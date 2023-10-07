Палестинские вооружённые формирования подбили танк Merkawa и взяли несколько единиц техники израильской армии в качестве трофеев

Из Израиля поступают сообщения о целом ряде атак со стороны палестинских вооружённых формирований. Несколько атак были совершены в отношении военных объектов Израиля. При этом палестинцы на своих информационных ресурсах публикуют заявления о том, что им удалось подбить несколько единиц израильской военной техники, включая танки Merkawa. И эти заявления подтверждаются фотографиями с мест событий.
В частности, можно видеть горящий танк «Меркава» у пограничного забора. Танк охвачен пламенем. Валит густой чёрный дым. Видно, что значительные повреждения получила задняя часть танка. Есть вероятность того, что он был поражён из гранатомёта или противотанкового ракетного комплекса. Не исключено и применение зажигательной смеси, которая в итоге разлилась по поверхности танка и воспламенила двигатель боевой машины израильской армии.
Также высказана версия о том, что танк был поражён неуправляемой ракетой, выпущенной из сектора Газа.
На улицах палестинских городов появилась военная техника американского производства, которая, как сообщается стала трофейной, будучи захваченной у израильских военных. Речь идёт о бронемашинах Hummer.
В Израиле провели экстренное заседание глав силовых структур и ведомств, на котором председательствовал глава правительства Биняьмин Нетаньяху.