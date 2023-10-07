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Палестинские вооружённые формирования подбили танк Merkawa и взяли несколько единиц техники израильской армии в качестве трофеев

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Палестинские вооружённые формирования подбили танк Merkawa и взяли несколько единиц техники израильской армии в качестве трофеев

Из Израиля поступают сообщения о целом ряде атак со стороны палестинских вооружённых формирований. Несколько атак были совершены в отношении военных объектов Израиля. При этом палестинцы на своих информационных ресурсах публикуют заявления о том, что им удалось подбить несколько единиц израильской военной техники, включая танки Merkawa. И эти заявления подтверждаются фотографиями с мест событий.


В частности, можно видеть горящий танк «Меркава» у пограничного забора. Танк охвачен пламенем. Валит густой чёрный дым. Видно, что значительные повреждения получила задняя часть танка. Есть вероятность того, что он был поражён из гранатомёта или противотанкового ракетного комплекса. Не исключено и применение зажигательной смеси, которая в итоге разлилась по поверхности танка и воспламенила двигатель боевой машины израильской армии.



Также высказана версия о том, что танк был поражён неуправляемой ракетой, выпущенной из сектора Газа.

На улицах палестинских городов появилась военная техника американского производства, которая, как сообщается стала трофейной, будучи захваченной у израильских военных. Речь идёт о бронемашинах Hummer.

В Израиле провели экстренное заседание глав силовых структур и ведомств, на котором председательствовал глава правительства Биняьмин Нетаньяху.
Использованы фотографии:
палестинские ресурсы
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102 комментария
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 10:02
    +31
    Палестинские вооружённые формирования подбили танк Merkawa

    Что и доказывает - нет танков, которые не горят... Есть танки, которые ещё не поджигали...
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 10:15
      +5
      Не исключено и применение зажигательной смеси, которая разлилась по поверхности и в итоге воспламенила двигатель боевой машины израильской армии.


      Маленький нюанс, двигатель у него спереди, сзади просто нечему гореть. А вот зажигательная смесь действительно могла быть.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 10:25
        +6
        ColdWind-маленький ньюанс,в танке куча проводки,и иных горючих материалов. В 2006 году в Южном Ливане такую же Меркаву 4 сожгли до состояния металлолома после поражения Корнетом в башню.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 12:08
          -2
          Скорее всего "застали со спущенными штанами" - внезапная атака по неожидающим нападение, с открытыми люками или вообще большая часть экипажа вне танка.
          В сети много фотографий, где палестинцы позируют на его фоне, а значит не опасаются подрыва боекомплекта.
          Вероятно, боекомплект вытащили на "свои нужды", а потом уже подожгли.
          Сами не стали танк использовать, поскольку понимают, что нужны специалисты для такого.
          Вот видео, где вытаскивают из люка танкиста, и танкист всего один.
          https://t.me/smotri_z/20696
          Заметьте - большинство безоружные, в гражданке. Просто бросились помогать бить евреев, случайно оказавшись рядом.
          Вот и итог всех разговоров, что "это просто кучка террористов, что не даёт всем мирно жить" - слишком много евреи ненависти к себе воспитали за несколько поколений
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 10:23
      +5
      СВП показало, что нет неубиваемой бронетехники. Горит все.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:24
      +3
      Цитата: Lev_Russia
      Что и доказывает - нет танков, которые не горят...

      .... и есть танки, которые сгорят.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 10:45
      +1
      Спишут на Иран,которому помимо Карабаха "навяжут"проблемы и с Израилем.Турки точно будут довольны.
    5. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:07
      -7
      Цитата: Lev_Russia
      Что и доказывает - нет танков, которые не горят...

      Что доказывает - эра танков стремительно движется к закату.
      Даже ВФУ отказались от лобовых танковых атак.
      Война уходит в воздух. От винта!
    6. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:54
      -7
      Я одним заметил букву V на боку танка?
  2. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 10:03
    +21
    Куда теперь Галкин с Пугачевой побегут?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:09
      +21
      Вас это интересует?По мне -хоть на Марс.Землянам легче станет ,избавившись от либерастной вони.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:15
      +7
      Как куда побегут? Танк еврейский тушить!
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 10:36
        +2
        Пописай на снег - почувствуй себя лазером! good
    3. VicVic
      VicVic Сегодня, 10:20
      +17
      Галкина в израильскую армию и на фронт, будет на лбс в мегафон смешить до смерти палестинцев
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:23
        +3
        нииии, эти "новообращенные" евреи и за свою "новую Родину" не пойдут воевать - или опять куда сбегут или болезными скажутся.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:33
          +3
          Цитата: Nexcom
          эти "новообращенные" евреи и за свою "новую Родину" не пойдут

          Релоканты сейчас привычно авиабилеты сметают, следующая остановка – Штаты.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 11:39
            -1
            следующая остановка – Штаты.
            Туда без визы не пускают от слова совсем. Да и вряд ли аэропорты в Израиле работают.
            1. Авиатор_
              Авиатор_ Сегодня, 12:33
              0
              Да и вряд ли аэропорты в Израиле работают.
              Поплывут на плотах, как Тур Хейердал на Кон-Тики в прошлом веке плавал.
    4. maiman61
      maiman61 Сегодня, 10:29
      +4
      Куда, куда? На Колыме их заждались!
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:31
      +7
      Цитата: Nastia Makarova
      Куда теперь Галкин с Пугачевой побегут?

      Конечно к "Вечернему Урганту", там уже вся кодля бегунков собирается.
    6. alystan
      alystan Сегодня, 10:34
      +3
      На сайте "Голос арабов" тоже задаются этим же вопросом:

      Еврейские поселенцы массово валят из Тель-Авива, находящийся под массированными ракетными обстрелами палестинским сопротивлением.

      Интересно, российская попса тоже валит?

      Так же сообщают, что израильтяне массово покидают населенные пункты, граничащие с Газой, а военные эвакуируют авиацию. Пока только F-16.

      Много убитых и взятых в плен израильских военных.
    7. Голландец Михель
      Голландец Михель Сегодня, 10:45
      +9
      Цитата: Nastia Makarova
      Куда теперь Галкин с Пугачевой побегут?

      Нас...ть на них на всех
    8. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 11:02
      +1
      добровольцами...медперсоналом...поппы мыть раненым..не?
    9. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 11:02
      +1
      добровольцами...медперсоналом...поппы мыть раненым..не?
    10. hhurik
      hhurik Сегодня, 11:06
      +4
      Может, он - как общечеловек и дровосек - против агрессивной еврейской военщины? Как и все понаехавшие со светлыми рожами. Ну вдруг.
    11. Олег Апушкин
      Олег Апушкин Сегодня, 11:53
      0
      Вот что точно, не на фронт, медбратом Галкину быть заподло как и родину любить.
    12. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 12:03
      +1
      Вот только не в Россию. У нас тирания и несправедливая война на уничтожение бандеровцев.
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 10:03
    +9
    А не хахло случаем в Палестину оружие американское поставляет , може пора Израилю заняться ЗелеБобиком вплотную.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:14
      +12
      Да, сейчас там всплывёт точно куча оружия. Не удивлюсь, если меркавы пострадают от джавелинов. А самолёты от стингеров
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 12:04
        0
        Цитата: parabyd
        Не удивлюсь, если меркавы пострадают от джавелинов. А самолёты от стингеров

        Это будет эпический скандал.
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:23
      +3
      Это они назло украинцам так сделали, чтобы не как у "Запорожца"...
  5. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 10:08
    +19
    У нас праздники. Разведка полностью провалилась.Три дня назад ХАМАС получил послабления и экономические плюшки. Сегодня утром он начал полноценную войну. Я не знаю справится ли наше руководство с этим вызовом. Но утром нас атаковали по всей границе. Страшные кадры из приграничных деревень.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 10:10
      +6
      кадры и правда страшные, мирняк не жалеют к сожалению ни капли....операция операцией, мирняк то при чем....террористы
      1. rait
        rait Сегодня, 10:12
        +4
        Это террористы. Мирные жители всегда были основной целью так как они наиболее беззащитны.
        1. alystan
          alystan Сегодня, 10:42
          +14
          Недавно евреи харкались в филиппинских паломников в Иерусалиме, а потом некто Элиша Йеред заявил, что "плевки в христиан - «древний обычай» евреев.

          Похоже кое-кто там совсем слетел с катушек от вседозволенности.
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 10:20
        +8
        Уточните, пожалуйста, а чей "мирняк"? Еврейский или палестинский? Многие ведь не в курсе. Например, я...
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:40
          +3
          Цитата: Кот Александрович
          Уточните, пожалуйста, а чей "мирняк"? Еврейский или палестинский?

          Что палестинский, что еврейский мирняк, они все страдают одинаково.
    2. SSR
      SSR Сегодня, 10:15
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Страшные кадры из приграничных деревень.

      Это очень плохо.
      Цитата: Арон Заави
      справится ли наше руководство с этим вызовом

      Руководство не справится, вы сами справитесь.
      Имха.
    3. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:16
      -20
      Ну так вы не мы, арабы кровью умоются после такого и ещё долго ей же будут ссать.
      1. alystan
        alystan Сегодня, 10:46
        +1
        И кто же вы после ваших слов? От вас чаще страдал именно "мирняк".
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 10:22
      -1
      Цитата: Арон Заави
      Разведка полностью провалилась.

      Провалилось правительство Биби и его шайки, занятой удержанием своих задниц в креслах, разведка не виновата, она уже не первый месяц предупреждала об этом. Зла не хватает. angry
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:24
        -8
        Цитата: А Нас Рать
        Цитата: Арон Заави
        Разведка полностью провалилась.

        Провалилось правительство Биби и его шайки, занятой удержанием своих задниц в креслах, разведка не виновата, она уже не первый месяц предупреждала об этом. Зла не хватает. angry

        Помиотри , что на ynet написано.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 10:38
          -4
          Цитата: Арон Заави
          Помиотри , что на ynet написано.

          На заборе тоже написано.
          Посмотри кому ynet принадлежит, и кого лоббирует.
          Я даже не сомневался, что эти политутки, (политики "с ограниченной социальной ответственностью") наперегонки ломанутся в СМИ спихивать вину на разведку и армию. negative
    5. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 10:26
      +2
      Сочувствую. Очень болезненный удар. Совершенная армия и ПВО увы не панацея. Нигде
    6. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:38
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Но утром нас атаковали по всей границе. Страшные кадры из приграничных деревень.

      Вот к чему приводит расслабуха, помните как во времена СССР на праздники, повышенная боевая готовность. Но как усмирять строптивых, вас учить не надо.
    7. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 10:43
      -2
      Арон,надеюсь что у вас не будут как у нас "кровати передвигать "а жёстко спросят с начальников тех же разведки и спецслужб за такой катастрофический провал!
    8. sivuch
      sivuch Сегодня, 10:44
      0
      Где Вы живёте?
      Вопрос не риторический
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 12:02
        +2
        sivush-вопрос к кому?Если ко мне то я живу всю жизнь в России где и родился!
    9. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:55
      +9

      Арон Заави (Арон)
      Сегодня, 10:08
      +6
      У нас праздники....Но утром нас атаковали по всей границе. Страшные кадры из приграничных деревень.
      А израиль в праздники не наносил авиаудары, и ваши ДРГ не валили всех подряд в Палестине? Как видишь, Арон, ответка то и прилетела. А на разведку, и руководство сваливать, это по вашему! good
    10. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 10:59
      +3
      Арон Заави
      Я не знаю справится ли наше руководство с этим вызовом.
      Арон, к удивлению очень самокритично, но наверное верно, т.к. вам виднее. А гибель мирного населения конечно не приветствуется.
    11. Аргон
      Аргон Сегодня, 11:57
      -5
      Все закономерно! А нечего убивать и истязать мирных! Зря вы в мечети лезет, ой зря! Это только начало! Исламской мир не такое вам ещё ответит! Желаю вам счастья в вашем поклонении дьяволу и горении в вечном аду. Аминь!
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 12:13
        +4
        Цитата: Аргон
        Все закономерно! А нечего убивать и истязать мирных! Зря вы в мечети лезет, ой зря! Это только начало! Исламской мир не такое вам ещё ответит! Желаю вам счастья в вашем поклонении дьяволу и горении в вечном аду. Аминь!

        Что закономерно? Если истязать и убивать мирных это зверства, то почему палестинцы начали с резни?
    12. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:11
      0
      Я вот смотрю,как форумчане бодро отреагировали на подбитую "колесрицу".По мне-обычный танк,поражается гранатометом.Это еще вам повезло,что палестинцы-раздолбаи и с поставками оружия у них не очень.
    13. GUSAR
      GUSAR Сегодня, 12:44
      0
      Думаю ваш Биби это все и спровоцировал. Ну очень сейчас ему маленькая победоносная нужна
    14. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 13:36
      0
      Цитата: Арон Заави
      У нас праздники. Разведка полностью провалилась.Три дня назад ХАМАС получил послабления и экономические плюшки. Сегодня утром он начал полноценную войну. Я не знаю справится ли наше руководство с этим вызовом. Но утром нас атаковали по всей границе. Страшные кадры из приграничных деревень.


      Цитата: А Нас Рать:
      "Интересно другое. Чечня держится в составе РФ на личной верности Кадырова Путину. Но Путину уже 70, и даже при самой лучшей медицине он вряд ли протянет у власти более 15-ти лет. А что потом? Третья чеченская война?"
      Kartograf:
      "Ну для Чечни деньги найдутся.Москву немного раскулачат.А вместо Кадырова будет его сын например.Вы бы лучше о Хезболле думали"
  6. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 10:10
    +5
    Кадры оттуда ужасные. Много убитых гражданских...Людей расстреливали на улицах...Какими целями это можно оправдать? А в Палестине праздник...

    Сейчас в ответ Израиль разнесет половину Сектора Газа. Вечная война..
    1. Tavor
      Tavor Сегодня, 10:18
      -4
      А тут на сайте про это не слово. Им главное рассказать про подбитый танк, который ещё скорее всего был без экипажа.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:23
        +9
        который ещё скорее всего был без экипажа.

        Ещё без БК и керосина. Его тащили на утилизацию.
        1. Tavor
          Tavor Сегодня, 13:02
          0
          Цитата: Aken
          который ещё скорее всего был без экипажа.

          Ещё без БК и керосина. Его тащили на утилизацию.

          Вот только не надо ерничать. На новых фото и видео уже видно что танк был не в боевом состоянии.
          1. Виталий161
            Виталий161 Сегодня, 13:14
            0
            вообще то есть видео как с этого танка вытаскивают мертвого танкиста...последующие кадры я не смотрел, ибо как христианин имею уважение как к живому так и погибшему противнику, могу только сказать, что палестинцы зверье
            1. Kartograf
              Kartograf Сегодня, 13:42
              0
              Цитата: Виталий161
              могу только сказать, что палестинцы зверье

              Это война.Кого то в плен взяли,кого то врасплох застали.Зверье это тот кто убитым глаза выкалывает и пытает пленных,чего в упор не видит ООН на Украине
      2. Володин
        Володин Сегодня, 10:46
        +13
        Цитата: Tavor
        А тут на сайте про это не слово. Им главное рассказать про подбитый танк, который ещё скорее всего был без экипажа.

        В отличие от израильских СМИ, которые в упор не видят обстрелов бандеровцами российских городов (Рыльск, Курск, Таганрог, Смоленск), ни слова не пишут о гибели русских в этих городах, ВО пишет о том, что происходит в Израиле и Палестине. Просто некоторые глаза вытаращат с утра и начинают строчить комментарии, даже не читая, что опубликовано на сайте
        1. Аргон
          Аргон Сегодня, 11:59
          +1
          Так много русскоязычных евреев по миру! Как известно еврей не любит физический труд, вот и прёт на разные "умственные" профессии такие как писать новости и модерить на популярных форумах.
    2. Комментарий был удален.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:23
        +17
        В Израиле палестинский мирняк никто не считает и не жалеет.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 10:48
          -9
          Цитата: Aken
          В Израиле палестинский мирняк никто не считает и не жалеет.

          Израиль не убивает гражданских целенаправленно, как это делают сейчас в приграничных городах террористы из Газы.
          1. a.s.zzz888
            a.s.zzz888 Сегодня, 10:59
            +5

            А Нас Рать (Имя мне Легион, ибо нас много)
            Сегодня, 10:48
            НОВЫЙ

            -1
            Цитата: Aken
            В Израиле палестинский мирняк никто не считает и не жалеет.

            Израиль не убивает гражданских целенаправленно..
            ты эти бредни летунам своим расскажи, когда они кварталы сметали со всеми кто там находился - стариками, женщинами, детьми... "Долг платежом красен". Так что не скулите там.
            п.с. При этом пострадавших людей жаль.
            1. А Нас Рать
              А Нас Рать Сегодня, 11:49
              -4
              Цитата: a.s.zzz888
              они кварталы сметали со всеми кто там находился - стариками, женщинами, детьми...

              Ты лжешь, как обычно. Сидишь там кайфуешь от мысли что евреев убивают?
          2. Аргон
            Аргон Сегодня, 12:00
            -2
            А вы с какого дуба рухнули? Или тоже иудей?
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 10:47
      -3
      Цитата: Любитель_чтения
      Кадры оттуда ужасные. Много убитых гражданских...Людей расстреливали на улицах...

      В СМИ включили военную цензуру, в соцсетях пишут о 60-ти расстрелянных гражданских только на улицах одного Сдерота.
      В приграничных поселках и Ашкелоне идут уличные бои спецназа с террористами. Захвачены жилые дома, взяты заложники.

      Цитата: Любитель_чтения
      А в Палестине праздник...

      Для них смерть еврея всегда праздник.

      Цитата: Любитель_чтения
      Сейчас в ответ Израиль разнесет половину Сектора Газа.

      После такого? Нет, этого не достаточно, нужна тотальная зачистка и истребление Хамас, по другому этого уже не решить.
      Вопрос - хватит ли у шайки Биби бейцим на это?
      1. Любитель_чтения
        Любитель_чтения Сегодня, 10:55
        0
        Хамас можно истребить только полноценной оккупацией. Пойдёт ли на это Израиль? Большие сомнения...
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 11:50
          -3
          Цитата: Любитель_чтения
          Хамас можно истребить только полноценной оккупацией. Пойдёт ли на это Израиль? Большие сомнения...

          Очень на это надеюсь и с удовольствием приму участие. Хватит, надоело.
  7. Андрей Великолепный
    Андрей Великолепный Сегодня, 10:12
    +13
    Прикиньте, есть же какие-то смузи мальчики, которые бежали из кровавой России в мирную Армению, а потом, из-за обострения конфликта в Карабахе, бежали в Израиль.

    Выбравшие позор вместо войны, получат и войну и порванную пятую точку !

    А на счет конфликта, традиционно желаем военного успеха и твёрдой воли обеим сторонам конфликта.
    1. Голландец Михель
      Голландец Михель Сегодня, 10:47
      +4
      Цитата: Андрей Великолепный
      Выбравшие позор вместо войны, получат и войну и порванную пятую точку !

      Метко!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:12
    -7
    Явно виден украинский след тактики применения дрона камикадзе против танка ,заход с кормы .Вот везде успевают ,то в Судане ,то в Палестине .Кто больше денег даст ,за того и воюют.
  9. Magellan
    Magellan Сегодня, 10:16
    +14
    В Израиле провели экстренное заседание глав силовых структур и ведомств, на котором председательствовал глава правительства Биняьмин Нетаньяху.

    Макаревичу повестку уже прислали? laughing
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:05
      +6
      Макаревичу повестку уже прислали?
      Этот сошлется на неправильный прикус и гайморит (гундосость), а еще на возраст, который позволяет только накидывать на вентилятор в сторону России.
    2. seamen2
      seamen2 Сегодня, 12:04
      +1
      *Макаревичу повестку уже прислали?*
      Его еще найти надо..
      *Годы летят стрелою, Скоро и мы с тобою Разом из города уйдем. Где-то в лесу дремучем Или на горной круче, Сами себе построим дом*.
    3. hhurik
      hhurik Сегодня, 12:23
      +2
      ....

      не несёт полезной информации.
  10. Сидр_Петрович
    Сидр_Петрович Сегодня, 10:22
    0
    Мне одному на танке видится буква V?
    1. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 10:28
      +4
      В ТГ уже расписали. Это обозначение 1-й роты подразделения.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 10:51
      +3
      Цитата: Сидр_Петрович
      Мне одному на танке видится буква V?

      Нет, не одному, это разметка такая, для обозначения номера роты.
  11. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:23
    +7
    А куда же смотрел хваленный "моссад"? Просмотреть вторжение таких масштабов - надо сильно постараться.
    1. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 10:29
      0
      Скорее всего Хамас контрразведку подтянули и получили таки результат
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 10:53
      -5
      Цитата: ТермиНахТер
      А куда же смотрел хваленный "моссад"? Просмотреть вторжение таких масштабов - надо сильно постараться.

      Моссад предупреждал, но Биби и его прихлебатели были сосредоточены на спасение своих седалищ от потери кресел в правительстве, и последующего суда за коррупцию.
  12. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:27
    +6
    Палестинцы молодцы!Надо хоть немного ставить на место эту зарвавшуюся ближневосточную американскую шавку...
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:21
      -2
      Цитата: taiga2018
      Палестинцы молодцы!

      Ага, в соседи вам таких "молодцов".
      1. Xenofont
        Xenofont Сегодня, 12:17
        +2
        У нас таких молодцов поддерживает большая часть населения израиля, а они на границе Белгородской и Курской областей убивают мирных граждан без всякого смущения.
  13. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:31
    +10
    А ведь США выгребли снаряды с израильских складов для Украины. Получается стратегический резерв евреев того.
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:32
    -9
    Вот какой смысл палестинцам нападать на израильтян?
    И там и там мужчины, женщины, дети и старики.
    И израильтянам зачем на палестинцев нападать, если хотя бы на время замирились.
    Бог велел? Хороший Бог кровью людей не питается.
  15. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 10:37
    +9
    Цитата: Fangaro
    Вот какой смысл палестинцам нападать на израильтян?
    И там и там мужчины, женщины, дети и старики.
    И израильтянам зачем на палестинцев нападать, если хотя бы на время замирились.
    Бог велел? Хороший Бог кровью людей не питается.

    Травоядных богов не бывает. Какие люди, такие и боги.
  16. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:40
    +7
    Меркавы горели ранее, горят сейчас и в последующем тоже будут гореть. Данное изделие хоть и называется "Божественной колесницей" по сути остается танком. Думаю, что у евреев нет иллюзий на этот счет. А вот бандерогеи в припадках холопства и идолопоклонничества из любого западного вооружения делают вундервафе.
  17. Jackyun
    Jackyun Сегодня, 10:51
    +3
    Всё это ложь. Сейчас набегут евреи и стуча себе пятками по грудям с пеной у рта станут доказывать, что это фотошоп, Меркава не горит, Купол усё сбил, ну как у свынов, а все кто думает иначе антисемиты
    1. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 10:58
      +1
      На новых фото и видео видно, что танк был не в боевом состоянии. Ствол зачехлен. Но есть уже кадры, где есть захваченная Меркава.
  18. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 10:58
    +2
    Цитата: ColdWind
    Не исключено и применение зажигательной смеси, которая разлилась по поверхности и в итоге воспламенила двигатель боевой машины израильской армии.


    Маленький нюанс, двигатель у него спереди, сзади просто нечему гореть. А вот зажигательная смесь действительно могла быть.

    Сзади у меркавы бк.
  19. РусскийПатриот
    РусскийПатриот Сегодня, 11:02
    -9
    Очередная постанова от евреев.
    Повод начать войну в Палестине.

    Не более
  20. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:06
    0
    Цитата: acetophenon
    Цитата: Fangaro
    Вот какой смысл палестинцам нападать на израильтян?
    И там и там мужчины, женщины, дети и старики.
    И израильтянам зачем на палестинцев нападать, если хотя бы на время замирились.
    Бог велел? Хороший Бог кровью людей не питается.

    Травоядных богов не бывает. Какие люди, такие и боги.


    Кхм... Вы правы.
  21. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 11:07
    +4
    Ну шо, господа азербайджанцы, теперь ваш черёд помочь израильскому сюзнику!
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 13:01
      -1
      Главный союзник азербайджанцев это Турция, которая в данном конфликте будет, наверняка, на стороне палестинцев. Так что Алиев сейчас особенно отсвечивать не будет :)
  22. Normann
    Normann Сегодня, 11:18
    +2
    не может такого быть - меркава непобедима)
  23. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:25
    +1
    Бедные "испуганные патриоты", опять портки в чистку... Может им без портков уже ходить - все экономия, да и тепло там, однако.
    Это " британскому ученому" Сагалу без портков никак, климат иной...
  24. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:47
    +3
    Похоже, что западная бронетехника переживает плохую полосу, если Израиль можно считать западной страной.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 12:03
      +2
      Израиль - це Еуропа. Особенно в спорте. Во всех еврокубках и по всем видам спорта они уже там. Как и турки, азербайджанцы, казахи...
  25. Комментарий был удален.