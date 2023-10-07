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Израиль подвергся ракетным атакам и нападениям вооружённых формирований из сектора Газа – израильские власти демонстрируют готовность к войне

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Израиль подвергся ракетным атакам и нападениям вооружённых формирований из сектора Газа – израильские власти демонстрируют готовность к войне

Израильские власти просят граждан юга и центра страны воспользоваться безопасными укрытиями. Дело в том, что Израиль подвергся массированным ракетным атакам из сектора Газа.


Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

За последние полчаса из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты

- говорилось в сообщении.

Пострадали несколько израильских городов, в том числе столица государства Тель-Авив. Есть убитые и раненые.

Точно известно о гибели 60-летней женщины. Как сообщает газета The Jerusalem Post, это произошло в результате ракетного попадания в административное здание Гедерота.

Для тех, кто пострадал от палестинских обстрелов, были развернуты временные пункты размещения.

Израиль подвергся не только ракетным атакам, но и нападениям вооруженных формирований из сектора Газа. Некоторое количество их представителей проникло на территорию страны, они ведут уличные бои в ее населенных пунктах. В районах Израиля, расположенных вблизи границы с Палестинской автономии, отмечены случаи захвата военной техники ЦАХАЛ вооруженными формированиями палестинцев.

Израильские власти обвиняют в атаках и вторжении группировку ХАМАС.

На юге и в центре страны объявлена воздушная тревога, предпринимаются и другие меры. Несмотря на внезапность обострения, власти Израиля демонстрируют полную готовность к возможной войне.

Они уже начали ответные действия против сектора Газа. Армия обороны Израиля активно обстреливает объекты ХАМАС на этой территории.

Глава Минобороны страны объявил о массовом призыве резервистов в вооруженные силы.
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109 комментариев
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  1. Magellan
    Magellan Сегодня, 10:15
    +4
    Израиль подвергся ракетным атакам и нападениям боевиков из сектора Газа

    Прямо хоровод конфликтов какой-то!
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:44
      +15
      Цитата: Magellan
      Израиль подвергся ракетным атакам и нападениям боевиков из сектора Газа

      Прямо хоровод конфликтов какой-то!

      Сейчас за Израиль вой поднимется, мол ужас, ужас (хотя так и есть). А Югославия, Донбасс, Сирия, Ирак, ... это всё допустимо в рамках западной демократии.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:57
        +3
        Цитата: Ясная
        Сейчас за Израиль вой поднимется, мол ужас, ужас (хотя так и есть).

        Глава Brigadas al-Qassam, военного крыла ХАМАС, Мохаммед Дейф объявил в субботу, 7 октября, о начале военной операции против Израиля. По словам палестинского командующего, на первом этапе операции "Буря Аль-Акса" по "позициям противника, аэропортам и военным опорным пунктам" на территории Израиля было выпущено около 5000 снарядов.
        "Мы предупредили врага", – заявил военный телеканалу Al Jazeera, обвинив Израиль в "нападении на исламское движение и осквернении мечети Аль-Акса".
        Вот так на Ближнем Востоке, начинаются войны.
        1. SSR
          SSR Сегодня, 11:08
          0
          Цитата: tihonmarine
          Мы предупредили врага"

          Может они по команде это сделали?

          Протест против судебной реформы в Израиле, который проходит еженедельно, отменили после того, как ХАМАС объявил о начале военных действий против Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление организаторов.

          Подробнее на РБК:
          https://www.rbc.ru/rbcfreenews/652107179a7947cb49dcb491

          И теперь снова, власти и общество "едины".
      2. Илия
        Илия Сегодня, 11:02
        +8

        Ясная (Ясная)
        Сегодня, 10:44

        +6
        Цитата: Magellan
        Израиль подвергся ракетным атакам и нападениям боевиков из сектора Газа

        Прямо хоровод конфликтов какой-то!

        Сейчас за Израиль вой поднимется, мол ужас, ужас (хотя так и есть). А Югославия, Донбасс, Сирия, Ирак, ... это всё допустимо в рамках западной демократии.
        Да. Начнут срочно СБ ООН собирать, клясть всех. А когда у нас 10 лет укронацики убивают русских людей на Донбассе, это для них обыденность.
        1. antiaircrafter
          antiaircrafter Сегодня, 11:12
          0
          Цитата: Илия
          Начнут срочно СБ ООН собирать

          Не-не, там уже украинцы и россияне график сходок заняли.
          1. Fitter65
            Fitter65 Сегодня, 11:40
            +5
            Цитата: antiaircrafter
            Цитата: Илия
            Начнут срочно СБ ООН собирать

            Не-не, там уже украинцы и россияне график сходок заняли.

            Учитывая важность и первостепенность заявки от богоизбранного народа, отодвинут прочие малозначительные проблемы на второй план. Тут главное что бы опять на Россию не вышли. а то уже до смешного доходит у румына жена двойню родила, в Греции , а болгары говорят что это Россия виновата. laughing laughing laughing А представители стран Заколебалтики так сразу и заявят, потом поляки подтянуться. Тут же Шольц и любитель старушек Макрон, скажут что есть подтверждение, слова оратора это подтверждают, что так оно и есть... В общем ждём ждём продолжения сериала-" Кошка бросила котят- в этом Путин виноват!!!!". Кстати у него сегодня День Рождения, вот вам и подтверждение... laughing good
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:14
      +2
      По крайней мере этот конфликт выведет на чистую воду произральские каналы в нашем медйном поле.Там заняли только произраильскую позицию ,а не хотябы нейтральную.Палятся напраполую.
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:18
    -10
    Сочувствую арабам, намотают, после такого, их кишки евреи на гусеницы танков. И правильно таки сделают.
    1. Комментарий был удален.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:31
      +6
      Цитата: AdAstra
      И правильно таки сделают.

      а в чем правильность?
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 11:07
        -9
        Цитата: Василенко Владимир
        а в чем правильность?

        В том, что такое не прощают.



    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:39
      +2
      Срочно закрыть небо для самолётов из Израиля,кто в небе принять и невиновных отпустить.
    4. alystan
      alystan Сегодня, 10:52
      +4
      Сочувствую арабам, намотают, после такого, их кишки евреи на гусеницы танков. И правильно таки сделают.

      Значит арабы верно поступили и пока делают с израильскими оккупантами именно то, что вы ожидали увидеть в отношении палестинцев.

      Странно вы как-то сочувствуете...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:03
        -3
        Цитата: alystan
        Значит арабы верно поступили и пока делают с израильскими оккупантами именно то, что вы ожидали увидеть в отношении палестинцев.

        Странно вы как-то сочуствуете...

        Что те семиты, что другие семиты, а вот уже 2000 лет воюют между собой. Игры у них такие.
        1. Imperor_Alive
          Imperor_Alive Сегодня, 12:09
          0
          Цитата: tihonmarine
          Что те семиты, что другие семиты, а вот уже 2000 лет воюют между собой


          Сегодня правильно говорить иначе: "Что те хананеи, что эти - хананеи..."

          Еврейская легенда о всемирном потопе и Симе, слава Богу, давно опровергнута наукой.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:03
        -2
        Цитата: alystan
        Сочувствую арабам, намотают, после такого, их кишки евреи на гусеницы танков. И правильно таки сделают.

        Значит арабы верно поступили и пока делают с израильскими оккупантами именно то, что вы ожидали увидеть в отношении палестинцев.

        Странно вы как-то сочуствуете...

        Все таки какое счастье, что более 30 лет назад я уехал от подобных тебе.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:20
          +3
          я уехал от подобных тебе.
          От любителей любителей овец так просто не уехать- в Лондоне таких тоже полно, как и в любом другом европейском государстве,не только в России.
        2. Msi
          Msi Сегодня, 11:44
          +6
          Все таки какое счастье, что более 30 лет назад я уехал от подобных тебе.

          Будем надеяться, что не вернётесь...
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 12:00
            -1
            Цитата: Msi
            Все таки какое счастье, что более 30 лет назад я уехал от подобных тебе.

            Будем надеяться, что не вернётесь...

            Даже не надейтесь.
    5. Eragon
      Eragon Сегодня, 11:31
      +7
      Цитата: AdAstra
      Сочувствую арабам, намотают, после такого, их кишки евреи на гусеницы танков. И правильно таки сделают.

      Чеченцам вы тоже сочувствовали. После подрывов домов, Норд-Оста, Беслана?
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 10:19
    -1
    Кадры ужасные. Просто уничтожают мирных людей, террористы должны быть уничтожены независимо от национальности и религии. Военные должны воевать с военными.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:21
      +33
      Цитата: ColdWind
      Просто уничтожают мирных людей, террористы должны быть уничтожены не зависимо от национальности и религии.

      Ваши бы слова, да американцам в уши, когда они Белград бомбили.
      1. Jovanni
        Jovanni Сегодня, 10:37
        +14
        Цитата: carpenter
        Ваши бы слова, да американцам в уши, когда они Белград бомбили.

        И когда нацистам оружие в руки испачканные кровью мирных людей вкладывают...
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:30
      +1
      Мирные-то это кто? Арабы или евреи?
    3. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 10:43
      +4
      Я смотрел в телеграмме целая казарма военных в одном белье трупы, некоторые на улице лежат только в каске и бронике,застали в расплох евреев.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 11:48
        0
        ,застали в расплох евреев.

        Как? Такое? А нам тут расказывали, что Моссад лучшая разведка в мире...
    4. NG inform
      NG inform Сегодня, 10:46
      +1
      ЦАХАЛ не так просто разгромить. Думаю, что весь мир должен поддержать жертв войны. Поставить нормальное ПВО в Газе, помочь с Абрамсами, чтобы не приходилось в одних тапочках воевать.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:04
        -8
        Цитата: NG inform
        ЦАХАЛ не так просто разгромить. Думаю, что весь мир должен поддержать жертв войны. Поставить нормальное ПВО в Газе, помочь с Абрамсами, чтобы не приходилось в одних тапочках воевать.

        Поиогайте. Ждем , когда ваши С-400 и Т-90М прибудут в Хамастан.
        1. БойКот
          БойКот Сегодня, 11:46
          +3
          Поиогайте. Ждем
          когда Пугалкин, Слепаков и прочие запишусь добровольцами. Флаг в руки.
        2. Msi
          Msi Сегодня, 11:53
          +2
          Поиогайте. Ждем , когда ваши С-400 и Т-90М прибудут в Хамастан.

          С 400 и Т90 это хорошо...главное, чтобы мы чего потяжелее Ирану не передали...а то...моменто море - смоет в море...
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 12:01
            -3
            Цитата: Msi
            Поиогайте. Ждем , когда ваши С-400 и Т-90М прибудут в Хамастан.

            С 400 и Т90 это хорошо...главное, чтобы мы чего потяжелее Ирану не передали...а то...моменто море - смоет в море...

            А может нам что то потяжелее Киеву передать?
            1. Msi
              Msi Сегодня, 12:14
              +3
              А может нам что то потяжелее Киеву передать?

              Можете. Нанесёте большой ущерб конечно. Но вы потеряете государство в огне...Народ расселившийся по всему миру останется, а государства такого больше не будет...
              Бог дал Бог взял...это я про Россию. Мы вас породили (про государство) мы вас и...понаблюдаем пока.
            2. Imperor_Alive
              Imperor_Alive Сегодня, 12:16
              +2
              Цитата: Арон Заави
              А может нам что то потяжелее Киеву передать?


              Ну ты же сам знаешь, что этого не будет.
              Сегодня никто не рискнет, а ваши - тем более.
            3. Plantagenet
              Plantagenet Сегодня, 13:34
              0
              Не передадите. Израилю сейчас вообще не до чего будет.
        3. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 12:00
          +2
          Цитата: Арон Заави
          Ждем , когда ваши С-400 и Т-90М прибудут в Хамастан.

          А что, действительно хотите?
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 12:01
            -4
            Цитата: LIONnvrsk
            Цитата: Арон Заави
            Ждем , когда ваши С-400 и Т-90М прибудут в Хамастан.

            А что, действительно хотите?

            Очень.
      2. Normann
        Normann Сегодня, 11:22
        +4
        Думаю, что весь мир должен поддержать жертв войны. Поставить нормальное ПВО в Газе, помочь с Абрамсами, чтобы не приходилось в одних тапочках воевать.

        Ну вот уж слишком толсто.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 11:38
          -5
          Цитата: Normann
          Ну вот уж слишком толсто.

          Такие как он, в 41-ом шли к немцам, концлагеря охранять.
    5. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:49
      +13
      Где вы были ,когда на ВО были статьи об уничтожении гражданских в ДНР и ЛНР?Молчали в тряпочку.Так к вам в дверь постучали и война пришла за вами.И что нам теперь сказать по этому поводу. Война она такая - безжалостная?
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 10:54
        -3
        Не понял только, а к комы вы обращаетесь? К читателям ВО, которые это читают?
        1. faiver
          faiver Сегодня, 11:02
          +4
          он пишет в ответ ColdWind.........
    6. Грац
      Грац Сегодня, 11:06
      +2
      зачем израильтяне отняли у палестинцев их земли, организовали там поселения, а сейчас за это их мирняк огребает. короче сами такие косяки делают никто их к этому не принуждал, главное для нас чтоб Израиль ничего хохлам не поставлял, а был занят своей обороной, нехрен Израилю делать в восточно-европейских делах
    7. alystan
      alystan Сегодня, 11:11
      +5
      Резню американцев в Сонгми не помните?

      А израильские войска в очередной раз разрушили деревню Аракиб в пустыне Наджаф на юге страны, где проживают палестинские бедуины. В первый раз строения палестинцев были снесены Израилем в июле 2010 года.

      Член Комитета защиты Аракиба Азиз аль-Тури, сообщил 27.09.2023 корреспонденту "Анадолу", что израильские войска разрушают деревню уже в 222-й раз.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19
    +4
    А нечего израильтянам осквернять священную масульманскую святыню мечеть Аль Акса.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:05
      -5
      Цитата: tralflot1832
      А нечего израильтянам осквернять священную масульманскую святыню мечеть Аль Акса.

      А нечего мусульманам делать в священном иудейском городе Иерусалиме.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:20
    +8
    Пострадали несколько израильских городов, в том числе столица государства Тель-Авив. Есть убитые и раненые.

    Ну что же, война докатилась и до Израиля.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 11:24
      +3
      Ну что же, война докатилась и до Израиля.

      А когда Израиль не воевал?
  6. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 10:20
    -4
    Израиль, наверное, ответит на эти действия всеми силами, наверняка ударит и Иран, может быть, это начало новой войны.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:47
      +6
      Цитата: Mедвежонок
      наверняка ударит и Иран

      Эт вряд ли, но нехер Израилю проводить антироссийскую политику.
  7. геолог
    геолог Сегодня, 10:22
    -7
    Примите мои соболезнования родственникам погибших.Раненым скорейшего выздоровления. У нас по российскому телевидению транслируют способы поиска укрытий в случае воздушной тревоги. Похоже угроза атаки евро- ракет по Крыму возрастает. Зимой потребовал жену собрать тревожный чемоданчик на всякий случай, но потом летом она его разобрала.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 10:59
      +6
      Цитата: геолог
      У нас по российскому телевидению транслируют способы поиска укрытий в случае воздушной тревоги.

      Мы с Вами в России одно телевидение смотрим?
      Вот, например вчера целый день шли "Уральские пельмени" yes
      1. faiver
        faiver Сегодня, 11:05
        +1
        Мы с Вами в России одно телевидение смотрим?
        - laughing laughing , я наверно сделаю для вас открытие, но в РФ работает не только канал СТС bully
  8. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 10:23
    +4
    Болезненный удар. Небольшая территория, отличное насыщенное ПВО и супер оснащённая армия. Это я нашим пишу коллегам, для понимания ситуации в целом с прорывами ПВО и вторжением ДРГ. Панацеи нет. Но и ответственности не снимает
  9. Комментарий был удален.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 10:32
      +3
      Цитата: А Нас Рать
      в том числе столица государства Тель-Авив

      Тель-Авив не столица. fool

      А как же классическое:

      ... и такое рассказал,
      Ну, до того красиво,
      Что я чуть было не попал,
      В лапы Тель-Авива

      То есть Тель-Авив - это что-то с лапами. Вероятно, какой-то исполнительный орган winked
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 11:06
        +3
        Цитата: Репеллент
        То есть Тель-Авив - это что-то с лапами.

        Не даром, пунк пятый листка по учёту кадров, в СССР, ограничивал действие этих лапок wink
      2. alystan
        alystan Сегодня, 11:21
        +1
        То есть Тель-Авив - это что-то с лапами. Вероятно, какой-то исполнительный орган

        Это у израильтян цель сделать Иерусалим столицей своей страны, чтобы с помощью мягкой экспансии завладеть им они стали всех призывать переносить свои посольства именно туда. Территорий, которые они отобрали у местных арабов, им уже мало.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 11:24
          +1
          Цитата: alystan
          Это у израильтян цель сделать Иерусалим столицей своей страны

          Вы только что обозвали меня безграмотным идиотом. Зачем?

          Я был, в том числе, и в Иерусалиме, и все это видел сам. Just FYI.
  10. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:30
    +6
    Посмотрел на разных ресурсах в интернете-палестинцы воюют не так как всегда!Слишком жёстко,даже жестоко,меньше криков,больше действий-их готовили именно к войне в населённых пунктах,тут видно смена подхода к обучению и подготовке,хотя насколько хватит палестинцам не менять тактику ведения боевых действий,не превращаться снова в военезированную толпу??
    1. NG inform
      NG inform Сегодня, 10:47
      +2
      Оружия у них мало. Надо вводить бесполётную зону над Израилем.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 11:10
        -5
        Цитата: NG inform
        Надо вводить бесполётную зону над Израилем.

        Вводилка надорвется.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:45
        -6
        Цитата: NG inform
        Оружия у них мало. Надо вводить бесполётную зону над Израилем.

        Не обделаешься вводить?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:59
      +1
      Бережливый.Палестинцы используют авиацию - мотодельтапланы- это что то новое,кто их этому научил?
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 11:18
        +1
        Цитата: tralflot1832
        кто их этому научил?

        Неужто сам Путин с аистами?
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 11:41
        -5
        Цитата: tralflot1832
        это что то новое

        Нет, не новое, такое уже было в 1987-ом.
      3. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 13:03
        0
        Тралфлот-это естественный вариант развития событий,на войне все средства хороши!Даже такие "суррогаты "могут быть эффективными при правильном применении.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:31
    +16
    На Украине на днях был накормлен украинским чернозёмом ,очередной еврей- не нацист Рафаэль Никаноров.
    У нас этот процесс называется денацификация ,а у палестинцев как? Палестинцам конечно в валят,но Палестина напомнит на весь мир о своём существовании.Границы у Израиля должны быть по уставу ООН.Как бы Иран не вписался напрямую ,что то очень неожиданная акция,хвалёный Массад всё проспал,меньше на демонстрация надо было участвовать.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:36
      +6
      Да, бей ТАКИХ - спасай Палестину! Успехов арабам!
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:08
        -9
        Цитата: Кот Александрович
        Да, бей ТАКИХ - спасай Палестину! Успехов арабам!

        Мы запомним это Кошара. И когда через 2-3 месяца эта война закончится, то многое придется персмотреть ...
        1. Imperor_Alive
          Imperor_Alive Сегодня, 12:24
          +2
          Цитата: Арон Заави
          Мы запомним это Кошара. И когда через 2-3 месяца эта война закончится, то многое придется персмотреть ...


          Как грозно звучит...))))
          Надеюсь, Меркаву из Корнета расстреляли.
          Значит испытание прошло успешно. Можно начинать поставки.
        2. Виталий161
          Виталий161 Сегодня, 13:00
          0
          где то помнится я такое слышал Арон, Цахал силен спору нет, только вот в регионе и силы по более чем Хамас имеются, которым ваш брат крови попил не мало, потому будем посмотреть
          П.С я категорически против того что Хамас творит с гражданскими
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 11:12
        -8
        Цитата: Кот Александрович
        Да, бей ТАКИХ - спасай Палестину! Успехов арабам!

        Желаю вам на своей шк...коже это испытать.
      3. Eragon
        Eragon Сегодня, 11:56
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Да, бей ТАКИХ - спасай Палестину! Успехов арабам!

        Для тех кто совсем не знает истории (то есть почти для всех).
        Иудейское царство, завоёванное римлянами, в 135 г.н.э. было переименовано в Сирию ПАЛЕСТИНСКУЮ. Захватчики арабы через 500 лет просто не стали менять римское название. Так что первые и истинные палестинцы - это не арабы, а евреи.
        Так что да - палестинцы-евреи спасайте Палестину, бейте потомков арабов-оккупантов.
        1. Imperor_Alive
          Imperor_Alive Сегодня, 12:40
          +2
          Цитата: Eragon
          Для тех кто совсем не знает истории (то есть почти для всех).
          Иудейское царство, завоёванное римлянами, в 135 г.н.э. было переименовано в Сирию ПАЛЕСТИНСКУЮ. Захватчики арабы через 500 лет просто не стали менять римское название. Так что первые и истинные палестинцы - это не арабы, а евреи.


          Для тех, кто недостаточно знает историю...

          Иудейское царство возникло на землях, где жили многие народы,
          объединенное название которых хананеи.
          Евреи - всего лишь группировка хананеев, которые решили сменить религию
          и принялись вытеснять других хананеев с этих земель.
          (Сказки о происхождении от Авраама и исходе из Египта, к счастью, опровергнуты наукой)

          Позже евреи, поверив в собственные мифы о своей избранности, сами устроили себе национальную катастрофу и потеряли свое государство.

          Так что никакого морального права у евреев на эти земли нет и не было никогда.
          Они сегодня просто пытаются повторить свой успех древних времен
          - вытеснить с этих земель тех, кто столетиями жил здесь.

          Но надеюсь, это не получится.
    2. Голландец Михель
      Голландец Михель Сегодня, 10:43
      +7
      Цитата: tralflot1832
      У нас этот процесс называется денацификация ,а у палестинцев как?

      Десионизация wink
    3. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
      +5

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 10:31На Украине на днях был накормлен украинским чернозёмом ,очередной еврей- не нацист Рафаэль Никаноров....
      Очень сильно на волонтера)) смахивает. wink Надеюсь, чернозём ему понравился)). bully
    4. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:35
      +4
      Цитата: tralflot1832
      акция,хвалёный Массад всё проспал,меньше на демонстрация надо было участвовать.

      Он хваленый был на бумаге, а сработал хуже нашей разведки перед СВО, когда утверждали, что ВСУ и органы самоуправления городов Украины не будут выступать против России.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:38
    -1
    Две страны, каждая из которых считает себя правой и не считает ни своих ни чужих гражданских за людей?
    Палестина с Израилем так близки территориально, что если какой то большой взрыв произойдёт, и те и другие будут стоять в общей очереди на тот свет.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 11:49
      +5
      Цитата: Fangaro
      Две страны, каждая из которых считает себя правой и не считает ни своих ни чужих гражданских за людей?
      Палестина с Израилем так близки территориально, что если какой то большой взрыв произойдёт, и те и другие будут стоять в общей очереди на тот свет.

      Это и называется - война.
      Заметила такую тенденцию, кто хоть раз заигрывал с бандеровцами обрекают себя на гибель. Так и есть.
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:43
    +2
    При этом в самой Палестине говорят, что Израиль, проводя свои операции против вооруженного крыла ХАМАС, мирных палестинцев не жалеет.
    Что верно, то верно. Авиаударами сметают всё - дома, людей... Конечно, любая война страшная. Но тут, на какие грабли наступили в Израиле, от таких же и ответ.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:52
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Что верно, то верно. Авиаударами сметают всё - дома, людей...

      Нет! Я постоянно пишу, что Израиль предупреждает о нанесении ударов по домам террористов и что ВС РФ тоже могли бы предупредить население об ударах ВКС и нанести мощные удары, например, по днепровским мостам и плотинам.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 11:01
        +1
        Окраину предупреждали не один десяток лет.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 11:49
          -1
          Цитата: Aken
          Окраину предупреждали не один десяток лет.

          Нужно конкретно:
          Не пользоваться мостами, покинуть все места возле электростаций, портов.... , уйти на расстояние не менее, чем 5 км.
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 11:45
        -4
        Цитата: Румaтa
        Я постоянно пишу, что Израиль предупреждает о нанесении ударов по домам террористов

        Зря мечете бисер.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:10
      -7
      Цитата: a.s.zzz888
      При этом в самой Палестине говорят, что Израиль, проводя свои операции против вооруженного крыла ХАМАС, мирных палестинцев не жалеет.
      Что верно, то верно. Авиаударами сметают всё - дома, людей... Конечно, любая война страшная. Но тут, на какие грабли наступили в Израиле, от таких же и ответ.

      Ты лжешь нацик , но вот теперь это будет.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:53
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Ты лжешь нацик , но вот теперь это будет.

        Посмотрим, хватит ли у Израиля перды показать пример России и нанести удары по центрам принятия решений, критическим объектам инфраструктуры, есть ли у Израиля красные линии?
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    +7
    Израиль подвергся массированным ракетным атакам из сектора Газа.
    Ну "не все коту масленица", иногда и ответка прилетает. (Тут некоторые представители Израиля по своему реагировали на удары по российской территории - а что вы хотели?) Вот теперь в Израиле дело дошло до уличных боев, а чего вы хотели? Дело идет к новому витку эскалации.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:10
      -4
      Цитата: rotmistr60
      Израиль подвергся массированным ракетным атакам из сектора Газа.
      Ну "не все коту масленица", иногда и ответка прилетает. (Тут некоторые представители Израиля по своему реагировали на удары по российской территории - а что вы хотели?) Вот теперь в Израиле дело дошло до уличных боев, а чего вы хотели? Дело идет к новому витку эскалации.

      Это не эскалация , а война...
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:55
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Это не эскалация , а война...

        Вот и оценим мощь и главное - решительность вашей армии.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:13
      +5

      rotmistr60 (Геннадий)
      Сегодня, 10:52
      НОВЫЙ
      +2
      Израиль подвергся массированным ракетным атакам из сектора Газа.
      Ну "не все коту масленица", иногда и ответка прилетает. (Тут некоторые представители Израиля по своему реагировали на удары по российской территории - а что вы хотели?) Вот теперь в Израиле дело дошло до уличных боев, а чего вы хотели? Дело идет к новому витку эскалации.
      Совершенно верно. С радостью, с требованием дать больше подробностей. А если отсутствовали таковые - вой, сопли, давай фото-видео... Вот оно, и откликнулось этим любителям почивать на кровИ.
      Хотя я категорически против ведения всех войн.
  15. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 11:00
    -1
    Ув други и не други, вкл. ЦИПсио!
    Таки, по православному обычаю соболезнования погибшим и раненым.
    А теперь к первоисточнику: любая жёлто- оранжевая и прочая провокация в новой доктрине неконтролируемого хаоса на планете находится у недобитков наглосаксов!
    Вам пруфы и конфирмэйшнз, извольте: Новый свет-индейцы, Мексика, Латинская Америка, Африка и свежие- Вьетнам, Югославия, Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, Йемен , бу 404 и др.
    Всё в руках дьявола оборачивается против людей.
    1. Илия
      Илия Сегодня, 11:06
      +2
      ZovSailor (ZovSailor)
      Сегодня, 11:00 ... Новый свет-индейцы, Мексика, Латинская Америка, Африка и свежие- Вьетнам, Югославия, Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан, Йемен , бу 404 и др....
      Ваш список слишком короткий. "и др" нужно умножить на несколько раз.
  16. РусскийПатриот
    РусскийПатриот Сегодня, 11:01
    +3
    По заветам операции "Консервы".
    Более нацистского государства, чем Израиль , трудно себе представить
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:11
      -3
      Цитата: РусскийПатриот
      По заветам операции "Консервы".
      Более нацистского государства, чем Израиль , трудно себе представить

      Ты нацист , тебе виднее.
  17. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:02
    +6
    Как же там "наш" сбежавший "бомонд" в Израиль, надеюсь уже намылили лыжи уезжать в другую страну с криками что они за мир и нельзя так.
  18. cmax
    cmax Сегодня, 11:07
    +5
    Вообще-то убивать мирных и делать селфи это очень плохая идея. Соболезную родственникам погибших.Военные должны воевать против военных. Чем дальше, тем больше мир скатывается к Хаусу. Раньше были правила, хоть какие то между государствами и блоками. Нынешнее состояние в мире результат "работы" одной сверхдержавы. Похоже начинается кровавая заварушка на Ближнем Востоке, там и Иран пристегнут.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:15
      +4

      cmax (VAL)
      Сегодня, 11:07
      НОВЫЙ
      0
      Вообще-то убивать мирных и делать селфи это очень плохая идея. Соболезную родственникам погибших.Военные должны воевать против военных. Чем дальше, тем больше мир скатывается к Хаусу. Раньше были правила, хоть какие то между государствами и блоками. Нынешнее состояние в мире результат "работы" одной сверхдержавы. Похоже начинается кровавая заварушка на Ближнем Востоке, там и Иран пристегнут.
      Если такова и будет, то массовик-затейник известен. Пусть Израиль говорит ему потом "спасибо."
  19. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 11:08
    +3
    Это результат заигрывания гнилого руководства израиля с американцами и укронацистами. Вседозволенность и безнаказанность с поддержкой от сша приводит рано или поздно к возмездию и ответке.
  20. Грац
    Грац Сегодня, 11:09
    +1
    похоже там сотни убитых израильских военных и гражданских судя по телеграмм каналам,
    мдя, кровищи там в этот раз прольётся не мало
  21. ZovSailor
    ZovSailor Сегодня, 11:12
    -1
    Ув други и не други, вкл. ЦИПсио!
    Все высказывания ценны- потому что ваши мнения всегда верны.
    Цель ЛженедоЗапада ясна- отвлечь успехи наглосаксов в бу 404 на новый ТВД, в преддверии избирательной компании позволить теневому государству ( deep state of Ameri(K)a ) напечатать новые зелёные баксы на военную помощь вна 404.
    А тем временем готовятся новые очаги напряжения.
    Старый гегемон по- добровольному не уйдёт, а все революции по учению вил всегда происходят болезненно.
  22. vindigo
    vindigo Сегодня, 11:23
    +3
    Без разницы, кто кого там положит. Буду смотреть как кино. Дохлым израильским мобилизационным контингентом меня не разжалобить. Антироссийских высказываний со стороны израильтян в инете начитался.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:47
      -5
      Цитата: vindigo
      Без разницы, кто кого там положит. Буду смотреть как кино. Дохлым израильским мобилизационным контингентом меня не разжалобить. Антироссийских высказываний со стороны израильтян в инете начитался.

      Ну так от вас никто доброго словаи не ждет.
      1. Грац
        Грац Сегодня, 11:53
        +8
        вы видели чтоб один русский ехал воевать за хамас или другие палестинские формирования?
        а мы вот на ваших израилитян в рядах всу и что самое интересное их нацистов насмотрелись, так что соболезнований вам не будет, скажите спасибо что в след пока не плюем
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:01
          0
          русский ехал воевать за хамас
          За ИГИЛ- ехали. Толик из Тюмени хотя бы (гугл его знает). В основном, впрочем, ехали не русские, а россияне. Ехали туда и из Англии, и из Германии.
        2. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 12:04
          -3
          Цитата: Грац
          вы видели чтоб один русский ехал воевать за хамас или другие палестинские формирования?
          а мы вот на ваших израилитян в рядах всу и что самое интересное их нацистов насмотрелись, так что соболезнований вам не будет, скажите спасибо что в след пока не плюем

          Не знаю, как русские , а россиян среди исламистов хватает. И зачем нам от вас ничего не нужно.
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 12:09
            +2
            И зачем
            Стоит отметить, Арон, что 9 из 10 ваших земляков ушли с данного форума после того, как их агрессивно проукраинская ( и иногда- махрово-русофобская) позиция не нашла здесь желаемого отклика.
  23. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 12:11
    0
    Если это не разовая акция, то Израиль теперь будет получать пинки с разных сторон. Арабы, персы прямо горят любовью к захватчикам.
  24. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 12:11
    +1
    Если это не разовая акция, то Израиль теперь будет получать пинки с разных сторон. Арабы, персы прямо горят любовью к захватчикам, да и русские не должны болеть за это недоразумение после их непризнанной помощи окраине.
  25. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Сегодня, 12:13
    +2
    "Глава Минобороны страны объявил о массовом призыве резервистов в вооруженные силы." - Галкина призвать не забудут?
  26. faiver
    faiver Сегодня, 12:37
    0
    Пожелаю мирного неба обеим сторонам, жаль погибших с обоих сторон.