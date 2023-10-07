Израиль подвергся ракетным атакам и нападениям вооружённых формирований из сектора Газа – израильские власти демонстрируют готовность к войне

За последние полчаса из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты

Израильские власти просят граждан юга и центра страны воспользоваться безопасными укрытиями. Дело в том, что Израиль подвергся массированным ракетным атакам из сектора Газа.Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.- говорилось в сообщении.Пострадали несколько израильских городов, в том числе столица государства Тель-Авив. Есть убитые и раненые.Точно известно о гибели 60-летней женщины. Как сообщает газета The Jerusalem Post, это произошло в результате ракетного попадания в административное здание Гедерота.Для тех, кто пострадал от палестинских обстрелов, были развернуты временные пункты размещения.Израиль подвергся не только ракетным атакам, но и нападениям вооруженных формирований из сектора Газа. Некоторое количество их представителей проникло на территорию страны, они ведут уличные бои в ее населенных пунктах. В районах Израиля, расположенных вблизи границы с Палестинской автономии, отмечены случаи захвата военной техники ЦАХАЛ вооруженными формированиями палестинцев.Израильские власти обвиняют в атаках и вторжении группировку ХАМАС.На юге и в центре страны объявлена воздушная тревога, предпринимаются и другие меры. Несмотря на внезапность обострения, власти Израиля демонстрируют полную готовность к возможной войне.Они уже начали ответные действия против сектора Газа. Армия обороны Израиля активно обстреливает объекты ХАМАС на этой территории.Глава Минобороны страны объявил о массовом призыве резервистов в вооруженные силы.