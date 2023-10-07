Военное обозрение
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Средства ПВО сбили близ Москвы украинский дрон

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Средства ПВО сбили близ Москвы украинский дрон

В небе над Подмосковьем сегодня рано утром был сбит беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.


По утверждению Собянина, дрон сбили в Истринском городском округе. В результате уничтожения беспилотника средствами противовоздушной обороны никто не пострадал, разрушений на земле тоже нет.

Министерство обороны РФ позже уточнило, что атака дрона имела место около 5:05 утра по московскому времени. Сейчас на месте происшествия работают представители компетентных органов и экстренных служб, сообщил московский мэр.

Отметим, что сегодня свой 71-й день рождения празднует президент Российской Федерации Владимир Путин. Не исключено, что, запуская очередной беспилотник в сторону Москвы, ВСУ хотели устроить провокацию именно из-за дня рождения российского лидера. Однако средства противовоздушной обороны сорвали планы киевского режима.

Украинский режим в последнее время активизировал атаки беспилотной авиации на российские регионы. Дроны сбивают не только в приграничных областях вроде Белгородской, Брянской или Курской, или в Республике Крым, но и в регионах, находящихся на отдалении от границы с Украиной.

В частности, особое внимание украинские формирования уделяют атакам дронов на Москву и Московскую область, поскольку это очень выгодные с точки зрения пиара операции. Однако в военном отношении такие атаки совершенно бесполезны, что признают и многие западные военные аналитики, и даже сами украинские военные.
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12 комментариев
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  1. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 10:04
    +2
    Более идиотского заголовка для новости было бы трудно придумать. А если бы не было дня рождения, можно не сбивать?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:11
      0
      А в заголовке разве упоминается этот день рождения?
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:14
    +5
    А вообще бы лучше бы промолчали, терористам нужна шумиха вокруг инцидента.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:25
      +3
      Цитата: 75Сергей
      А вообще бы лучше бы промолчали, терористам нужна шумиха вокруг инцидента.

      Совершенно верно yes
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:19
    +1
    Что хоть за дрон был?Наверняка запущен с территории России,так выше шанс что куда-нибудь да точно долетит,и контролровать полет полегче.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:23
      0
      Истринский район.Скорее всего да,запускают откуда то от нас.Тверская,Смоленская области.В страну запустили большое количество агентуры.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:26
    +1
    Появится ли возможность не сбивать, а заворачивать, и на Зеленского?
  5. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 10:36
    0
    Цитата: dmi.pris1
    А в заголовке разве упоминается этот день рождения?

    Удивительным образом упоминание о дне рождения в заголовке новости исчезло))
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    +1
    Ну неймется им и с этим пока ни чего не сделаешь. Будут пытаться атаковывать пока есть чем и западное обеспечение функционирует.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: rotmistr60
      Будут пытаться атаковывать пока есть чем и западное обеспечение функционирует.

      Возможно, у всех уже в ушах навязло, но я опять заведу песню про СМЕРШ...
      Расползлись засланцы как тараканы за 9 лет. Думает кто-нибудь или нет решать вопрос - кого же мы, всё-таки, каких "беженцев" напускали?
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:51
    -1
    Перемога....
    к сбитому беспиологтнику обязательно привязать ДР Путина? ну-ну.
    Имхо , врядли ВСУ так помнит о ДР. Иначе бы запустили побольше. Ранее до 5-7 было в новостях, безо всякого ДР..
  8. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:32
    -2
    Отличный способ напомнить про день рождения г-на Путина.
    На Украине про него и так все помнят, а нам как-то без надобности.