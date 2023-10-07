Средства ПВО сбили близ Москвы украинский дрон

В небе над Подмосковьем сегодня рано утром был сбит беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По утверждению Собянина, дрон сбили в Истринском городском округе. В результате уничтожения беспилотника средствами противовоздушной обороны никто не пострадал, разрушений на земле тоже нет.
Министерство обороны РФ позже уточнило, что атака дрона имела место около 5:05 утра по московскому времени. Сейчас на месте происшествия работают представители компетентных органов и экстренных служб, сообщил московский мэр.
Отметим, что сегодня свой 71-й день рождения празднует президент Российской Федерации Владимир Путин. Не исключено, что, запуская очередной беспилотник в сторону Москвы, ВСУ хотели устроить провокацию именно из-за дня рождения российского лидера. Однако средства противовоздушной обороны сорвали планы киевского режима.
Украинский режим в последнее время активизировал атаки беспилотной авиации на российские регионы. Дроны сбивают не только в приграничных областях вроде Белгородской, Брянской или Курской, или в Республике Крым, но и в регионах, находящихся на отдалении от границы с Украиной.
В частности, особое внимание украинские формирования уделяют атакам дронов на Москву и Московскую область, поскольку это очень выгодные с точки зрения пиара операции. Однако в военном отношении такие атаки совершенно бесполезны, что признают и многие западные военные аналитики, и даже сами украинские военные.