровью....
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:16
    0
    Если бы в Гардиан потребовали для начала от своего премьера перестать вооружать ук-роину,это было бы понятно. А так пустопорожняя болтавня не о чём!
  7. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 10:20
    +1
    Цитата: Nexcom
    Командование ЦАХАЛ объявило о готовности вести войну.

    И что? Нам тут всем заплакать? Вон, 15 минут назад над Белгородом капитально так шесть раз бахнуло - ПВО сработало. А вас, как я посмотрю, куда больше волнуют проблемы евреев....
  8. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 10:36
    +1
    Ув други и не други, вкл. ЦИПсио!
    Курск, Белгород, Брянск- все регионы РФ- мы помним о вас! Кара и небесная и земная ждёт всех бандерфюрер-наглосаксов!
    Таки, участвовать во всех этих шоу и спектаклях прикормленных и проплаченных гадёнышами сороса и других недочеловеков масс медиа голубых джентльменов- себя не уважать.
    Приучайтесь слушать и уважать все народы мира, в том числе, РФ.
    Иначе, кроме мультиков Путина, реальные Буревестники и прочие там Посейдоны и Сарматы не будут зацикливаться изучением кривизны земли, а поступят в полном соответствии с приказом и принятым решением согласно национальной безопасности РФ и новой военной доктрины Путина.
    Все красно- фиолетовые и прочие там линии- не линии пройдены, а проверять решимость РФ ЛженедоЗападу придётся после отсутствия йодо - бромо и других препаратов в аптеках
    стран нааглосаксов.
    Присоединимся к лидерам и не лидерам стран союзникам и народу РФ, принесём поздравления с днём рождения лидеру РФ!
    За нами правда, а в правде - сила. Значит- Победа! Победа будет за нами ничтоже сумняшеся!
    Вы ещё сомневаетесь??? Тогда мы летим к вам.
    Выводы за вами и нами.
    Честь имею.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:45
      0
      Честь имею.
      А ловить крыс умеете? Если удастся выжить в какой-нибудь деревне не пострадавшей от ответного удара, они будут для вас единственным надежным источником белков.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:42
    0
    Guardian: в Белом доме уже давно пора пересмотреть свою позицию относительно притязаний Киева на Крым.
    Хотя нам это до лампочки, но интересно, что ни кто-нибудь, а британцы советуют Вашингтону забыть о притязаниях киева на Крым. Значит действительно не все идет так, как было задумано англосаксами.