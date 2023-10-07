Вместо того, чтобы подталкивать Киев к переговорному процессу, нынешние американские власти продолжают поддерживать его утопические стремления вернуть Крым в состав Украины.Как пишет британское издание Guardian, в Белом доме уже давно пора пересмотреть свою позицию относительно притязаний Киева на Крым.По словам обозревателя издания Стивена Вертхайма, для президента США Джо Байдена, поддержка Украины «столько, сколько потребуется» достигла своих пределов и пора бы что-то менять.Вертхайм отметил, что в 2023 году, несмотря на поставки современного вооружения в огромных количествах, Украине удалось занять территорий меньше, чем России. Кроме того, деньги на Украину отказался включить в бюджет и конгресс США. Эти два факта требует нового мышления относительно украинского конфликта, считает обозреватель Guardian.Ситуацию ведут в тупик и всё более резкие требования Киева больших и больших объемов помощи, говорит Вертхайм, добавляя, что это делает конфликт потенциально бесконечным и безрезультатным.По мнению журналиста британской газеты, в интересах Вашингтона сохранение суверенитета Украины, но это не значит, что администрация Байдена должна поддерживать планы Киева относительно Крыма.Вертхайм призвал власти США «так же энергично, как они вооружают Украину», действовать в направлении прекращения конфликта.